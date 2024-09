Creșterea gradului de siguranță a copiilor atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul online, a fost tema întâlnirii de lucru, de astăzi, 2 septembrie 2024, desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

În cadrul discuțiilor, la care au participat conducerea MAI, șefi ai principalelor structuri, specialiști din diverse domenii, parteneri din alte instituții, cadre medicale, psihologi, reprezentanți ai ONG-urilor, elevilor și părinților, s-a subliniat că vocile tinerilor trebuie să fie auzite și luate în considerare în deciziile care îi privesc direct.

Participanții au accentuat importanța unui parteneriat strâns între MAI și alte instituții responsabile, copii, părinți și ONG-uri, subliniind că doar prin colaborare și eforturi comune putem obține rezultate reale în protejarea copiilor. Printre temele discutate s-au numărat efectele drogurilor asupra copiilor și măsurile de prevenire a consumului, sprijinul pentru copiii deja afectați și familiile lor, combaterea violenței în rândul minorilor, traficul de minori, riscurile din trafic și din mediul online, precum și măsurile de siguranță împotriva incendiilor.

Vă prezentăm în continuare intervențiile participanților la acest eveniment.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne:

„Să trecem mai departe, este clar că nivelul de siguranță în școli, pe străzi, în general în societate nu poate crește decât printr-o cooperare între instituțiile statului și cetățeni, structurați în formele de societate civilă, alte instituții de drept privat și așa mai departe. Prin urmare, nici dacă vorbim de trafic de droguri, nici de ființe umane, nici de alte tipuri de criminalitate, noi, ca societate nu ne putem atinge obiectivul dacă nu conjugăm efortul instituțiilor statului. Aici vorbim de Ministerul Afacerilor Interne cu efortul școlii, al părinților, al elevilor și de aceea mă bucură că avem aici și structuri al Ministerului Afacerilor Interne reprezentate la vârf după cum vedeți, la nivelul conducerii ministerului, ministru, secretar de stat dar și șefi de arme. Însă avem prezenți, și mă bucură acest lucru, și reprezentanți ai școlilor, și reprezentanți ai elevilor și înțeleg că sunt și reprezentanți ai părinților.

Ne propunem să lansăm un efort pe termen lung, deci nu va fi o simplă conferință și este și acesta un început în cadrul căruia să înțelegem mai bine ce putem face noi mai mult din perspectiva dumneavoastră și în același timp să înțelegeți și dumneavoastră mediul școlar, elevi, părinți, profesori, care este modalitatea de exprimare a Ministerului Afacerilor Interne, care sunt limitele noastre de intervenție, unde avem nevoie de dumneavoastră și să ne punem pe treabă împreună de data asta.

Deci este o continuare a unei politici pe care am început-o anul trecut în luna iunie, pe care am structurat-o treptat, trecând prin evenimente și nefericite, și bune, prin acțiuni realizate și pe care o dorim pe termen lung.

Presa demonstrează în fiecare zi, la fiecare buletin de știri, că trăim într-o societate și național și regional, nu mai spun global, din ce în ce mai complicată din perspectiva siguranței.

Multiplicarea libertăților a adus cu sine și multiplicarea vulnerabilităților la adresa siguranței cetățeanului și Guvernul Român, statul român, societatea românească, pe termen lung, trebuie să se aplece foarte serios asupra acestei probleme, pentru că trebuie să pregătim din ce în ce mai bine aparatul de stat, Ministerul Afacerilor Interne, structurile sale prin investiții și pregătire profesională ridicată pentru a răspunde acestor provocări de tip nou care se manifestă în societate.

Acum 20-30 de ani, nu exista genul acesta de sofisticare a fenomenului infracțional, structurat, organizat în grupuri de crimă organizată care nu-și refuză niciun tip de activitate infracțională, de la trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, infracțiuni cibernetice, furt de identitate, tot felul de forme de sclavie modernă, lucruri care erau aproape de neconceput, repet, în urmă cu 20 de 30 de ani și oricum, nu la nivelul acesta de anvergură și de complexitate, deci trebuie să ne propunem să ridicăm gradul de ripostă, nivelul, capacitatea de ripostă.

Noi am încercat să facem acest lucru, am crescut și investițiile, am realocat o serie de resurse în zone sensibile, cum ar fi combaterea traficului de droguri, am lansat operațiuni cum spuneam și vom continua. Dar este cel puțin pentru mine și colegii mei, fără îndoială, faptul că pe termen lung, societatea românească nu poate reuși în combaterea și ținerea sub control a acestor fenomene la un nivel suportabil, rezonabil, fără o colaborare cu școala, părinții, cu elevii.

