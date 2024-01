Toți sponsorii, asociații, partenerii politici, „prietenii” din Poliție, Jandarmerie, IGSU, SRI sunt chemați să spună dacă susțin pedofilia gay, dacă îl mai susțin pe Bogdan Buta și UNTOLD-ul său!

Azi avem cele mai grele dezvăluiri din acest an:

conversații explicite între patronul Untold Bogdan Buta și un puști de 16 ani pe care îl agață pe o rețea de socializare

ce s-a întâmplat acasă la milionarul clujean Buta printre “alcoale” și jointuri de marijuana

detalii relevante despre caracterul moral al acestui prădător sexual

ce au furat puștii ca să se răzbune

cât de agresiv a reacționat ditamai milionarul Buta pentru niște perechi de încălțăminte de firmă, când el știa că a făcut sex cu minori

ce spune Codul Penal

ce spune Muftiul Iusuf Murat care conduce lumea musulmană în România despre evenimentul Untold Dubai ce va avea loc în 2 săptămâni în EAU, o țară eminamente musulmană

am sesizat ambasada EAU cu privire la dezvăluirile noastre și am cerut un punct de vedere dacă “valorile culturale” pe care le caută Dubaiul sunt cele ale EAU sau nu și dacă aceste “valori culturale” se referă la pedofilia gay

am trimis acest articol în română și tradus în engleză ambasadelor de la București care au Islamul ca religie oficială

ce spune Mitropolitul Clujului, Andrei, despre Untold și “valorile” sale

un interviu de 25 de minute cu victimele lui Bogdan Buta, merită să îl vedeți până la capăt

E foarte stranie viața: în cariera mea de jurnalist de investigații, cam 26 de ani de scris, am avut multe “lovituri de presă” răsunătoare, dar niciodată nu m-aș fi gândit că, după ce l-am dat în vileag pe preotul-cântăreț ortodox Cristian Pomohaci pentru pedofilie și că e gay abuzator de minori (se întâmpla în 2017), soarta o să îmi aducă în față încă un caz răsunător pe aceeași “tematică”.

Pe scurt, astăzi vă voi aduce în față dovezi de netăgăduit, în opinia mea, că celebrul milionar Bogdan Buta, patronul festivalului Untold, a făcut sex în 2021 cu doi minori (din 3 invitați la el acasă) în vârstă de 15 și 16 ani, după ce i-a îmbătat și, cel mai probabil, i-a drogat, după cum ne-au informat victimele și ne-au pus la dispoziție dovezi nucleare. Avem azi conversații ȘOCANTE cu Buta cel gay ademenind niște copii și apoi amenințându-i cu “prietenii” săi din Poliție.

Ca și în 2017, vreau să întăresc cu insistență faptul că ideea acestei anchete NU este de a demonstra că Buta e bisexual, deși pare foarte gay după detaliile verbale din conversații.

Am fost mereu un jurnalist friendly cu comunitatea LGBT din Cluj și pot dovedi asta, ajutând membrii ei când au fost opresați de prejudecățile societății.

Nu sunt organ de anchetă și nu sunt procuror. Am consemnat mărturisirile unor victime, am conversații între agresor și victimă , am dovezi suplimentare, am factualitate. Toate implicațiile penale sau civile însă nu mai sunt treaba mea. Eu sunt un avertizor public. În rest, ancheta trebuie să o facă organele de urmărire penală. Eu voi descrie faptele așa cum mi-au fost prezentate și cum au fost redate de victime.

În calitate de jurnalist de investigații, am coroborat informații și alte probe , dar încă o dată, eu îmi doresc că Buta să nu mai scape cu pile, așa cum a scăpat în 2018 din dosarul de trafic de droguri al bogătașului și fostului său asociat Sorin Gadola!

Mai jos este povestea de coșmar, așa cum mi-au prezentat-o victimele și cum am coroborat probele aflate la dispoziție.

Aici, ca și în cazul Pomohaci, treaba mea și a voastră ca cititori este să înfierăm comportamentul de pedofil al lui Buta care a făcut sex anal și oral cu doi minori. Noi doar atâta putem. Să înfierăm public.

Dar autoritățile responsabile – mă refer aici în special la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – sunt chemate să intervină repede și decisiv.

Buta are și a avut prieteni puternici, bine sus puși. A scăpat mereu de rigorile legii, că a fost vorba de consumul de droguri grele, că a fost vorba de normele de securitate la incendiu. Când ai zeci de milioane de euro și prieteni sus puși, altfel te “descurci”.

