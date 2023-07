Plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor a aprobat, luni, cu 307 voturi „pentru” şi 21 „împotrivă” hotărârea privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, şi vacantarea acestei funcţii.

Șefia instituției va fi preluată interimar de către prim-adjunctul instituției, generalul Răzvan Ionescu.

Posibilele succesoare ale lui Eduard Hellvig la șefia SRI sunt senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și consilierul prezidențial Delia Dinu.

Potrivit publicației jurnalul.ro, Nicoleta Pauliuc a depus, recent, o declarație de avere spectaculoasă, din care rezultă că deține în București, Ilfov, Giurgiu și Constanța peste 1,3 milioane de metri pătrați de terenuri intravilane și agricole. Delia Dinu are teren și casă în Ilfov, dar mai are teren și casă în Cisnădie, județul Sibiu, foarte aproape de orașul lui Klaus Iohannis. Nici ultimii doi directori ai SRI nu se lasă mai prejos. Atât Hellvig, cât și George Cristian Maior au proprietăți în județul Ilfov.

Camera Deputaților și Senatul sunt convocate, astăzi, de la ora 12.00, într-o ședință extraordinară, în plină vacanță parlamentară, pe chestiunea demisiei lui Eduard Hellvig de la conducerea Serviciului Român de Informații. Decizia de a-i chema pe parlamentari din concediu a fost luată pe data de 6 iulie, pe ordinea de zi aflându-se, pentru dezbatere, scrisoarea președintelui României, Klaus Werner Iohannis, cu privire la demisia lui Hellvig, dar și cu privire – foarte important – la vacantarea funcției de director al SRI.

Plenul reunit al celor două Camere ale Legislativului urmează să dezbată și să adopte proiectul de hotărâre cu privire la aceste două chestiuni, conform documentului privind convocarea extraordinară.

În prezent, funcția de director al Serviciului Român de Informații este exercitată, cu caracter interimar, de prim-adjunctul Răzvan Ionescu, însă, după vacantarea oficială de către Parlament, această poziție intră, practic, în cursa politică pentru desemnarea unui viitor șef al SRI. Iar pentru prima dată în istoria acestei instituții, pe piața zvonurilor politice au apărut cel puțin două nume feminine care ar putea să-l succeadă pe Eduard Hellvig. Ambele nume vin din zona PNL, respectiv a Administrației Prezidențiale. Este vorba despre senatoare liberală Nicoleta Pauliuc și despre consilierul prezidențial Delia Dinu.

53 de terenuri – 1.332.401 metri pătrați

Nicoleta Pauliuc (FOTO) conduce, în prezent, Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului României și este vicepreședinta Comisiei Comune a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul securității naționale. De asemenea, senatoarea este membră a Delegației Adunării Parlamentare a NATO și membră în Comisia pentru Mediu a Senatului. Nicoleta Pauliuc este viceliderul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal din Senat și se află la al doilea mandat de parlamentar.

În această calitate, posibila succesoare a lui Eduard Hellvig la conducerea SRI a depus, luna trecută, o declarație de avere aproape la fel de spectaculoasă ca a colegului ei de Senat liberalul Ion Iordache, supranumit „latifundiarul Parlamentului” sau „senatorul Două Județe”.

Potrivit declarației de avere citate, Nicoleta Pauliuc are în proprietate 16 terenuri intravilane, cu suprafața totală de 183.363,56 de metri pătrați, în București, Dragomirești Vale, județul Ilfov, Joița – județul Giurgiu și Chitila – județul Ilfov. La acestea, se adaugă 33 de terenuri agricole, cu suprafața totală de 1.149.038 de metri pătrați în Dragomirești Vale, Moara Vlăsiei (județul Ilfov), Ulmi (județul Giurgiu), Bolintin Deal (județul Giurgiu) și Rasova (județul Constanța). Adunate, terenurile intravilane și cele agricole se întind pe o suprafață de 1.332.401,56 de metri pătrați.

Hotărâri judecătorești și contracte de donație

Aceste proprietăți se află în posesia familiei senatoarei Nicoleta Pauliuc începând cu anul 2002, dar au fost dobândite, multe dintre ele, în perioada 2020 – 2021 – 2023. Majoritatea au fost dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare. Altele au fost dobândite prin hotărâri judecătorești, iar altele au fost primite cu titlu de donație.

