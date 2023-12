Sporturile electronice sunt foarte la modă, în special în rândul tinerilor. Comitetul Internațional Olimpic (CIO) analizează posibilitatea introducerii eSports între disciplinele de la Jocurile Olimpice sau înființarea unei competiții olimpice mondiale speciale, în contextul în care peste 3 miliarde de oameni din întreaga lume le practică.

„Să mergem acolo unde sunt oamenii. Sportul de astăzi trebuie să fie competitiv pentru timpul și atenția tinerilor. Iar lucrul acesta este valabil pentru ambele medii – cel real dar și cel digital. Ca urmare, trebuie să-i urmăm pe tineri acolo unde sunt ei în momentul de față, iar aici este lumea digitală. Este chiar un imperativ demografic”, a spus Thomas Bach, președintele CIO.

Într-o zi de sâmbătă dimineață, pe site-ul menționat erau disponibile 93 de pariuri pe jocuri precum: Arena of Valor, Counter-Strike, Warcraft 3, Starcraft 2, Starcraft 1, Rocket League, Call of Duty, Dota 2, Counter Striker Battle, Mobile Legends, Wild Rift sau League of Legends. Acestea sunt shootere sau jocuri de strategie, cărora li se adaugă o ofertă bogată de eFotbal și eBaschet.

La rândul ei, secțiunea eFotbal are mai multe competiții: Premier League, Liga Campionilor, Saudi Pro League și Volta Internațional. Toate meciurile pot fi urmărite video live.

Deși peste 90% dintre jucătorii la pariuri sunt microbiști, cele mai populare eSports în rândul pariorilor nu sunt cele din categorie eFotbal, ci jocurile de tip shooter:

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

Este un joc cu grafică 3D de tipul First Person Shooter în care fiecare jucător controlează câte un personaj. Acțiunea este prezentată pe ecran ca și cum ar fi văzută prin ochii acelui personaj. Sunt 2 echipe de câte 5 jucători, una de „teroriști” și alta de „contra teroriști”. Jucătorii din prima echipă trebuie să planteze o bombă în una dintre cele două locații speciale de pe hartă, iar ceilalți jucători trebuie să îi împiedice să planteze bomba, sau să o dezamorseze, în cazul în care inamicii și-au îndeplinit misiunea. Există un anumit interval de timp în care bomba poate fi dezamorsată. Există competiții de CS: GO cu premii de milioane de euro.

DOTA2

Defense of the Ancients 2 este un joc de tipul Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) care se joacă în sistem 5 contra 5, unde fiecare jucător controlează câte un personaj. Fiecare echipă are obiectivul de a-și proteja propria bază, dar și de a ataca baza adversă, pentru a distruge „Ancient”-ul, o structură aflată în profunzimea acesteia. În drumul spre Ancient, trebuie distruse mai multe turnuri.

Personajele (eroii) au capacități diferite în funcțiile de pozițiile ocupate în joc: unele au putere mare de a provoca daune taberei adverse, altele asigură suport pentru atac, altele vindecă rănile coechipierilor etc.

LEAGUE OF LEGENDS

League of Legends este tot un joc de tipul MOBA, foarte asemănător ca idee cu DOTA 2. Obiectivul fiecărei echipe este acela de a-și proteja „Nexus”-ul (structura centrală) din bază și a avansa spre baza adversă, pentru a distruge „Nexus”-ul inamicilor. Pe parcurs, există obiective secundare, jucătorii punctând de fiecare dată când distrug turnuri și alte construcții adverse. Anual, se desfășoară turnee de LOL, precum Cupa Mondială, care se întind chiar și pe mai mult de o lună, având fond de premiere de peste 2.2 milioane de dolari.

eFotbal

Jocurile de eFotbal, dintre care cel mai popular este FIFA, simulează o partidă reală din „sportul rege”. În perioada 27 august – 3 septembrie, la Iași s-a desfășurat Campionatul Mondial de eSports 2023. Fotbalul a fost disciplina care a avut o participare record. Nu mai puțin de 97 de țări au fost reprezentate, medalia de aur fiind cucerită de Iran, care a învins-o cu 3-0 în finală pe Japonia. Pe podium a mai urcat și jucătorul care a reprezentant Mexicul, învingător în finala mică în fața Spaniei.

Campionatul Mondial de eSports din 2024 va fi organizat de Arabia Saudită, țară care a anunțat că va investi 38 de miliarde de dolari în gaming până în anul 2030.