Pomohaci a scăpat de pârnaie și de acuzația de pedofilie pentru că, la momentul în care am publicat înregistrarea cu “ciocanul” minorului pe care el îl mangâia, fapta era prescrisă.

În cazul lui Buta, fapta nu e prescrisă: potrivit spuselor acestora, a făcut sex anal și oral cu doi minori în noaptea de 9 spre 10 februarie 2021 (există la final un interviu filmat de 25 de minute în care victima actului sexual efectiv cu Buta și un martor al serii, ambii minori la momentul “întâmplării”, povestesc cu detalii șocante “ce și cum”).

Nicio secundă de-a lungul serii, deși era evident fizic că erau minori, Buta nu i-a întrebat ce vârstă au, i-a îmbătat și s-a “descărcat” în ei liniștit.

Mai mult, apoi, după consumarea orgiei sexuale, i-a amenințat pe minori că îi caută pe acasă sau pe la școală (deci știa că sunt minori), pentru că puștii îi subtilizaseră două perechi de adidași (o să vedeți despre ce e vorba, e absolut incredibil).

În final, ca să mascheze infracțiunea îngrozitoare, s-a oferit cu “generozitate” să le dea 2000 de lei pe card ca să își “cumpere” foarte ieftin tăcerea lor.

Copiii de atunci sunt azi majori, unul e încă la școală, sunt copii buni, doar pierduți, lipsiți de iubire și atenție părintească, și care la acel moment, dintr-un teribilism specific vârstei, au făcut o tâmpenie enormă intrând în casa unui praduitor sexual. S-au pus în pericol, putea să iasă și mai rău.

Exact acest gând le-a dat imboldul la doi dintre ei să mă contacteze, după trei ani de la abominabila seară, ca să se despovăreze cât de cât, să se mai descarce de traumele serii respective, să îl facă pe Buta să plătească pentru ceea ce le-a făcut și, mai ales, să transmită un semnal puternic adolescenților de azi, că or fi ei gay sau straight, e musai să țină minte că e foarte periculos să dai curs avansurilor pedofilice ale unor prădători sexuali, fie ei și milionari.

Bogdan Buta, patronul Untold, adulat de sute de mii de tineri pe canalele de socializare, trebuie să plătească, de va fi găsit vinovat. El NU POATE FI un exemplu pentru generațiile de azi, nu din postura unui bărbat matur care face sex anal și oral cu băieți minori.

Pe toate probele strânse de mine ca ziarist și pe baza mărturiilor victimelor, am suspiciuni rezonabile să cred că faptele lui Buta se înscriu lejer la punctul 1 și 3 din art 220 Cod Penal care se referă la Actul sexual cu un minor.

Am mai văzut milionari scăpați de banii lor sau de pilele lor din Justiție sau politic, care nu au plătit pentru faptele lor.

Avertizez public că nu voi renunta sub nicio formă în a-i sprijini pe acești tineri să își caute dreptatea. NCN și Ziar de Cluj, împreună cu Clubul Român de Presă, le vor furniza suport juridic în toate bătăliile pe care le vor declanșa cu acest prilej.

Șmecheria s-a terminat. Lumea trebuie să știe cine e patronul Untold. Iar cei pe care i-a șpăguit din Poliție, Jandarmerie, IGSU, SRI (că tot e băiatul unui fost șef SRI), politică, sunt chemați să răspundă de azi la întrebarea: susțineți un pedofil prădător sexual?

Buta: “Sunt top dominant! Voi sunteți bottom?”

E o zi de marți în 9 februarie 2021. Mai e o oră până se închide Iulius Mall.

Ștefan, 16 ani și un pic, pierde vremea pe Tinder, alături de alți 2 prieteni din comunitatea gay, și ei minori.

Unul e S., și altul e Adi, o mai veche cunoștință, la momentul respectiv, Adi are doar 15 ani și un pic. Iată și dovada: în cazul ambilor, am lăsat anul din CNP să vă convingeți.

Au ieșit să piardă vremea la mall, sunt nesupravegheați, teribiliști, puși pe chef. Practic, niște puștani.

În mod normal, Tinder e aplicație de agățat pentru cei straight sexual, dar mulți gay o folosesc “la bază”, poate agață ceva. Așa s-a și întâmplat în acea seară.

Ștefan și-a dat “Match” (potrivire) pe Tinder cu un tip Bogdan undeva în jurul orei 20.50. Băiat la băiat, da? Nu avea cum să fie o eroare, și Bogdan, și Ștefan își dăduseră like unul altuia.

