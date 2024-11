După cum informa vineri Active News, pedofilul homosexual Lucian Dunăreanu, liderul comunității LGBTQ din Cluj, militant pentru legalizarea „căsătoriilor” homosexuale, a fost arestat preventiv pentru trafic de minori și de droguri și exploatarea homosexuală a unor copii pe cale orală și anală cu plata în droguri. Dunăreanu este partener de seamă al „societății civile” homosexualiste din România dar și al organelor de stat din domeniul Educației și Sănătății, la fel ca prădătorul homosexual autonumit „antrenorul de genii”, după cum puteți citi în continuare. În plus, mai multe Ambasade străine din România au fost implicate în proiecte financiare directe cu organizațiile prădătorului homosexual Lucian Dunăreanu. Proptelele străine și din interiorul administrației de stat i-au creat impresia de intangibilitate. Faptele lui s-au derulat cel puțin pe parcursul ultimilor patru ani, după cum relevă anchetatorii. Dar să le luăm pe rând.

Potrivit Wikipedia, care trece într-un rând faptele sale de exploatare homosexuală a unor minori, Dunăreanu „a construit și dezvoltat încă din anii 2000 comunitatea locală LGBTQ din Cluj” și este „unul dintre cei mai prolifici activiști români” pentru „drepturile LGBT”. A fost totodată directorul executiv al organizației „Be An Angel”, actuala PRIDE România.

Din 2004, Lucian Dunăreanu organizează „Serile Filmului Gay”, festival internațional de film destinat propagandei homosexuale vizuale din Cluj-Napoca. Dunăreanu este editorul primei reviste LGBT din România, Angelicuss; și a fost și redactorul șef al revistei Switch, revistă care și-a încetat activitatea.

„În contextul sumbru al demonizării comunității LGBTQ de către Coaliția pentru Familie și de către alți actori publici, a fost stabilit obiectivul de a aduce în prim-plan producțiile cinematografice cu tematică LGBTQ pentru a familiariza publicul larg cu ideea că persoanele LGBTQ nu sunt un segment periferic al societății, ci se află în nucleul acesteia, dar și pentru a promova prin intermediul artei frumusețea diversității umane.

De asemenea, se poate observa tendința filmelor de larg consum de a reprezenta persoanele din comunitate în mod clișeistic și stereotipic. Festivalul contribuie la contracararea fenomenului – distructiv prin felul în care reduce realitatea la stereotipii.” a subliniat directorul festivalului, Lucian Dunăreanu, preluat și mediatizat de pagina Galei Societății Civile din România

Festivalul este organizat de asociația LGBTQ clujeană PRIDE România cu sprijinul Ambasadei Spaniei la București și al asociațiilor Go Free și ACTEDO și în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Cinema Mărăști, Fabrica de Pensule, Colectiv A, ACCEPT, Urania, Flying Circus, A.R.A.S., Insomnia Cafe, Les Sisterhood, Club DELIRIO, „Eu sunt! Tu?”, MozaiQ și „Food Waste Combat”. Printre partenerii media se numără: Cluju.ro, Clujlife, Vice România și Transindex.

Dunăreanu este proprietarul grupului muzical Veverițele Vesele (fost Toxice), prima trupă de „drag” (travestiți) din România, trupă care, de altfel, a participat la show-urile Mondenii și „Românii au talent”, dar și la preselecția națională pentru Eurovision. Sloganul Veverițelor Vesele este: „Drag queen / travesti-ul este o artă și nu are nimic de a face cu orientarea sexuală”.

Pe lângă aceste activități, Lucian Dunăreanu a participat la „campanii de prevenire și conștientizare cu privire la infecțiile cu transmitere sexuală” ( ITS / HIV/SIDA) cât și a campaniei de vizibilitate a comunității „Suntem AICI”.

Din 2002 este organizatorul petrecerilor gay din Cluj (Delirio și KIKI CIRCUIT) și totodată proprietarul cluburilor Delirio din Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca.



Împreună cu „colegii de la Angelicuss”, Lucian Dunăreanu a inițiat campania „Noi doi, legal!” prin care au cerut legalizarea parteneriatelor civile în România, iar din 2017, ca președinte al organizației PRIDE România, a inițiat și este organizatorul festivalului comunitar Cluj Pride, festival ce cuprinde totodată și marșul de tip pride, singurul până acum din Transilvania, mai scrie Wikipedia.

