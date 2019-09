Ce nu fac autoritățile statului – din nepăsare, din neputință sau din neimplicare – reușește să facă o femeie cu suflet mare, care a decis să renoveze pe forțe proprii Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, cel mai mare spital de Pediatrie din Transilvania, unde ajung pacienți din toată țara.

Oana Mîndruț, fondatoarea ONG-ului „Life Education for All” a luat în urmă cu câteva luni decizia să îmbunătățească condițiile în care stau internați mii de mici pacienți, care au nevoie de îngrijiri medicale. Pentru că

Pediatrie 1 funcționează într-o clădire veche, istorică, unde lucrări de renovare s-au făcut puține spre deloc în ultimii ani, condițiile de spitalizare sunt departe de a fi potrivite pentru 0 unitate medicală. Și primul pas care trebuia făcut era igienizarea și zugrăvirea secțiilor și saloanelor.

În scurt timp, Oana Mîndruț a reușit să adune în jurul său sute de voluntari, marea lor majoritate, angajați ai companiilor mari din Cluj, care nu s-au sfiit să pună mâna pe trafalet, pensule și mături și să treacă la treabă. Etajul 1 al Clinicii Pediatrie 1 fost finalizat luna trecută, iar vineri, a fost finalizată și zugrăvirea etajului 2 și acum arată ca nou. Banii necesari materialelor provin exclusiv din sponsorizări și donații.

„Azi am fost peste 50 de oameni care am finalizat zugrăvitul etajului 2 de la #pedi1. Mi se pare incredibilă energia și implicarea atâtor oameni (în total pt cele 2 etaje am avut peste 200 de voluntari, unii au stat o zi întreagă, alții câteva ore dar e foarte important că s-au implicat cu drag și multă responsabilitate!) pt o cauza, până la urmă, a noastră a tuturor! Îmi crește inima când văd că oamenii și companiile nu mai așteaptă să facă statul ci fac ei la modul concret mici schimbări. Ce bine ar fi că toți să gândim la fel și să facem măcar puțin bine și pt ceilalți nu doar pt noi înșine”, a scris Oana Mîndruț, pe pagina sa de Facebook.

Cine e femeia care își dedică timpul și energia renovării unui spital

Femeia care își dedică aproape tot timpul și energia unui proiect, care ei, personal, nu îi aduce niciun beneficiu este o ONG-istă, care, culmea, nu are copii. Însă, ironia sorții, de 5 ani de zile se implică în proiecte ai căror principali beneficiari sunt copiii.

De ce a ales Oana Mîndruț să ia taurul de coarne și să facă ceea ce autoritățile se fac că nu văd de ani de zile? Răspunsul ei a venit simplu: pentru că îi pasă.

„Primul răspuns care-mi vine în minte este “pentru că îmi pasă!”. Eu și asociația Life Education for All ne ocupăm în mod constant de 5 ani de zile de copiii bolnavi cronic. Fie că-i cazăm împreună cu părinții atunci când vin la tratamente în Cluj în cadrul proiectului “Acasă”, fie că facem terapie prin artă cu cei internați în spitale în cadrul proiectului “Artă pentru sănătatea copiilor”, fie că organizăm pentru ei tabere anuale în cadrul proiectului “Educație pentru suflet”, fie că dotăm spitale de copii cu audioteci în cadrul proiectului “Sunet pentru sănătatea copiilor” , că facem grădini terapeutice și amenajăm locuri de joacă pentru copii în curțile clinicilor, pictăm spitale de copii sau pur și simplu cumpărăm lucruri de care clinicile de pediatrie din Cluj au nevoie.

Anul trecut am renovat și am pictat zidul exterior de la Pedi 3 și am dotat cu mobilier realizat la comandă, cântare, frigidere, perne, paturi, televizoare clădirea renovate de la aceeași clinică. Așa că, e firesc acolo unde vedem că e nevoie de ajutor, să intervenim. Din punctul meu de vedere, Pedi 1 arată cel mai rău dintre toate clinicile de pediatrie din Cluj, funcționând într-o clădire de 100 de ani, improprie pentru un spital și care n-a mai avut parte de o reparație capitală de vreo jumătate de secol. Eu am încetat să mă întreb de ce nu face statul, pentru că majoritatea renovărilor de spitale în România s-au făcut cu ajutorul ONG-urilor. Și mai știu că din cauza corupției, a delăsării și a legislației, lucrările pe care le face statul durează ani de zile și costă cel puțin dublu sau triplu, decât ar costă dacă sunt făcute de un ONG responsabil.”, a spus pentru ȘtiriMed, Oana Mîndruț.

Într-un județ cu buget imens, Consiliul Județean are bani doar pentru… 10 saltele de paturi

Înainte de a demara proiectul renovării Clinicii Pediatrie 1, Oana Mîndruț a luat legătura cu autoritățile statului. Mai exact, cu Consiliul Județean, instituție în subordinea căreia se află Spitalul Județean de Urgență pentru Copii.

