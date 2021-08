Omul de afaceri clujean Nicolae Căpușan a cumpărat Hotelul Rusca din Hunedoara cu 1,1 milioane de euro. Este cea mai importantă unitate din județ, a fost complet renovat, iar în urmă cu câțiva ani valoarea lui era cu câteva milioane de euro mai mare. Spre exemplu, în 2015 avea capitaluri proprii de peste 1,8 milioane euro ! Vânzătorii hotelului sunt Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis, condamnați definitiv pentru corupție. Bîlteanu nu este străin de afacerile din Cluj Napoca: SIF 1 deține acțiuni la magazinul Central, societatea Arta Culinară, Broker Cluj, Napomar, etc.

Dragoș Bîlteanu, supranumit “Regele SIF”-urilor şi partenerul lui de afaceri, libanezul Lakis Nabil, au reușit ”performanța” să vândă cel mai cunoscut hotel din județul Hunedoara omului de afaceri clujean Nicolae Căpușan, patronul afacerii Sun Garden. Afacerea este extrem de profitabilă pentru ambele părți: Bîlteanu și Nabil au vândut ceva ce, practic, nu le aparține, iar Căpușan a cumpărat un hotel proaspăt renovat, care ar trebui să se deschidă în cursul acestei luni, și mult subevaluat!

Spre exemplu, în 2015 hotelul avea capitaluri proprii în valoare de peste 1,8 milioane de euro cu o suprafață de peste 6.100 de metri pătraţi (180/mp, n.red.).

După ce au fost condamnați, Bîlteanu și Lakis au ieșit din conducerea SIF 1, iar președinte consiliului de administrație al SIF Banat Crișana este Bogdan Drăgoi. Culmea, Lakis a ajuns consilierul lui Drăgoi.

În 2019, Bîlteanu și Lakis au fost condamnați cu suspendare pentru o afacere similară cu cea a vânzării hotelului subevaluat. Mai mult, în cadrul procesului, cei prejudiciați, (SIF Banat Crişana S.A. şi S.C. Industrialexport S.A) nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În acest caz, Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis au stat în arest preventiv din decembrie 2014 până în aprilie 2015, după care au trecut în arest la domiciliu şi ulterior în control judiciar.

Decizia a fost luată într-o anchetă în care procurorii DIICOT cercetau 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul a doua societăţi de investiţii de unde ar fi transferat bani prin intermediul unor offshore-uri.

Procurorii mai aveau suspiciuni că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

DIICOT spunea că mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat – Crişana până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi prețul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa „deal”, preţul acțiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale.

Afacerea care i-a deschis conturile lui Căpușan

De partea cealaltă a afacerii, clujeanul Nicolae Căpușan este, la rândul lui, bine înfipt în businessurile, cu precădere, din Cluj. El este patronul complexului turistic Sun Garden, construit în zona comunei Baciu (jud. Cluj).

Spre exemplu, fostului şef al Poliţiei Cluj, chestorul ( r ), pesedistul Teodor Pop Puşcaş şi afaceristului din domeniul imobiliarelor, Nicolae Căpuşan, deţin, prin SC Euro Hunter, aproape 150 de hectare de luciu de apă, iar această afacere le-a picat fără să facă mare lucru.

Printre clienţii lui Căpuşan se numără persoane influente din Cluj Spre exemplu, procurorul Fabian Gyula, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În 2004, conducerea Asociației Fii Vechiului Mănăştur i-a vândut lui Căpuşan o bună parte din terenul deţinut cu doar 8 euro/mp. Pentru că ceilalţi membri au fost nemulţumiţi de tranzacţia făcută la un preţ sub-evaluat, ei au cerut rezilierea contractului respectiv, dar între timp, Căpuşan vându-se o bună parte din teren. Printre clienţii lui se numără şi procurorul clujean. Astfel, chiar dacă respectivul contract a fost anulat în urma deciziei instanţelor, clienţii lui Căpuşan au rămas cu terenurile respective.