Deci, ne propunem de acum să lucrăm împreună cu dumneavoastră și suntem aici să vă ascultăm, inclusiv sub aspectul propunerilor, criticilor, suntem deschiși la dialog, ne interesează să fim mai buni împreună cu dumneavoastră în combaterea tuturor formelor de amenințare la adresa siguranței școlare, a elevilor și a cetățenilor în general.”

Comisar șef Radu Daniel, director Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române:

„Pentru Ministerul Afacerilor Interne și pentru Poliția Română, prevenirea victimizării minorilor reprezintă o prioritate. Copiii reprezintă o categorie de public țintă, caracterizat printr-o serie de însușiri psihosociale aparte.

Pe de o parte, lipsa de cunoștințe în anumite domenii ori experiență de viață, apartenența la microcomunități ori grupuri sociale pot să-i vulnerabilizeze și să-i transforme în ținte predilecte ale unor infractori, inclusiv în mediul online. Pe de altă parte, curiozitatea crescută și deschiderea către nou, îi fac să învețe cu ușurință cum să reducă vulnerabilitățile și să evite riscurile de victimizare.

Datele din studiile noastre au arătat, înainte de toate, o mare nevoie de informare a copiilor și în multe situații a adulților din jurul acestora, cu privire la riscurile la care se expune un copil care comite infracțiuni, la consecințele juridice și sociale ale unor astfel de fapte dar și la efectele pe care le au infracțiunile asupra victimelor și nu în ultimul rând, la modul în care copiii se pot proteja și la instituțiile care pot oferi suport în acest sens.

Prin proiectele derulate, precum Siguranța Online, Eroii Internetului, Școala Siguranței TEDI, am arătat că acestea pot reprezenta modele de bune practici în vederea prevenirii victimizării minorilor.”

Alexandru Leuțu Cotroceanu, director Direcția Siguranță Școlară din cadrul Poliției Române:

„Ministerul Afacerilor Interne are un rol crucial în prevenirea și combaterea infracțiunilor care pot afecta copiii, inclusiv abuzurile, exploatarea, traficul de droguri și de persoane sau violența domestică. În vederea îndeplinirii acestor obiective, pe lângă activitățile operative și de combatere ale structurilor din cadrul ministerului, totodată, noi derulăm campanii de informare și prevenire, iar sezonul estival a fost un prilej bun pentru noi pentru a fi în rândul tinerilor și al copiilor, tocmai pentru a le oferi informații pentru o vacanță în siguranță.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne au derulat activități la nivel național atât în cadrul evenimentelor organizate pe perioada vacanței de vară, precum tabere, spectacole, concursuri cultural-sportive precum și în centre de plasament sau case de tip familial, având ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la incidentele negative în care pot fi implicați copiii sau tinerii pe perioada vacanței, prin informarea și înțelegerea rolului grupului de prieteni și influența acestuia asupra comportamentelor, respectiv informarea părinților sau tutorilor cu privire la situațiile vulnerabile la care pot fi expuși copiii.

Un obiectiv important al acestor interacțiuni cu copiii l-a reprezentat și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța, mecanismul, beneficiile semnalării, sesizării faptelor antisociale sau a oricăror forme de abuz asupra acestora, în scopul prevenirii și combaterii delicvenței juvenile și sau a infracționalității, precum și a reducerii victimizării acestora.”

Chestor general Bogdan Despescu, secretar de stat MAI:

„Am gândit împreună cu ai noștri colegi, un alt format, un alt mod de a veni în fața dumneavoastră și a veni în fața opiniei publice cu mecanisme care să ne facă să avem un rezultat mai bun.

Apreciem că, nu numai școala, nu numai în mediul școlar trebuie să acționăm, este nevoie de o acțiune în toate palierele de activitate, siguranța copiilor depinde de tot ce înseamnă activități ale autorităților și toate aceste activități trebuie să se desfășoare în parteneriat, fie că vorbim de prevenirea violenței sub toate formele ei, fie că vorbim de consumul, traficul de droguri, de traficul de persoane, de ceea ce înseamnă siguranța rutieră, și nu în ultimul rând, foarte important este pericolul care vine din mediul online, acest pericol, pe care nu îl putem vedea decât în momentul în care avem o consecință, și de aceea cred că mesajul specialiștilor este cel mai important, pentru că acest mesaj trebuie să ne facă să înțelegem cum putem să acționăm, să avem o eficiență.