Potrivit dezvăluirilor din ziarulfaclia.ro, Lucian Dunăreanu se află printre cele patru persoane inculpate într-un dosar instrumentat de DIICOT Cluj în care sunt vizate fapte de trafic de minori și trafic de droguri.

Documentele depuse la dosar oferă detalii sinistre despre orgiile sexuale organizate de stâlpul comunității LGBT la domiciliul său din cartierul clujean Mănăștur, menționează sursa citată.

Probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada 2020-2024, inculpatul în vârstă de 46 de ani a recrutat, în scopul exploatării sexuale, 7 minori, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora cauzată de vârstă, mediul din care proveneau și dependența de substanțe interzise, pe care le-a menținut-o și agravat-o furnizându-le droguri de mare risc (cristal).

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate 1413 comprimate ecstasy (drog de mare risc), o cantitate de canabis (drog de risc), diferite recipiente și pungi conținând peste 220 grame substanțe cristaline și pulverulente (aflate în curs de expertizare), 129 de comprimate cu substanță activă alprazolam (Xanax), cântare electronice, obiecte purtând urme de substanță, plicuri ziplock noi, precum și alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile. Crișan Cristian, Vășcar Ștefan, ambii din Cluj-Napoca și Racz Iosif, din Reghin au fost arestați pentru trafic de droguri de mare risc și efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.

Lucian Mihai Dunăreanu, în vârstă de 47 de ani, din Cluj-Napoca este acuzat de trafic de droguri de mare risc și trafic de minori în cazul a șapte copii.

Cauza a fost deschisă de procurori după ce unul dintre minori s-a prezentat la DIICOT Cluj pentru a reclama că începând cu ianuarie 2022, când avea 15 ani, a fost exploatat sexual de Lucian Dunăreanu.

Anchetatorii spun că Dunăreanu, profitând de naivitatea minorului și dependența acestuia pentru consumul de droguri, a organizat repetate întâlniri în locuința sa din Cluj-Napoca, unde i-a pus acestuia la dispoziție droguri pentru consum iar ulterior au întreținut raporturi sexuale orale.

În schimbul acestor raporturi sexuale, arată anchetatorii, îi oferea sume de bani pe care minorul de cele mai multe ori le folosea pentru a cumpăra droguri sau îi oferea în schimbul raporturilor sexuale direct droguri. Minorul era încurajat să aducă la domiciliul lui Dunăreanu și alți minori, dispuși să întrețină relații sexuale atât cu Dunăreanu cât și cu prieteni de-ai acestuia, fiind recompensat cu sume suplimentare de bani.

„Minorul era solicitat să participe la adevărate orgii organizate în apartamentul lui Dunăreanu unde acesta își invita unii prieteni și întrețineau relații sexuale în grup, atât orale cât și anale”, se arată în documentele depuse la dosar.

Un alt minor exploatat de stâlpul comunității LGBT din Cluj avea 14 ani.

Din cercetările efectuate la dosar a reieșit că Dunăreanu oferea minori pentru servicii sexuale și altor persoane.

Lucian Dunăreanu a organizat la Cluj-Napoca, mai mulți ani la rând, „marșul Pride”, al mândriei pederastiei, în cadrul evenimentului solicitându-se parteneriat civil pentru membrii comunitățiilor de homosexuali, lesbiene, bisexuali și trisexuali (LGBT).

Deși Asociația ACCEPT îl acuza pe cercetătorul Virgiliu Gheorghe Vlăescu, candidat AUR, de afirmațiile „homofobe” și de faptul că ar fi sugerat „că persoanele homosexuale comit abuzuri asupra minorilor”, motiv pentru care omul de știință a fost sancționat de CNCD cu 5000 de lei, toate cazurile descoperite în ultimul timp de anchetatorii și procurorii României (cinste lor!) și semnalate și de Active News, relevă exact acest lucru: violarea și abuzarea unor minori de către homosexuali veroși, mulți din sistemul educațional, care profită de diverse situații pentru a-și satisface în mod bestial poftele sodomiste.