De altfel, tranzacțiile cu terenurile care s-au aflat în composesorat au fost starterul afacerilor imobiliare pe care le-a derulat ulterior.

Clujeanul Simion Țicrea, fostul președinte al composesoratului, a vândut o parcelă de teren de 46 ha către SC Holding Mănăștur pentru suma de 26,7 milioane lei. Chiar dacă marea parte a terenului face parte din situl protejat Natura 2000, compania dorea să edifice în pădure un cartier de locuințe, iar majoritatea copacilor au fost tăiați. Proiectul nu s-a materializat, dar în zona respectivă au fost construite mai multe locuințe, chiar dacă există legi care interzic edificarea construcțiilor de acest tip în pădure! Totul a fost făcut cu avizele primăriei conduse de Emil Boc și Sorin Apostu și a instituțiilor de mediu. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca a luat decizia de emitere a Avizului de mediu nr. 5-NV6 din 15.07.2009 pentru PUZ şi PUD ansamblu de locuinţe Colina Sud, în Cluj-Napoca, jud. Cluj, în favoarea S.C. Mănăştur Holding S.R.L. Locaţia proiectului de construcţii se află în situl Natura2000 Făgetul Clujului – Valea Morii.

Pentru obținerea avizelor, SC Holding Mănăștur a angajat firma Unitate de Suport pentru Integrare SRL Cluj-Napoca, care a întocmit rapoartele cerute de instituții. Documentul a fost un fals grosolan pentru că din el reieșea faptul că în zona Făgetului ar exista: – o mină care produce poluări istorice cu ape acide, dar care va fi închisă și se va deschide o alta mină; – în zonă ar exista o comunitate locală săracă, îmbătrânită, formata mai ales din femei, colectivitate care trăiește din agricultura de subzistență, utilizează lemne și cărbune pentru încălzire rezidențială deoarece localnicii nu au posibilitatea să plătească curent electric pentru încălzire și gătit, etc. De fapt, raportul se referea la zona Roșia Montană, iar Sergiu Mihuț, patronul firmei care a realizat studiul, a schimbat doar titlul lucrării. În urma acestor falsuri, nimeni nu a fost tras la răspundere iar primăria a avizat construcția de case într-o veselie!

Ce a cumpărat Căpușan cu un milion de euro

Hotelul Rusca este cea mai importantă unitate de cazare din Hunedoara, fiind situat în centrul oraşului şi la 1,5 km depărtare de Castelul Corvinilor, principalul punct de atracţie turistică a zonei, conform descrierii de pe site-ul SIF Hoteluri.

Hotelul, localizat în zona verde a oraşului, lângă parc, este clasificat la categoria de trei stele, are 103 camere şi trei săli de conferinţă, dotate cu toată aparatura tehnică necesară, unde se pot organiza atât evenimente corporate, respectiv conferinţe, seminarii, simpozioane, întâlniri sau prezentări diverse, cât şi alte evenimente private cum ar fi nunţi, aniversări, etc.

Sala Huniazilor are o capacitate între 180 şi 200 de locuri plus o terasă de vară de 100 de locuri, Sala Cavalerilor are o capacitate de 30 de locuri plus o grădină interioară de 40 de locuri, iar Sala Rusca are o capacitate de 60 de locuri. La Bucătăria hotelului se gătesc atât preparate internaţionale cât şi tradiţionale, servite în Restaurantul Huniazilor şi în salonul Cavalerilor. De asemenea, Rusca dispune şi de un lobby bar, conform celor prezentate pe site. Pe lângă Castelul Corvinilor, alte atracţii turistice apropiate de Hotelul Rusca sunt Mănăstirea Prislop, Lacul Cinciş, Cetatea Devei, Parcul Naţional Retezat şi Sarmizegetusa, potrivit descrierii de pe site-ul SIF Hoteluri.