Tema de astăzi, “Vocea e soluția”, cred că nu a fost aleasă întâmplător, dar cred că vocea noastră este foarte importantă, de vocea noastră, a partenerilor depinde viitorul și de aceea haideți să dăm curs vocilor tuturor și activităților pe care ni le propunem.”

Rareș Petru Achiriloaie, președinte – secretar de stat Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție:

„Vreau să vă felicit pentru realizarea acestei campanii, așa cum a spus și domnul viceprim-ministru și domnul secretar de stat anterior, eforturile trebuie să fie multi-sectoriale, fie că vorbim de instituțiile publice centrale, locale, fie că vorbim despre societatea civilă sau chiar la bază, la firul ierbii, fie că vorbim de comunități și comunitatea școlară, în mod specific.

La nivelul numărului 119, înregistrăm în ultimii ani, aproximativ 100.000 de apeluri pe an. Nu toate cazurile se confirmă, dar pe de o parte, această cifră este îmbucurătoare, pentru că sesizările ajung la noi și acesta este un element pozitiv, pentru că aflăm de ele la nivel instituțional și putem interveni. Elementul negativ, desigur, este că am vrea să fie și mai jos această cifră, din perspectiva cazurilor care se confirmă.

Ne bucurăm foarte mult la ANPDCA și la nivelul Protecției Copilului din întreaga țară, că putem colabora, că putem disemina aceste informații atât de importante, care, iată, au fost create în colaborare chiar cu target-ul țintă, cu copii și tinerii din țară. ”

Eugen Ilea, Federația Națională a Părinților:

„De 10 ani particip la tot felul de evenimente, tot felul de conferințe, tot felul de acțiuni legate sau pentru diminuarea violenței școlare, diminuarea traficului de droguri. Se pare că, și am mai spus lucrul acesta, se pare că toate acestea nu au fost făcute cum trebuie sau ceva a lipsit, pentru că am observat în ultimii ani că fenomenul atât al violenței, cât și al traficului de droguri, a crescut.

Federația Națională a Părinților PROEDU s-a implicat, am avut acțiuni, avem în continuare și motivația pentru care ne-am implicat a fost pentru că… vorbea cel de la Consiliul Național Elevilor de informarea părinților….informări au fost făcute în ani de ani, an de an, atâtea entități au făcut informări. Se pare că mentalitatea aceea ”mie nu mi se întâmplă” încă n-a dispărut la nivelul mentalității părinților și ăsta este motivul pentru care ne-am dori să schimbăm această mentalitate.

Am avut copii care au spus că nu au stat de vorbă cu părinții nici măcar o dată pe săptămână. Iată aici ruptura. Și atunci trebuie să mergem mai întâi la familie și pe urmă să facem toate celelalte acțiuni. Și mă bucur că în sfârșit autoritățile au ajuns la concluzia că trebuie să fim cu toții, împreună să facem lucrurile acestea. ”

Irimia Teodor, Consiliul Național al Elevilor:

„E sincer o bucurie să observăm pe ecranul din față un logo realizat de elevi. Este acolo jos Siguranța Școlară, este un logo realizat de elevi, făcut de niște elevi de la o școală gimnazială. Este o bucurie. Am fost chiar în juriu când s-a jurizat acest logo. Este o bucurie să vedem că elevii sunt implicați în ceea ce practic este o campanie pentru ei.

Vorbim tot mai mult de siguranță, de ce înseamnă combaterea traficului, doar că ne axăm foarte mult pe tineri, dar aș vrea să atrag un pic atenția cu un anumit lucru. Ar trebui să ne axăm un pic mai mult și pe informarea părinților, mai ales în ceea ce privește traficul de substanțe, pentru că în momentul în care un tânăr devine consumator, părintele nu știe la ce este expus tânărul. Ar trebui să ne uităm și în zona de informare asupra părinților, un părinte să știe exact ce are de făcut în acea situație.

