O nouă lege aduce modificări cu privire la îngroparea ilegală a gunoaielor. Se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 5 ani depozitarea neconvențională a deșeurilor.

Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, a făcut un anunț extrem de dur cu privire la îngroparea deșeurilor, iar sancțiunile sunt cu închisoare de la 3 la 5 ani. Ministrul a vorbit şi despre noua măsură care a fost lansată astăzi privind colectarea separată a deșeurilor de ambalaje.

Potrivit ministrului Tanczos Barna, măsura a fost luată după ce, în urma controalelor, au descoperit că mai multe primării construiau gropi în care depozitau ilegal deşeurile. Tanczos Barna spune că protecţia mediului trebuie lăsată în afara bătăliilor politice ieftine şi că în prezent nu există o cantitate semnificativă de deșeuri transportate din râurile din România către Ungaria.

Un’ Doi Trei, o nouă campanie privind colectarea separată a deșeurilor de ambalaje

Declarația lui Tanczos Barna a fost făcută în conferința de presă care a marcat lansarea campaniei naţionale privind colectarea separată a deșeurilor de ambalaje „Un’ Doi Trei”. Printre altele, ministrul a vorbit și despre ținta de reclicare a deșeurilor în România, care trebuie să ajungă la un procent de 55% până în anul 2025.

Colectarea separată a deșeurilor este simplă ca un’ doi trei, am demonstrat asta chiar la sediul Ministerului Mediului la lansarea campaniei naționale de informare și educare „Un’ Doi Trei”, organizat de Asociația OIREP Ambalaje.

– Este o campanie care vine în sprijinul Ministerului Mediului, care vine de jos, de la nivelul acelor entități care sunt responsabile de implementarea obligațiilor producătorilor care pun pe piață ambalaje. Orice astfel de inițiativă este binevenită și va fi susținută de MMAP.

-Am lansat acum o lună campania Curățăm România care are rezultate notabile: s-au colectat peste 500.000 de kg de deșeuri, am avut peste 1500 de acțiuni de ecologizare, la care au participat 20.000 de angajați ai instituțiilor subordonate.

-Continuăm acțiunile de curățare și educare pentru a conștientiza că deșeul trebuie privit ca o resursă valoroasă pentru economia circulară. Pentru asta primul pas este comportamentul responsabil al fiecărui cetățean și sortarea deșeurilor în funcție de material, de proveniență, în fiecare casă, a scris ministrul pe social media.



Autoritățile locale vor primi pedeapse aspre

Ministrul Tanczos Barna a avertizat că autoritățile locale vor avea de-a face cu o pedeapsă aspră în cazul în care nu respectă legea.

Încă o dată, trebuie să venim cu logistica, cu infrastructura. Venim pe de o parte cu finanțări din PNNR pentru zona urbană, pentru insulele digitalizate inteligente, venim cu rețeaua de colectare a deșeurilor nemenajere, care din păcate ajung în natură de foarte multe ori. (…) Avem măsurile de control, pentru că sunt în continuare foarte multe autorități publice locale care nu respectă legea și garda de mediu trebuie să meargă acolo să aplice sancțiunile.

Am înăsprit sancțiunile exact din cauza primarilor care îngropau deșeurile! În loc să le ducă la groapă, făceau cu buldozerul un loc ad-hoc de depozitare și îl acopereau cu pământ. Se va pedepsi cu închisoare de la 3 la 5 ani de acum încolo această faptă. Nu cred că își mai permite cineva să comită o asemenea infracțiune pentru că nu o poate face singur, a concluzionat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna.