Din primul print screen, observăm profilul deja cunoscut al lui Bogdan Buta, patronul Untold, legitimat și de “bifa” albastră.

Discuțiile dintre cei doi încep încetișor: se tatonează.

Bogdan Buta începe să “pescuiască” nițel mai agresiv. Copiii nu știau la acel moment că discută cu patronul Untold, credeau că e rost de ceva party cu un gay!

Semnele delicate că Ștefan e disponibil sexual încep să apară, când Buta îl chestionează: hainele sunt un detaliu important în comunitatea LGBT, în special unul de diferențiere, de semnalizare. Bluza “transparentă” pe care o sugerează Ștefan îi dă încredere lui Buta că a nimerit bine.

Suntem în 2021, nu vă așteptați că cei dornici de relații să citească Schopenhauer. Minorul Ștefan e îndrăzneț, nici majorul Buta nu stă să piardă vremea. Văzând că e rost de un threesome (sex în 3), Bogdan află că e rost chiar de încă un băiat. Cumva delicat, așa cum fac prădătorii sexuali, Buta îl “descoase” pe Ștefan asupra intențiilor. Se trece deja la limbaj oarecum explicit:

Buta își dă seama că poate să se împăuneze. Îl anunță pe Ștefan că el e top dominant, în limbajul homosexual însemnând, vă rog să mă scuzați că-s așa explicit, că lui îi place să “o dea”, nu să “o ia”, adică îi place să penetreze anal, nu să fie penetrat anal. Buta indică în conversație că e gay activ, nu pasiv.

Discuția devine foarte explicită, Bogdan e excitat. Întreabă despre fantezii și obișnuințe – mușcat, legat, plesnit – dar află și un alt detaliu care îl înnebunește. Ștefan îi zice că și el și prietenii săi cu care poate veni în vizită sunt “bottom”, adică “fund”, adică în limbaj gay însemnând că le place să “o ia”, să fie penetrati anal, ceea ce pentru gay-ii ca Buta (“sunt top dominant”) e o pleașcă incredibilă într-o seară plictisitoare.

Buta îi ademenește cu o paletă largă de băuturi alcoolice indicându-i lui Ștefan că nu e sărăntoc.

Apoi, scoate una frumoasă: “îmi va fi greu să vă mulțumesc pe toți”, indicând cu modestie că e viril a drecu’.

Detaliul de mai jos e oarecum important când partenerul “bottom” e mai înalt ca ăla “top dominant”, căci, știu că o să vă oripilați, în poziția sexuală “capră”, e posibil să nu ajungă… ințelegeți voi. Nu vreau să vă scutesc de detaliile astea, sunt foarte importante pentru ansamblul poveștii.

Bogdan se dă mare deja: a mai fost cu “modele” adică cu băieți și mai înalți ca Ștefan și înțelegem că “s-a descurcat”. În orice caz, știe daravela: dacă nu ajunge, o să îi pună să stea în genunchi pentru sex oral sau întinși pentru cel anal.

În fine, fără să întrebe vreo secundă, așa, măcar la bâză, ce vârstă are Ștefan, Buta e mai degrabă preocupat dacă el și prietenii săi sunt “clean”. Am pus pentru voi mai jos ce înseamnă asta…

Ei bine, lucrurile sunt aranjate, Buta le cheamă un Uber, le indică unde stă, adică în Gruia. În nici 25 de minute, toți 3 minorii sunt în fața vilei sale somptuoase.

Au ajuns, unul dintre ei, Adi, mai precaut, face o poză pe furiș cu căsoiul.

Atmosfera se destinde. Timp de trei ore, Buta le dă de băut numai “figurine”: Moet roze!

Adi mai face o poză și în interior.

Uau, puștii sunt impresionați, alcoolul îi “face” și mai impresionabili. Buta începe să se împărățească. Le spune CINE E, ca să nu creadă bieții că el e fix pix, nuuuuu, el e patronul Untold, Bogdan Buta. El a gândit de mic festivalul ăsta, a avut un partener, dar acum e singur, oricum el e creierul și a fost la tot.

Puștii sunt cu gura căscată. Patrulează prin casă, Bogdan le prezintă etajele, sus are chiar un… jacuzzi.

Minorii sunt în fibrilații. Până și băile lui Bogdan sunt luxoase, așa cum au milionarii. Își fac selfie-uri și în băi!