Astfel, prin hotărâri judecătorești au fost dobândite terenuri agricole de 9.400 de metri pătrați, 3.000 de metri pătrați, 10.800 de metri pătrați, 10.000 de metri pătrați, 1.400 de metri pătrați și 5.500 de metri pătrați la Moara Vlăsiei, precum și terenuri de 5.700 de metri pătrați și 13.600 de metri pătrați în Ulmi, județul Giurgiu, precum și un teren de 5.200 de metri pătrați în Bolintin-Deal, județul Giurgiu.

În 2023, au fost primite cu titlu de donație două terenuri intravilane în Dragomirești Vale, unul de 22.931 de metri pătrați, iar al doilea de 88.500 de metri pătrați, la care se adaugă un alt teren intravilan, de 28,84 de metri pătrați în București. Tot cu titlu de donație și tot în 2023 au fost primite și terenuri agricole. Este vorba despre 16.100 de metri pătrați, 28.200 de metri pătrați, 96.343 de metri pătrați, 15.800 de metri pătrați și 14.800 de metri pătrați în Moara Vlăsiei, un teren de 21.225 de metri pătrați în Ulmi și un teren de 615.000 de metri pătrați în Rasova, județul Constanța.

Din același document, mai rezultă faptul că Nicoleta Pauliuc a vândut, în 18 iulie 2022, un teren intravilan. Cumpărătorul, o „persoană juridică”, i-a plătit senatoarei suma de 474.162 de euro.

Împrumuturi acordate de 1,2 milioane de euro

La capitolul „clădiri”, declarația de avere a senatoarei Nicoleta Pauliuc consemnează trei apartamente. Două dintre acestea se află în București și au fost dobândite, în 2002, respectiv în 2007, prin contracte de vânzare-cumpărare. Este vorba despre un apartament cu suprafața de 92,35 de metri pătrați, dar și de un apartament cu suprafața de 120,87 de metri pătrați. Al treilea apartament se află tot în București, are suprafața de 83,61 de metri pătrați, și a fost primit, anul acesta, cu titlu de donație.

Mai departe, senatoarea menționează că deține bijuterii și ceasuri, dobândite în perioada 2005 – 2010, estimate la 55.000 de euro. Iar în conturi și depozite bancare are economii de 418.076,95 de euro și 62.608,73 de lei.

Nicoleta Pauliuc are acțiuni și părți sociale de 145 de lei la SC Nufărul SA, de 40 de lei la SC DM Imob Trading SRL și de 160 de lei la P&P Drag Invest SRL. Iar alte plasamente sunt împrumuturi acordate în nume personal, în sumă totală de 4.786.665,5 lei și 312.000 de euro. Astfel, Pauliuc precizează că are opt împrumuturi acordate unor persoane fizice, în sumă de 1.453.839 de lei și 312.000 de euro, dar și șase împrumuturi acordate unor persoane juridice, în sumă de 3.342.826,5 lei. Are, de asemenea, și datorii către două persoane juridice. Una de 65.000 de euro, contractată în 2015, cu scadență în 2023, iar a doua de 15.000 de euro, contractată în 2016, cu scadență în 2035.

În ultimul an fiscal, Nicoleta Pauliuc a câștigat, ca senator, o indemnizație de 141.636 de lei, la care se adaugă un contract de superficie de 14.120,82 de euro și un contract de închiriere de 1.200 de euro. Din arendă a încasat 9.929 de lei.

Soțul liberalei, Viorel Pauliuc, a încasat salarii de 18.891 de lei de la ND Consulting Imobiliare Dragomirești Vale, 2.449 de lei de la Terra Green Solutions SRL, 7.445 de lei de la P&P Drag Invest SRL, 1.032 de lei de la Calina Chic SRL și câte 175 de lei de la Samara Rop Invest SRL și Ilisa Invest SRL. Viorel Pauliuc a mai încasat 14.120,82 de euro dintr-un contract de superficie, 1.200 de lei dintr-un contract de închiriere și 9.929 de lei din arendă.

„Umbra lui Iohannis”, de la Cotroceni, la „pădure”

Surse politice afirmă că se ia în calcul ca viitorul șef al SRI, loc lăsat vacant de Eduard Hellvig, să revină unei femei. Primul nume vehiculat pentru acest post este cel al senatoarei Nicoleta Pauliuc. Însă nu este singura doamnă care ar putea conduce serviciul secret intern. Un al doilea nume vehiculat vine dinspre Palatul Cotroceni. Este vorba despre celebra Delia Dinu, „umbra lui Klaus Iohannis”.