Într-adevăr, în momentul de față, ceea ce se întâmplă, faptul că noi suntem aici prezenți, faptul că în fiecare județ vedem că Ministerul Afacerilor Interne, dar mai ales Poliția, este partener al Consiliului Elevilor, este un lucru îmbucurător pentru noi. Este o dovadă clară că Poliția Română este preocupată de vocea elevilor și cu această ocazie dorim să vă mulțumim pentru acest lucru și să salutăm în continuare acest proiect și aceste inițiative care arată, încă o dată, că suntem pe drumul cel bun. ”

Yolanda Crețescu, psiholog clinician Asociația HappyMinds:

„Cred că este pentru prima dată când ne adunăm cu toții, unii dintre noi ne cunoaștem pentru prima dată, așa, integrat și articulat. Când vorbim de consum de droguri, când vorbim de abuz, când vorbim de trafic de persoane, când vorbim de bullying, noi vorbim deja de vârfuri de iceberg. Este nevoie să înțelegem că e nevoie să dăm ceasul cu aproximativ 5 ani în spate ca să vedem când a început acest fenomen.

Copiii noștri sunt purtătorii istoriei noastre, istorie, aș spune chiar și națională, pentru că vorbim de mentalități, vorbim de neîncredere în autorități, vorbim de o lipsă de educație medicală și mă bucur că alături de noi sunt și medici, vorbim de o lipsă de dialog între psihiatri, psihologi, familii și consumatori.

Și în acest sens, în 2019, am deschis primul helpline care a venit să prevină depresia și anxietatea. Am întâlnit copii care cereau ajutorul împotriva violenței din familie, am întâlnit copii care ajunseseră până la un incident de suicid pentru că, acasă era atât de rău.

Copiii noștri cresc în familia noastră, în care noi am învățat să ne distrăm cu un joint, am învățat să ne distrăm doar cu substanțe și este forma în care facem față stresului, nefericirilor, concurențialului din social media și mă bucur că astăzi vorbim și de siguranța pe care o prezintă la toate categoriile de vârstă. Și atunci nu vedem că este nevoie să reparăm întregul sistem, 360 de grade în jurul copilului? Noi, ONG-urile, și eu reprezint un ONG, alături de mine mai sunt și alți colegi, singuri nu putem, dar venim cu toate resursele noastre ca să putem sprijini inițiativele pe care le demarați.

Pe mine m-a bucurat foarte tare când atât Antidrogul, cât și Siguranța în Școli au venit și au zis: haideți să facem împreună. Și așa am făcut. Am pus pe masă totul.”

Comisar șef Ramona Dabija, director Agenția Națională Antidrog:

„Alături de Consiliul Național al Elevilor am reușit să traducem într-un limbaj accesibil toate temele de interes pentru copiii noștri. De asemenea, avem campania, așa cum a spus și domnul Ilia, alături de Federația Națională a Părinților, Campania Unspoken, în cadrul căreia dorim să ajungem la cât mai mulți adulți care au în responsabilitate un copil, pentru că nu vorbim doar de părinți, vorbim și de bunici, vorbim și de tutori legali, să știe că ei nu sunt singuri în fața problemelor, că alături de ei sunt specialiștii, cei mai mulți din Ministrul Afacerilor Interne, care nu intervin în viața lor pentru că vrem și ne interesează ce se întâmplă acolo, ci suntem acolo pentru a-i sprijini să-și salveze copiii.

Avem campanii adresate comunității, pentru că consumul de droguri nu este o problemă care să ne privească doar pe unii și pe alții. Consumul de droguri ne privește pe toți și trebuie să fim echipă așa cum suntem și astăzi și cum suntem de ceva vreme.

Avem instrumente care să vină în sprijinul copiilor și în sprijinul părinților, și aici mă refer la Proiectul Safe Pace, proiectul agenției împreună cu Asociația Telefonul Copilului, în cadrul căruia anul acesta am reușit să deschidem primul centru-pilot adresat adolescenților aflați la risc și părinților. Un centru unde se oferă, așa cum am spus și Yolanda, servicii gratuite și confidențiale, unde copiii pot veni de trei ori fără acordul părinților, dar a patra oară merg alături de noi și obținem acel acord, pentru ca, cei care își doresc să fie ajutați să primească ajutorul de specialitate.

De asemenea, începând cu acest an școlar, suntem alături de CSM, de avocați, de procurori, de judecători, mergem și dezvoltăm programul de educație juridică. Este foarte important ca adolescenții, tinerii, dar și familiile lor, se știe că granița dintre legal și ilegal este doar o clipire.”