Bogdan le pune muzică, le mai dă să bea, le povestește cum toți artiștii mari ai lumii îi mănâncă din palmă. E umflat tare Bogdan, simte că puștii merită să știe cât de tare și șmecher e el: le zice la copii că îi are pe toți la mână în oraș, are inclusiv “sniperi”, lunetiștii LUI! Așa ceva copiii, proveniți din familii modeste din punct de vedere economic, nu aud în fiecare zi!

“Tu ai curul prea mic! Pe tine nu vreau să te f…!”

Urmează o scenă apocaliptică. Se bea deja de 3 ore. E imposibil să nu își fi dat seama că sunt minori, Bogdan trebuia, măcar privind delicatețea lui Adrian, să își dea seama că ceva nu e în regulă cu vârsta. Era prea târziu, Bogdan era foarte horny! În timpul unui dans, are loc din partea lui un soi de evaluare a… fundurilor.

La prima privire, așa cum mi-au relatat minorii în interviul filmat, Bogdan s-a supărat că Adi are fundul prea mic pentru gustul lui. De Ștefan i-a plăcut din prima și i-a placut si de S., al treilea minor, caruia chiar i-a băgat un deget în… anus. Așa, de verificare, înainte să…

Apoi le-a zis celor doi – “hai să mergem la etaj”!

Ștefan, victima minoră a lui Bogdan Buta care a vorbit cu mine, mi-a spus că ține minte un detaliu – că Bogdan era grijuliu și a așezat un prosop pe pat, ca să nu fie “probleme”. Este foarte posibil că Buta să le fi pus ceva în șampanie. Cel mai probabil “roofie”, drogul violului, putea fi însă orice altceva.

Ca jurnalist de investigații, în urmă discuțiilor cu ei, am reținut că, în momentul în care au intrat în casa lui Buta, au observat într-o scrumieră două chiștoace de joint, semn că se fumase cannabis înainte. Ba au mai găsit și pe balcon într-o scrumieră cannabis. Buta a zis că nu el, că el nu fumează, că au fost doi prieteni înainte și au fumat ei. Din partea unuia care a fost audiat pentru consum intr-un dosar de trafic de droguri… cam penibil.

Problema e cu starea de moment a lui Adi și a lui Ștefan după ce au băut “doar” șampanie. Ștefan mi-a relatat că are doar flashuri din timpul actului sexual și că, la un moment dat, s-a trezit brusc din euforie și i s-a făcut frică, zicând că vrea să plece acasă.

E o seară complicată, aveți răbdare cu mine, mă strădui cu toată experiența mea stilistică să vă relatez clar și concis desfășurările.

Dar și Adi, băiatul “cu fundul mic” refuzat de Buta s-a simțit neobișnuit de rău. Cât a durat actul sexual al lui Buta cu cei doi minori, undeva la o oră, Adi a fost nevoit să iasă pe balcon să ia aer. A făcut chiar și un live pe Insta de pe balconul lui Buta în care spune că îi e rău și că prietenii lui sunt sus și stau de oră și că el nu mai poate.

Este ora 2 și jumătate noaptea în 10 februarie când Adi se filmează pe Insta. Avem filmarea, în caz că ne întreabă DIICOT.

Amândoi băiețîi mi-au relatat că au mai băut și în alte dăți, dar niciodată nu “s-au rupt” așa de repede din doar trei pahare.

Impresia mea e că au fost drogați.

Lucrurile degenerează într-un mod neașteptat. Părăsit jos și, cel mai probabil, “ars” de la drogurile puse de Buta în băutură, Adi se simte frustrat și ia o decizie surprinzătoare: să îi subtilizeze lui Buta două perechi de adidași Yeezy și una de Balenciaga, o foiță Versace și niște căști Apple. Toate branduri imposibil de cumpărat pentru un copil sărac. Branduri iconice pentru generația actuală.

Le dosește șmecherește după ușa de la intrare cu gândul să plece cu ele.

Ștefan, minorul de 16 ani, coboară agitat după partida de sex, Bogdan e încă “magificat” și nu prea protestează la dorința puștilor de a se cărăbăni. Își făcuse treaba cu ei.

Minorii pleacă din locuință cel mai probabil în jurul orei 3.30 noaptea.

Nicio secundă Buta nu i-a întrebat până la acel moment ce vârstă au.

În schimb, a observat în nici 30 de minute că puștii i-au furat “prețioasele” perechi de adidași. Ah, și mai observă că i-au luat și 60 de euro de pe comodă. Înnebunește de nervi! Ce pagubă însemnată!