Menționăm câteva dintre aceste cazuri recente:

Abuzurile asupra minorilor comise de profesorul homosexual de la Colegiul Sf. Sava din Capitală, pederastul Sorin Spineanu Dobrotă;

Pedofilul homosexual Cosmin Olteanu, liderul asociației sataniste „Noii Zori Păgâni” și activist LGBT, care e în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 pentru un proiect „educativ” în școli, reținut pentru violarea a 3 minori;

Kristof Lajos, „antrenorul de genii”, a fost prins în flagrant violând un copil, alte cazuri de sodomie fiind investigate;

Un educator de la o școală germană din București a agresat homosexual doi băieți de cinci ani

Patronul UNTOLD Bogdan Buta, aflat în parteneriat cu autoritățile locale din Cluj-Napoca și Primăria lui Boc a abuzat sexual doi băieți minori de 15 și 16 ani ș.a..

Absolut regretabil toate aceste fapte comise majoritatea în mediu educațional nu au fost condamnate de Ministerul Educației și Asociațiile de elevi și de părinți din România, preferându-se o silenzio stampa complice cu faptele violatorilor homosexuali.

După arestarea lui Lucian Dunăreanu, doar Pro VIta București a reacționat, avertizând:

„Lucian Dunăreanu, principalul animator al grupărilor de homosexuali din Cluj și unul din promotorii legiferării „căsătoriei” între persoane de același sex este al treilea homosexual cu notorietate acuzat în 2024 de infracțiuni sexuale cu minori.

Noi ne-am opus și ne opunem activ alterării legislației familiei, legislație care protejează și acordă statut special legăturii bărbat-femeie stabilită prin căsătorie. Oricât s-ar agita și ar nega, oricât ar apela la tribunale să ne reducă la tăcere, atracția față de minori, lipsa de limite și de bariere, comportamentul sexual riscant au fost și sunt parte din „stilul de viață” al acestor indivizi.

Pretenția ca relațiile lor să fie tratate de autoritatea de stat la egalitate cu familia, mai ales în ce privește adopția de copii, sunt contrare interesului public întrucât ei nu prezintă garanțiile morale necesare.



Observați că ONG-urile lor caută cu predilecție să fie în preajma copiilor, în școli, prin programe de „educație” etc. Aveți grijă de copiii voștri!”, a încheiat mesajul Pro Vita București.

Este de subliniat că numele „stâlpului comunității LGBT”, Lucian Dunăreanu, apare la mare cinste pe HARTA INOVATORILOR SOCIALI DIN ROMÂNIA ȘI A SUSȚINĂTORILOR LOR realizată de Gala Societății Civile din România cu sprijinul Romanian-American Foundation și ENEL

HARTA INOVATORILOR SOCIALI DIN ROMÂNIA ȘI A SUSȚINĂTORILOR LOR reprezintă, potrivit autorilor „O rețea amplă, dens conectată, cu un nucleu bine definit.”

„Majoritatea sectoarelor sunt bine conectate între ele, creând o rețea puternică și diversă” din care nu lipsesc „domeniile educației și incluziunii sociale”.

Între numele „mari” alături de cel al pedofilului homosexual Lucian Dunăreanu, îi găsim pe Cristian Pîrvulescu de la SNSPA, colegul altor doi prădători sexuali din domeniul educației, Tudor Giurgiu de la TIFF, Mihai Gotiu, de la Soros și USR, Vlad Voiculescu de la USR, Alexandra Lăncrănjan de la LiderJust, Diana Oncioiu de la Dela0.ro, Mișu Negrițoiu de la AS Asigurărilor, Bahaistul Wargha Enayati de la Regina Maria și colegul său Raed Arafat de la SMURD, Elena Ovreiu, Mona Nicolici de la OMV Petrom, Elena Calistru de la Funky Citizens și Laura Ștefan, Mihail Bumbeș de la Miliția Spirituală și Ioana Avădani de la CJI, Florin Bădiță de la „Coruptia ucide” și Attila Biro de la Soros, Cătălin Drulă de la USR și Liana Ganea de la Active Watch-ul lui Mircea Toma, turnătorul Mircea Kivu, USR-istul Cristian Ghinea, analfabeta în probleme de Justiție Cristina Guseth de la Freedom House și subalternul ei Gelu Trandafir, Sorin Ioniță de la Expert Forum și Dana Pîrțoc de la ARC, Ștefania Simion de la Salvați Roșia Montana și Victoria Stoiciu de la Friedrich Ebert Stiftung, în prezent vicepreședintă al Partidului Social Democrat (PSD), și mulți alții.