Comisar șef Maria Cristina Stepănescu, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane:

„Mie nu mi se poate întâmpla, este exact ceea ce au spus multe dintre victimele traficului de persoane și probabil și persoanele, adolescenții, care consumă droguri. Asta nu înseamnă că trebuie să fim speriați, să considerăm că pericolul este unul iminent, dar trebuie să conștientizăm că riscul este unul real, că el există, motiv pentru care trebuie să fim atenți și trebuie să ne informăm.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și Agenției Naționale Antidrog, vine și ea cu o serie de proiecte prin care încercăm să fim aproape de noua generație.

Ne-am adresat cu predilecție unităților de învățământ, centrelor de plasament, taberelor școlare și în comunitățile vulnerabile, desigur, adresându-ne, în principal, grupurilor țintă constituite din elevi, minori și adolescenți. Inițiativele noastre au vizat, deopotrivă, publicul din mediu online.

Cu titlul de exemplu, aș dori să menționez una dintre ultimele campanii lansate împreună cu Clubul Sportiv Dinamo, o inițiativă de anvergură care a fost lansată în luna iulie a acestui an și care are ca motto, foarte relevant, alegeri sănătoase pentru un viitor mai sigur. Noua strategie lansată în luna mai a acestui an, are un motto care se adresează noii generații, dar și parteneriatului, împreună construim viitorul, un viitor mai sigur.”

Cătălina Surcel, Asociaţia Telefonul Copilului:

Aș dori să apreciez, în mod deosebit, colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne pentru cazurile în care copiii erau la limita dintre viață și moarte. Şi sunt zeci de mii de astfel de cazuri. Vorbim despre aproape 20 de ani de activitate. Așadar, sunt multe cazuri în care diferența a făcut-o colaborarea dintre Asociația Telefonul Copilului şi Ministerul Afacerilor Interne.

Nu pot să nu atrag atenția asupra numărului tot mai mare de tentative de suicid în rândul copiilor. Lucrurile sunt grave. Desigur, sunt vieți pe care le-am salvat împreună, dar cumva trebuie să facem în așa fel încât să prevenim astfel de inițiative ale copiilor care, practic, le pot lua viața.

Este foarte bine, în primul rând, că vorbim despre asta și este foarte bine că putem să ducem mai departe aceste mesaje fiecare dintre noi. Şi cu siguranță vor ajunge acolo unde trebuie!

Chestor șef Benone Matei, inspectorul general al Poliției Române:

„Campania lansată astăzi, “Vocea e soluția ta”, campania lansată de Ministerul de Interne în parteneriat cu Societatea Civilă este dovadă autentică că suntem interesați să ne protejăm copiii. Vocea înseamnă putere. O voce auzită demonstrează că ne pasă tuturor și că nimeni nu este singur. Nu este nevoie să închidem ochii, nu este nevoie să astupăm gura, să arătăm cu degetul. Este foarte important să înțelegem mediul în care ne desfășurăm și este foarte important ca atunci când apar diferite pericole sau capcane, ele să fie semnalate.

Permiteți-ne să fim alături de dumneavoastră. Fiecare tânăr are personalitatea lui, fiecare mediu are particularitățile lui. De aceea, este extrem de important să învățăm să ascultăm. Să ascultăm nevoile tinerilor, să ascultăm năzuințele lor și să ascultăm în principal motivațiile lor. În perspectiva Poliției Române, este foarte important de ce vocea e soluția, pentru că, vorbind sprijinim, construim și dezvoltăm împreună.

Prezența tuturor la această activitate este extrem de importantă și cum s-a făcut deja mențiunea, abordarea interdisciplinară pe anumite fenomene este foarte importantă. Noi trebuie să ne orientăm eforturile atât pe efecte, dar mai ales pe cauze, pentru că, cauzele subzistă și pentru a înțelege natura unui fenomen, trebuie să vedem ce a fost, de ce a fost determinat.

Din perspectiva siguranței online vă garantez că suntem foarte atenți la efectele generate de mimetismul social pentru influențarea tinerilor. Este foarte important să înțelegem și să luăm măsuri, să luăm măsuri proactive din timp. Vă garantez că, și vă asigur în același timp, că suntem foarte atenți pe această zonă și că împreună cu partenerii noștri, interni și externi, învățăm din lecțiile generate de diverse tragedii.

Domnule ministru, prezența tuturor la masă, încă o dată la masa dialogului, este o demonstrație că ne pasă tuturor. Vă mulțumesc mult pentru sprijinul necondiționat și sunt convins că împreună suntem mai puternici și vom fi eficienți. Mulțumesc mult!”

