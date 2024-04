Fostul patron al Editurii Grinta, Gabriel Cojocaru, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală vineri de Tribunalul Cluj după ce ar fi băgat în evidențele contabile ale editurii pe care o conducea peste șapte sute de facturi false, eludând taxe de 1,2 milioane de lei – în urmă cu zece ani.

Inculpatul e un clujean de 61 de ani trimis în judecată pentru evaziune fiscală după ce în perioada martie 2013 – mai 2016, în calitate de administrator al unei edituri, în scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale în valoare de un milion de lei conform rechizitoriului sau 1,2 milioane conform aprecierii instanței.

Cojocaru a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare cu executare în regim de detenție. ”instanţa are în vedere că gravitatea ridicată a faptei săvârşite de inculpat este subliniată în primul rând prin perioada îndelungată de desfăşurare a activităţii infracţionale, din 2013 până în 2016, aproximativ trei ani, timp în care inculpatul a dispus în mod repetat şi neîntrerupt înregistrarea în contabilitate a unui număr foarte ridicat de facturi fiscale, respectiv 764 de facturi aparent emise de două societăţi”, a motivat instanța în decizia de condamnare consultată de actualdecluj.ro.

”Cu una dintre aceste societăţi, inculpatul chiar a desfăşurat raporturi comerciale în trecut, în timp ce cu cealaltă societate nu a derulat niciodată asemenea raporturi. În toată această perioadă, inculpatul a desfăşurat o activitate infracţională de o gravitate ridicată nu numai prin numărul de acte materiale, respectiv numărul de facturi fiscale înregistrate în contabilitate, ci şi prin valoarea fiecărei facturi în parte, stabilindu-se sume spre maximul admis pentru a putea justifica aşa-zisa plată în numerar”.

Din perspectiva consecinţelor infracţiunii săvârşite, gravitatea ridicată este subliniată prin raportare la cuantumul ”foarte ridicat” al prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, atât sub aspectul TVA-ului dedus în mod nelegal, cât şi sub aspectul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata impozitului pe profit, prejudiciul fiind în cuantum total de 1.232.064,4 de lei, a apreciat instanța. În acest sens, se constată că limitele de pedeapsă de la 7 la 13 ani închisoare sunt prevăzute pentru infracţiunea de evaziune fiscală care cauzează un prejudiciu mai mare de 451.150 de lei. Or, în cauza de faţă prejudiciul cauzat efectiv este de 2,73 ori mai mare decât prejudiciul minim aferent limitei minime, motiv pentru care nu s-ar justifica stabilirea unei pedepse orientate la minimul special. Instanţa nu contestă că, aşa cum a invocat inculpatul, o asemenea activitate nu era de natură să aducă asemenea câştiguri materiale ridicate, iar situaţia a fost de-a lungul timpului ”din ce în ce mai dramatică”, ”însă nu poate fi justificată ori minimalizată evidenţierea de cheltuieli fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, a apreciat instanța.

Tribunalul Cluj a condamnat vineri inculpatul la șapte ani de închisoare cu executare în regim privativ de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În plus a fost obligat la plata sumei de 1,2 milioane de lei către Direcția Finanțelor Publice cu titlu de daune materiale, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data scadenţei, adică 31 mai 2016, până la data achitării integrale a debitului principal.

sursa ziardecluj.ro