Bineînțeles, din Rețea nu puteau să lipsească penala Monica Macovei și Alina Mungiu Pipidi de la România Curată și pensionarii Andrei Pleșu de la GDS și Mircea Toma de la CNA.

HARTA REȚELEI poate fi descărcată și de la ActiveNews.

Mai grav, asociația lui Lucian Dunăreanu, Pride România, apare în parteneriat cu Ministerul Sănătății și CNCD plus alte organizații homosexualiste și de ideologie de gen, precum ACCEPT, MozaiQ, SECS sau Centrul Filie, pentru implementarea proiectului „Noi standarde comune în administrația publică centrală din domeniul sănătății sexuale și reproductive”.

Proiectul pe fonduri europene la care pedofilul homosexual a fost asociat, potrivit Memorandumului de înțelegere semnat de Ministerul Sănătății și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, s-a bazat inclusiv pe „Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului”.

De asemenea, în Raportul organizației homosexualiste MozaiQ pe 2023, după raportul financiar privind bugetul de peste 2.000.000 de lei al ONG-ului de propagandă homosexuală, pe lângă mulțumirile pentru Ambasada Olandei și Ambasada Franței, pedofilul apare de asemenea, la rândul său, la rubrica Parteneri și Mulțumiri – Oameni faini cu care am colaborat, alături de următorii:

Cristian Dorobănțescu, Ana Isac, Cristi Mușat,

Lari Rotaru, Zsigmond Yry, Chelsea Sonea, Iulian Dițiu, Alex Zbîrciog, Luca

Dumitrescu, Teodora Talpes, Georgi Țucan, Ioana Fotache, Iulia Jugănaru, Ionela

Băluță, Irina Zamfirescu, Fidelie Kalambayi, Lavinia Chirică, Lev Fejes, Ștefan Cibian,

Adriana Dîncu, Issore Boly, Sergiu Rusu, Ioana Gonțea, Andra Manea, Georgiana

Iorgulescu, Mihnea Florea, Monica Jitariuc, Cristiana Belodan, Dan Stănescu, Sonia

Panait, Ruxi Muntean, Cătălin Rusu, Balint Hajagos, Petronela Sterea, Maximilian

Barat, Adina Popescu, Alexandra Mihus, Bogdan Theodor Olteanu, Alexandru Ion,

Maria Popistașu, Victoria Răileanu, Ruxandra Maniu, Cornel Gologan, Andrei

Turenici, Mihai Gongu, Cristina Petcu, Tudor Chirilă, Irina Margareta Nistor,

Alexandru Potocean, Ana Ularu, Dragoș Ioniță, Katia Păscariu, Istvan Teglas, Ilinca

Manolache, Cezar Panait, Mihai Zarug, Cătălin Vîrvoreanu, Alina Dumitriu, Mihai

Vasilache (Zook), Augustin Zainea, Răzvan Sorescu, Alexandru Moisii, Mădălin

Soare, Mihai Neagu, Dorian Ilie, Larisa Baltă, Mădălina Marcu, Roxana Sofică, Dana

Pîrțoc, Dolores Neagoe, Excelența Sa E.S. Siri Beate Barry, Andrei Duncă, Tudor

Havriliuc, Doinița Grosu, Jascha Willimek, Răzvan Murad, Răzvan Rada, Julie Dorf,

Paul Jansen, Iosif Manea, Cosmin Gurău, Carmen Lică, Sorin Dragomir, Alice Pop,

Samantha de Comines, Kent Fogg, Maria Florea, Julia Marcinschi, Svetlana

Zakharova, Kathi Scheidereiter, Ioana Ilie, Andreea Rusu, Andrada Cilibiu, Marian

Panait, Lucian Dunăreanu, Raj, DJ Roblems, DJ Andrei Hangiu, Oana Preda, Elena

Calistru, Adi Newell Păun, DJ Aldessa, Gabriel Ghioca, Mariam Kvaratskhelia,

Cosmina Simean, Paul Ermacov, Rusty, Bună Ziulica Fă, Mama Liga, Barbie Drag

Aryne Queen, Natalia Socolova „Venus”, Maria „Virgo”, Denis „Jenny Tales”, Marin

Bunescu, Norvina Bucurovici, Emanuela Bozai, Bogdan Istrate, Irina Mateescu,

Alexandra Columban, Alexandrina Dinga, Ioan Petre, Noemi Meilman, Adina

Alionte Mateescu, Brigitte Preda, Michi Anton, Radu Borcea, Ada Galeș, Alexandra

Stan, Emil Rengle, Răzvan Firea, Vergine Santa Frida, Aparatus22, Roxana

Voloseniuc, Andrei Ursu/WRS, Silviu Faiar, Gabriela Atanasov, Irina Ilisei, Theo

Rose.