General de brigadă Leontin Mitu, adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române:

„În ceea ce privește eforturile Jandarmeriei Române, vreau să vă asigur că împreună cu celelalte structuri facem tot ce se poate pentru a crește gradul de siguranță al copiilor. Împreună am reușit să facem un context în care aceste activități să se desfășoare în condiții cât se poate de bune. Mai sunt multe lucruri de făcut, dar se depun în continuare eforturi.”

General maior Benone-Gabriel Duduc, adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență:

„Cu toții ne dorim ca ai noștri copii să fie în siguranță, la școală și o activitate pe care o desfășurăm vizează siguranța în școală, din perspectiva mediului și a siguranței pe care o oferă construcțiile școlare. Și aici, activitatea se desfășoară, în special, în virtutea rolului de autoritate, pe care-l exercităm, prin acțiuni de control și de avizare, autorizare privind securitatea la incendiu.

Pe timpul exercitării rolului de autoritate și în special a controalelor, desfășurăm și activități de informare preventivă și exerciții, în special privind modul de comportare în caz de incendiu și de cutremur. Deci, avem o interacțiune nemijlocită cu copiii, este una dintre forme, dar avem și alte mijloace mobile. Este caravana SMURD și Centrul Mobil de Instruire cu care ne deplasăm în toată țara și accesăm câteva zeci de mii de copii cu fiecare din aceste mijloace.

O altă problemă, privind siguranța copiilor, este cea în mediu familial, mediu casnic. Aici, în ultimii ani, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, nu numai dedicat copiilor, a desfășurat o serie întreagă de campanii derulate la nivel național, aș spune, mult mai consistente decât în perioada anterioară.”

Chestor Marcel Simion, Corpul Național al Polițiștilor:

„Iar din punct de vedere social, am văzut acest proiect ca pe un izvor care, iată, pornește de la Ministerul Afacerilor Interne și poate să genereze și credem că trebuie să genereze un curent social și aici vă rog să îmi permiteți să reiterez acea invitație pe care partenerii noștri de dialog de astăzi au făcut-o către dumneavoastră, reprezentanții societății civile, de a veni alături de noi în acest proiect și de a susține ideea și sufletul acestui proiect la nivelul societății, pentru că acel curent trebuie să cuprindă, din punctul nostru de vedere, întreaga societate.

Din punct de vedere al organizației profesionale, vă asigurăm că ne dorim ca acest proiect să fie o componentă a unei noi construcții de identitate instituțională pe care noi, organizația profesională, o avem deja proiectată pentru viitor, în contextul în care suntem la 20 de ani de activitate și nu este doar o aniversare pentru noi, este și un moment de proiecție pentru viitorul nostru.”

Liviu Țurcanu, director Mercury360:

„În momentul în care nu reclamăm, nu observăm și traducem mai departe către cei implicați acțiunile lor, nu le semnalăm, nu le reclamăm, e o formă tacită de complicitate și acest lucru, ne spune campania în termeni foarte mari, când vorbim de voce, este vocea noastră, a națiunii, a tuturor reprezentanților care pot fi implicați în această, în acest demers de educație și conștientizare. Vorbim fie de părinți, fie de cadre didactice sau de societatea civilă per ansamblu.”

Dr. Viorela Nițescu, șef Secție Toxicologie, Spitalul ”Grigore Alexandrescu”:

„Sunt onorată să particip la această întâlnire, o aștept de foarte mulți ani. Eu reprezint Secția de Toxicologie Pediatrică, ce funcționează în Spitalul Grigore Alexandrescu din anul 2000. Am observat, în ultimii 6 ani, un număr de aproximativ 40-50 de copii cu problemele menționate, cu intoxicații acute cu substanțe psihoactive, cu supradoze. La o primă vedere pare un număr mic, dar, așa cum a spus și doamna psiholog, este vârful icebergului.

În spatele fiecărui copil adolescent cu o asemenea internare stau mulți alții, cu consum cronic, care nu ajung în camera de gardă sau în secția de toxicologie. Am observat, în ceea ce privește părinții, o categorie a părinților care habar nu au, nu știau despre copilul lor, nu știau că își face leziuni de auto-vătămare, nu știau că el consumă alcool, droguri ș.a.m.d.

O altă categorie, părinți care simt că ceva este în neregulă, dar nu cunosc simptomatologia și modul în care se pot manifesta consumul, sindromul de sevraj și părinții care sunt disperați, părinții care deja știu, se confruntă cu problemele și care nu știu încotro s-o apuce.”