Aici, începe a treia parte a poveștii mele, una și mai șocantă.

După ce că a profitat de ei emoțional și sexual, Buta le scrie în nici o oră de când părăsiseră casa, că el vrea înapoi ce i se furase. Ditamai milionarul a început să facă circ pentru 3 perechi de adidași de maxim două mii de euro.

Copiii i-au dat flit, teribiliști!

Dar Buta a insistat tot mai tare. Că el vrea adidașii, că știe că a fost fraier și că îi felicită că ei au fost mai deștepți, dar îi vrea MUSAI… altfel…

Și începe să îi amenințe: că are prieteni în poliție, că le distruge viețile.

Dacă nu aș fi văzut mesajele lui Buta date minorilor, aș fi zis că puștii mint. Dar nu mint.

Inițial, copiii sunt chitițti să i-o dea “sus” lui Buta. Nu mai vor să îi returneze nimic! Își și bat joc de el la un moment dat, ceva foarte amuzant!

Ditamai milionarul Buta, care se sparge în figuri din banii sponsorilor, e însă orgolios: îi cheamă la “negocieri”. Au loc două întâlniri cu toții împreună și una doar cu Ștefan, minorul de 16 ani, toate la el acasă. Again! La ultima intalnire doar cu Stefan, Buta il mozoleste din nou pe minor si il mangaie in zona genitala! Ii da de inteles ca doar pe el il place! dar, de fapt, doar vrea sa il “combine” sa ii aduca adidasii!

Lucrurile devin aspre: “Ducele”, ca asa isi zice gonflatul pe retele, ninoninoooo, incepe cu amenintari:

Aici lucrurile se complică și mai tare. În discuțiile de negociere, Buta își da seama acum clar că toți sunt liceeni în Cluj și minori.

Dar tot i se rupe, tot ca un ghiolban înfumurat se comportă cu ei. Îi amenință cu “prietenii din poliție”, apoi cu bodyguarzii lui.

Este incredibil cum, știind că a făcut sex cu minori și că e pasibil de închisoare, Buta insistă să își recupereze mizeriile alea de adidași.

Îi vine în cap și o stratagemă cu care să împuște doi iepuri deodată: le propune o sumă de bani 1) ca să le închidă gura că a făcut sex cu ei fiind minori și 2) hahaha, totuși să își recupereze boracii de “teneși” Yeezy și Balenciaga. Babaete, asa ceva nu am mai auzit in viata mea!

Și nu credeți că imbecilul le achita 2000 de lei? Doar 2000 de lei!!

Păi, băi, Buta, cum e aia să plăteșți pentru ceva ce ți s-a furat sau pretinzi că ti s-a furat?

Ștefan a mai avut o încercare la doi ani după “incident” să îl contacteze pe Buta să îi ceară un abonament la Untold. Ar fi fost o nimica toată pentru milionarul Buta, ar fi însemnat enorm pentru Ștefan, care muncește din greu ca să se întrețină.

Ce credeți că a fost în stare să facă chitra pământului? I-a dat lui Ștefan UN VOUCHER de reducere de 15 la sută! Atât!

Anti epilog

Urmează momentul mult așteptat. Interviul de 25 de minute cu victimele abuzurilor lui Buta. O să vă înfiorați.

Până atunci…

În circa 16 zile, Buta va organiza împreună cu partenerul sau Sacha Dragic, patronul Superbet, evenimentul Untold Dubai, o transpunere a tămbălăului de la Cluj-Napoca, DAR într-o țară MUSULMANĂ.

Islamul este religia oficială în Emiratele Arabe Unite, practicată de 76 la sută din populație.

Noi suntem curioși ce părere are Excelența Sa, Emirul Dubaiului, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, un om de o probitate morală fără de cusur, despre faptul că Dubaiul organizează în parteneriat un festival Untold patronat de un gay pedofil?

Mai are timp să oprească totul. Noi îi vom adresa Excelenței Sale solicitarea unui răspuns lămuritor atât prin Ambasada EAU la București, cât și direct, pe căile oficiale de contact ale guvernanței Dubaiului, că de aia suntem ziariști de investigații!