Delia Dinu (FOTO), în vârstă de 47 de ani, este licențiată în Drept, la… Sibiu. Între 2000 și 2012, a activat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Începând cu anul 2005, până în 2008, a devenit consilier al Compartimentului de Protocol al Administrației Prezidențiale. Iar din 1 iulie 2016 a devenit consilier prezidențial.

Declarația de avere pe care Delia Dinu a completat-o luna trecută arată, ca și în cazul ultimilor doi șefi ai SRI, dar și în cazul Nicoletei Pauliuc, o apetență pentru proprietăți în județul Ilfov. Mai exact, aceasta declară un teren de 429 de metri pătrați, cumpărat în anul 2008, în Domnești, dar și o casă de locuit, cumpărată tot în 2008, cu suprafața de 238 de metri pătrați. Delia Dinu are și două moșteniri, la Cisnădie, județul Sibiu, primite în anul 2016. Este vorba despre un teren de 248 de metri pătrați și de o casă de 160 de metri pătrați.

Actualul consilier prezidențial conduce un autoturism Honda, fabricat în anul 2015, iar în conturi și depozite bancare are economii de 294.931 de lei. În ultimul an fiscal, Delia Dinu a câștigat o indemnizație de consilier prezidențial de 153.312 lei.

Apetență pentru proprietăți lângă București pentru directorii SRI

Remarcam, mai sus, că atât Nicoleta Pauliuc, cât și Delia Dinu, ca și alte nume vehiculate pentru a prelua postul de director al Serviciului Român de Informații, dețin proprietăți pe raza județului Ilfov. Ei, bine, același lucru se întâmplă și în cazul ultimilor doi directori ai SRI, Eduard Hellvig și George Cristian Maior.

În ultima declarație de avere completată în calitate de director al SRI, Eduard Hellvig nota că deține două terenuri în Tunari, județul Ilfov, cumpărate în anul 2017. Unul are suprafața de 2.781 de metri pătrați, iar al doilea – 1.000 de metri pătrați. De asemenea, Hellvig și-a construit, în 2020, tot la Tunari, o casă de locuit cu suprafața de 559 de metri pătrați. Pentru această construcție, fostul director al SRI a contractat, în 2020, un credit de 1.949.500 de lei de la SC Imocredit SA, bani pe care trebuie să-i restituie până în anul 2050.

Eduard Hellvig are bijuterii și ceasuri evaluate la 32.500 de lei, dobândite în perioada 2021-2022. Iar în ultimul an fiscal a câștigat, ca director al SRI, un salariu de 171.690 de lei. Soția sa, Andreea Oana Hellvig, a realizat venituri salariale de la SC Ibu SRL, de 65.000 de lei. De la aceeași firmă a ridicat și dividende de 50.000 de lei.

În cazul lui Maior, noroc cu nevasta

Înaintea lui Hellvig, la conducerea SRI s-a aflat celebrul George Cristian Maior, în prezent ambasador în Iordania. Ultima sa declarație de avere, completată anul acesta, arată că soția lui George Maior, Anamaria Maior, a moștenit, în 2017, în localitatea Ostratu, județul Ilfov, un teren de 1.685 de metri pătrați și o casă de vacanță de 170 de metri pătrați. De asemenea, a mai moștenit, tot în 2017, un apartament în București, cu suprafața de 147 de metri pătrați.

Fostul director SRI conduce un autoturism Dodge, fabricat în anul 2019, și deține tablouri în valoare de 24.000 de lei și 12.169 de euro, bijuterii de 7.000 de lei și ceasuri de 9.000 de euro. Anul trecut, George Maior al vândut un apartament în București, cu 130.000 de euro, precum și o mașină, cu 31.000 de euro.

În conturi și depozite bancare, Maior are 800.815 lei, 42.283 de euro și 26.240 de dolari SUA. Iar Anamaria Maior are acțiuni la bursă în valoare de 70.000 de dolari SUA. Ex-directorul serviciului secret are datorii către Alina și Bogdan Rotta de 225.000 de euro.

În ultimul an fiscal, George Maior a încasat de la Ministerul Afacerilor Externe salarii de 45.454 de lei și 69.999 de dolari SUA, iar din activități didactice prestate pentru SNSPA a încasat 113.772 de lei. Anamaria Maior a moștenit drepturi de autor în sumă de 10.183 de lei de la o asociație din Capitală.