Dr. Radu Ţincu, șef Secție Toxicologie, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca:

„Vă felicit pentru ideea unei discuții interdisciplinare, sunt foarte multe studii predictive care ne spun că generația care începe să consume substanțe psihoactive în perioada adolescenței va avea nevoie de tratament psihiatric la perioada adultă. Tocmai de aici derivă și aspectul social al consumului de droguri, pentru că ne întrebăm cu toții la un moment dat, cum va arăta societatea românească sau societățile europene peste 10 ani, 15 ani, când un număr din ce în ce mai mare de tineri vor avea astfel de tulburări psihiatrice și vor avea nevoie de tratament.

Pe de altă parte, tot din studiile internaționale știm faptul că cei care consumă droguri au o scădere a capacităților neurocognitive, asta înseamnă scăderea performanțelor școlare, abandon școlar, deci toate aceste aspecte vor impacta și mai mult societatea. Și nu în ultimul rând, ceea ce ne îngrijorează este că tinerii, în ultimii cinci-şase ani, au dezvoltat poliadicții.

Nu mai discutăm de dependența de o singură substanță. Spunea doamna psiholog că ”bine că consumă alcool”. Am avut părinți care mi-au spus ”bine că fumează doar canabis”. Aceste poliadicții și în special consumul de substanțe psihoactive, noi substanțe de sinteză care au un efect brutal asupra creierului, vor produce efecte extrem de grave în dezvoltarea acestor tineri, iar la nivel global, tot așa, studiile ne spun că un tânăr care consumă din perioada adolescenței va avea un IQ mai mic comparativ cu populația care nu consumă, ceea ce iarăși ne arată importanța înțelegerii fenomenului, nu doar din perspectivă medicală.

Ce putem face și acest lucru este important, toată lumea a adus în discuție familia. Într-adevăr, toți tinerii cu care am vorbit și mi-au spus că au o ruptură de comunicare cu familia, deci va trebui să readucem în prim plan importanța familiei în combaterea consumului de substanțe psihoactive. Va trebui să dăm acces mai mult la evaluare psihologică.

Un tânăr de 9 ani nu se droghează decât că are o problemă psiho-emoțională și ea va trebui să fie identificată și tratată corespunzător. Și acest lucru îl facem prin politici sanitare care dau posibilitatea părinților să își evalueze copiii din perspectivă psihologică. Şi nu în ultimul rând, accesul la testare. În acest moment, statul român nu oferă capacitatea părinților de a-și testa gratuit copiii atunci când au anumite suspiciuni.

Putem să oferim un număr de două-trei teste anuale atunci când părintele consideră că este ceva în neregulă cu al său copil, din perspectiva comportamentului. Cred că aceste elemente pot să creeze o mai mare aderență a părinților la acest fenomen al consumului de droguri. ”

Irimia Teodor, Consiliul Național al Elevilor:

„Cu toții avem nevoie de sprijin, mai ales când suntem tineri. Doar că n-avem nevoie neapărat de un sprijin care să vină abundent peste noi. Avem nevoie să știm că există, să fie prezent în viața noastră și să știm că, în caz că avem nevoie, putem să apelăm la el. E un lucru mare faptul că discutăm și sunt atâtea opinii și faptul că încercăm să schimbăm ceva, pentru că, din punctul meu de vedere, România, într-adevăr, față de partea de vest a Europei, suntem un pic înapoi, dar încercăm să schimbăm ceva şi noi, tinerii, încercăm să fim mult mai prezenți, pentru că ăsta ar trebui să fie un cuvânt mult mai prezent în viața noastră, în viețile noastre. Și vreau să vă mulțumesc acum, la final, tuturor, pentru că faceți eforturi pentru tineri, pentru că, în sfârșit, poate realizăm, după mulți ani, că tinerii sunt viitorul. ”

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne:

„E un mesaj inevitabil, structurat de discuțiile anterioare, aș prelua ideea pe care ai lansat-o, de aceea suntem aici pentru că suntem în sprijin și în primul mesaj pe care dorim să-l transmitem, suntem structuri de combatere prin esența noastră, a fenomenului criminologic, dar suntem structuri moderne care am înțeles și nevoia de prevenție și nevoia de parteneriat cu societatea civilă, cu elevii, cu părinții, cu instituțiile de ordin medical şi aşa mai departe.