Ce spune Coranul despre homosexualitate și pedeapsă

Islamul este clar în interzicerea actelor homosexuale. Cercetătorii islamici citează aceste motive pentru condamnarea homosexualității, bazată pe învățăturile din Coran și Sunnah:

Se confruntă cu ordinea „naturală” în care Dumnezeu a creat ființe umane

Aceasta aduce distrugerea familiei și a instituțiilor de căsătorie

Aceasta conduce oamenii să ignore îndrumarea lui Dumnezeu în alte domenii ale vieții

În terminologia islamică, homosexualitatea este denumită alternativ ” al-fahsha” (un act obscen), shudhudh (anormalitate) sau „amal qawm Lut (comportamentul Poporului Lutului).

Ce spune Muftiul României – Muurat Iusuf

Iusuf Muurat este conducătorul Cultului Musulman din România, un om dintr-o bucată care ne-a spus pe șleau:

“Noi nu susținem sub nicio formă homosexualitatea și pedofilia, ne dezicem totalmente de așa ceva. Statele islamice care promovează așa ceva? Prefer să mă abțin de la comentarii, vă sfătuiesc însă să contactați cât mai rapid Ambasada EAU de la București și să o informați”, ne-a declarat Muftiul.

Ce spune Biblia despre pedofili

L-am întrebat pe IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, cum vede domnia sa acest festival Untold desfășurat la Cluj, promotor al drogurilor și iată! de azi, patronat de un pedofil gay:

“Domnule Alexa, eu să zic așa, înainte să aflu aceste lucruri pe care mi le-ați spus, tot ce i-am rugat e să nu mai pună festivalul în timpul postului Adormirii Maicii Domnului. Și niciodată nu au găsit de cuviință să asculte! În rest, eu sunt împotriva la tot ce înseamnă droguri și pedofilie și păcatele pe care mi le-ați descris! Asta e răspunsul meu!”, ne-a declarat IPS Andrei.

Isus a spus: „Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării.” (Matei 18.6)

Ce spune Kaufland despre pedofilie?

Îl vom aborda negreșit și pe domnul ANDREI SECREȚIANU, Manager Departament Procurări, Evenimente din partea Kaufland, sponsorul principal al Untold, care dă anual 2 milioane de euro pentru a fi cap de afiș la eveniment:

promovează Kaufland SEXUL CU MINORI, domnule Secretianu?

Desigur, nu îl putem uita pe domnul Emil Boc, Excelența care conduce Cluj-Napoca, tutorele financiar și relațional al lui Buta, pe care l-a sprijinit nu numai cu bani publici ab initio, dar an de an, în ultimii 7 ani, i-a pus la dispoziție un oraș ÎNTREG pe bani de nimic, toate resursele publice, fără nicio jenă:

Emile, susții pedofilia gay? îl mai susții pe Bogdan Buta?

Notă bene: Am încercat în repetate rânduri și pe diverse căi să îl contactez pe Bogdan Buta pentru un punct de vedere. Din păcate, ne-am lovit de un zid de tăcere. Comentariile lui sunt binevenite oricând va decide el asta. Deocamdată, e indisponibil pe linie normală, pe Messenger, pe whatsapp.

Pentru voi, cititorii, mesajul meu

Nu vă condamnați copiii dacă aleg să devină gay. Nu ăsta e mesajul meu.

Condamnați-vă pe voi ca părinți dacă nu știți unde sunt în orice moment sau ce simt ei în interiorul inimii lor. Dați-vă palme vouă, părinților, când e prea târziu, că îi vedeți în sicriu morți de la droguri sau uciși de pedofili vorace. Copiii greșesc și o iau razna atunci când nu primesc iubire și înțelegere, atunci când sunt aruncați constant la coșul uitării.

INTERVIUL

Le mulțumesc celor doi tineri pentru curajul enorm de a-și fi asumat această confesiune. NCN si Clubul Roman de Presa îi va sprijini să adreseze plângeri penale și civile împotriva lui Bogdan Buta, pentru a-și căuta liniștea și dreptatea.

Pozitia oficiala a lui Bogdan Buta la acuzele aduse:

,,Adevărul este următorul și foarte simplu. Scenariul SF complotat și prezentat în material este doar rezultatul unor minți bolnave, a unor șantajiști și infractori de cea mai joasă speță. Dacă cineva vrea să se coboare la nivelul acestei mizerii este alegerea fiecăruia. Eu nu voi coborî în această mocirlă, ci voi alege calea justiției ca singura formă de interacțiune cu acești infractori. Nu va mai exista nicio altă poziție sau interacțiune pe subiect, decât procese sau plângeri penale”, a declarat Bogdan Buta.

SURSĂ: ZIAR DE CLUJ