Lucian Dunăreanu a promovat și evenimentul anual al MozaiQ „Gala Aliatilor LGBTQIA+”, la care au participat „personalități notabile precum Theo Rose, Alexandra Stan, Andrei Ursu (WRS), Ada Galeș, Roxana Voloseniuc, Zarug, Silviu Faiar, Adina Buzatu, dar și politicieni: eurodeputatul Nicu Ștefănuță, deputata Oana Cambera și deputatul Andrei Lupu care au contribuit la atmosfera vibrantă și inspirațională a serii”, unde „Premiul Aliatul Anului” a fost acordat Redacției Libertatea. FOTO de la evenimentul „vibrant și inspirațional”:

„Imi doresc ca statul roman sa imi ofere aceleasi drepturi pe care le au si vecinii mei. Imi doresc ca relatia mea sa fie recunoscuta legal in Romania iar eu sa fiu cetatean roman cu drepturi depline. Platesc aceleasi impozite statului ca orice alt cetatean, am aceleasi responsabilitati si obligatii si m-am saturat sa fiu cetatean de rang inferior, cu drepturi injumatatite. Vreau si cer recunoasterea parteneriatelor civile atat pentru mine si iubitul meu cat si pentru toti prietenii si prietenele mele.

Tocmai am fost jignit si facut „bolnav” de catre Puiu Hasoti (parlamentar, PNL Constanta). Eu si toti ceilalti care se indragostesc de persoane de acelasi sex.

Nu sunt mereu diplomatic, sunt un roman din popor. Sunt un om educat, ma port respectuos cu cine ma respecta dar pot fi si fara bun simt cu cine-si bate joc de mine. Asa ca am un mesaj pentru acest individ, Puiu Hasoti, mesaj ce mi l-am postat si pe facebook:

Puiu Hasotti, tu esti un om bolnav! Sa-ti fie rusine, nesimtitule. Iti aduci aminte cand lucram in tv si presa scrisa in Constanta… ma pupai in fund si imi vorbeai frumos sa scriu articole frumoase despre tine, sa fac interviuri care sa te puna intr-o lumina buna? Atunci nu stiai ca sunt homosexual. Atunci ma respectai. Acum spui despre homosexuali ca suntem bolnavi. Acum ma jignesti pe mine si cei aproximativ 7-8% din populatia Romaniei care avem o alta orientare sexuala decat cea a majoritatii. Bolnav esti tu si din pacate esti incurabil. Ar trebui sa scape viata politica de politicieni oportunisti si falsi ca tine, „liberal” nemernic! Avem nevoie de oameni politici corecti, sinceri cu ei si cu noi, care sa fie cu adevarat preocupati de problemele noastre, ale fiecaruia. V-ati pus in functii sus-puse ca sa profitati doar de voturile noastre in interes personal si al partidelor din care faceti parte. Nu va ganditi la alegatorii care v-au votat, care aveau sperante si necesitatea de mai bine…

Ma gandesc si sa-l dau in judecata pentru ca m-a insultat. Ar fi interesant sa-l cheme in instanta mai multi…

Mai mult, pentru ca Remus Cernea a anuntat deja ca va propune in Parlament un proiect legislativ care sa legalizeze parteneriatele civile intre persoanele de acelasi sex, am zis ca este si datoria noastra sa-i venim in ajutor, sa-l sprijin, sa demonstram ca suntem multi si ca asta este totusi o problema sociala care trebuie rezolvata.

Impreuna cu colegii de la Angelicuss.com am initiat asadar o campanie – „NOI DOI, LEGAL! – Parteneriate civile in Romania” si va cer sprijinul sa militam impreuna.”, scria Dunăreanu pe blogul său.

sursa activenews.ro