Prin programul lansat anul trecut în toamnă privind siguranța în școli și tot ce a urmat după, ministerele pe care le-am cooptat alături de noi, această acțiune, ca și altele similare, noi transmitem nu numai un mesaj ci și o invitație concretă la care văd, cu satisfacție, că se răspunde afirmativ, de a forma o alianță, de a forma un parteneriat, pentru siguranța în școli, pentru siguranța tinerei generații, pentru siguranța publică în general. Şi ca parteneri în această alianță, ne dorim să ne percepeți ca atare în primul rând voi, copiii, elevii. Mă iertaţi că vă spun copii, da, sunteți copii, elevi, studenți, tineri, în general, părinți, asta este ceea ce ne dorim și construim prin fapte, zic eu în fiecare zi. Să ne percepeți drept un partener deschis la colaborare, la cooperare reciprocă, pentru că am fost cu toții de acord, în combaterea acestui flagel cumplit, care înseamnă droguri. În combaterea acestei crime odioase care înseamnă trafic de ființă umană, exploatare sexuală, violență, nu putem reuși pe termen lung decât împreună.

Ce vom face noi în acest parteneriat în continuare? În primul rând, sigur ne vom face meseria de bază, ca să spun așa, obiectul principal care înseamnă combaterea, lovirea severă a celor care promovează astfel de fapte criminale, infracționale în societate: trafic de droguri, trafic de persoane. Sunt priorități, le vom menține ca priorități. Ce înseamnă că le menținem ca priorități? Înseamnă că alocăm resurse, atenție și lansăm operațiuni permanent. Șeful Poliției a spus acum jumătate de oră, luăm lucrurile astea foarte în serios, le luăm cu toții foarte în serios. În al doilea rând, vom desfășura activități de prevenție prin cele două agenții specializate, Agenția Națională Antidrog și ANITP, cea pentru combaterea traficului ființe umane, trafic de persoane, și în colaborare cu dumneavoastră.

În sfârșit, vom continua activitățile de comunicare publică pentru a ne explica acțiunile, pentru a ne indica prioritățile și pentru a vă cere sprijin. Revin la ce am spus în debutul dezbaterii, am constatat anul trecut și se pare că statistica confirmă și anul acesta, 90% din faptele antisociale da, mai mult decât antisociale, cu caracter penal petrecute în mediul școlar, se produc în interiorul școlii. Noi suntem în afară școlilor, cum e și firesc, dar asta înseamnă că voi, elevii, profesorii, părinții, trebuie să ne chemați când se produc astfel de fapt, trebuie să ne dați informații, trebuie să cooperați cu noi.

Vă rugăm să faceți acest lucru pentru că ne ajută, vom fi mai eficienți, mai rapizi și vă ajută pe voi în primul rând. De aceea cred că sloganul acesta și logo-ul “Tăcerea e tot violență, vocea ta e soluția” este foarte inspirat și din punct de vedere practic. Dacă nu comunicăm, dacă nu primim de la dumneavoastră un feedback, reacția va fi, eu știu, mai puțin eficientă sau nu atât de eficientă pe cât ne-am dori noi. În plus, dacă astfel de colaborare se instalează și se multiplică, prin acest fel de a lucra împreună mesajul va fi puternic pentru cei care își propun să săvârșească infracțiuni în mediul școlar. Deci, efectul de dizuaziune, cum îi spunem noi, de prevenție, în același timp, va fi și el mai puternic.

Bun, conchid că, așa cum ați spus și dumneavoastră, e doar una dintre activități şi vor continua și altele, vom gândi cum să structurăm acest dialog și cu asociația dumneavoastră, a părinților și cu asociația dumneavoastră, a elevilor, dincolo sau între aceste întâlniri care să fie periodice. Și reiau a treia oară mesajul polițistului, jandarmului, pompierului, cu toții, toate armele Ministerului Afacerilor Interne sunt un partener pentru elevi, pentru școală, pentru familie și un adversar al celor care amenință aceste instituții de bază ale societății, școala, familia și care amenință siguranța elevilor, tânăra generație, pentru noi, o miză pentru care luptăm în fiecare zi, vă asigurăm de acest lucru. Mulţumesc!”

Cu acest prilej a fost lansată și campania realizată de Poliția Română cu sprijinul Corpului național al Polițiștilor, intitulată „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția.”, destinată conștientizării minorilor asupra faptului că pasivitatea în fața agresiunilor și infracțiunilor însemnă încurajarea acestui fenomen.