„În momentul în care am decis că vreau să ne implicăm am luat legătură cu Comisia de Monumente și cu reprezentanți ai direcției de investiții de la Consiliul Județean-instituția de care aparține Spitalul de Copii din Cluj. Cei de la Consiliul Județean mi-au spus că abia de curând s-a încheiat litigiul pe clădire și că din această cauza nu au putut finanța decât lucrările considerate de urgență și nu și reparațiile capitale. Din toată lista de necesar de lucrări de renovare și de dotări ne-au rugat să facem noi lucrările de reparații pentru acoperiș și cele de schimbare a conductelor și țevilor de canalizare și că spitalul ar trebui să facă solicitare pentru a include în planul de investiții de anul viitor restul lucrărilor respectiv dotările de care au nevoie.”, spune Oana Mîndruț

Oana a vorbit apoi și cu cei din conducerea Clinicii. De unde a aflat că solicitări și referate pentru materiale necesare s-au tot făcut. Dar, de cele mai multe ori, au rămas fără finalitate.

„Mi-au spus că au făcut nenumărate referate și solicitări îndeosebi pt partea de conducte deoarece sunt locuri pe unde refulează apă și din cauza faptului că acele conducte de fontă vechi de 100 de ani sunt fisurate, întră gândăci și sunt nevoiți de câteva ori pe an să închidă clinică pentru dezinsecție. De asemenea cer de foarte mult timp ceea ce mi-au dat și mie pentru necesarul de dotări și primesc doar unele lucruri și într-o cantitate mult mai mică decât cea de care au nevoie. Exemplu concret, saltele pt paturi, au făcut solicitare pentru 39 de saltele și au primit 10, restul de 29 au fost cumpărate și donate de către o prietenă de-a mea din Satu Mare. Nu știu unde se blochează aceste lucruri pt că sunt convinsă că Consiliul Județean Cluj are un buget considerabil și că n-ar fi nicio problema să investească câteva sute de mii de euro într-o clinică unde sunt internați anual mii de copii din toată țara.”, spune inițiatoarea proiectului de finanțare a Clinicii Pediatrie 1

De câți bani e nevoie pentru renovare Clinicii Pediatrie 1 și cum se adună sumele necesare

Să faci lucrări mari de renovare, cu bani -proveniți din donații și sponsorizări, nu e lucru ușor. Asta, deși în Cluj-Napoca și-au făcut cuib sute de companii care învârt anual profituri de milioane de euro și nu ar fi o povară atât de mare să se implice cu o parte din bani, ca să dea ceva înapoi societății în mijlocul căreia își câștigă existența.

În țara noastră, însă, campaniile de fundraising sunt aproape o necunoscută, iar bugetele de marketing și sponsorizări sunt primele tăiate atunci când vine vorba de protejarea cheltuielilor.

Cu toate acestea, Oana Mîndruț e încrezătoare că, în final va reuși să adune cei peste 300 de mii de euro de care are nevoie ca să ducă la capăt proiectul.

„Ca de obicei, în toate proiectele în care m-am implicat, partea de fundraising se face foarte greu. Oamenii donează cât pot, de obicei cam aceiași oameni iar companiile donează și ele dar sume mici fie care au acoperit materialele cu care noi am zugrăvit etajele 1 și 2 ale clinicii, fie pentru a mai satisface o nevoie din lista dotărilor necesare. Am primit 1000 de Euro din partea unei firme de IT, din care am cumpărat 11 frigidere pentru saloanele în care nu existau și mai avem o promisiune din partea unei alte firme de IT care va dona bani pentru achiziționarea unui sistem de monitorizare cu buton de panică la paturi atât de necesar într-o clinică care tratează cazuri grave de copii cu boli cardiace.

Pentru partea de voluntariat implicarea a fost maximă deoarece am avut este 200 de voluntari care și-au rupt din timpul lor sau au fost pontați de angajatori pentru ziua de voluntariat și au venit să facă ceea ce instituțiile statului n-au mai făcut de aproape 20 de ani-zugrăvitul etajelor 1 și 2 ale clinicii.

Eu zic că pentru implicarea financiară este foarte puțin pentru potențialul financiar al firmelor din Cluj. Am estimat pentru renovări/investiții un buget minim necesar de 300.000 de Euro și pentru partea de dotări (doar mobilier, consumabile, logistică, fără aparatură medicală!) în jur de 30.000 de Euro. Dacă ar face statul sunt convinsă că bugetul ar fi undeva pe la vreun milion de Euro.”, explică fondatoarea ONG-ului Life Education for All

Proiectul ia o pauză pentru că lipsesc… 5 000 de euro

Din cauza lipsei banilor, lucrările de renovare iau acum o mică pauză. Încă nu s-au adunat cei 5 000 de euro pentru onorariul unui arhitect.

„În total un buget minim estimat ar fi de vreo 330.000 de Euro. Am cerut oferte, au fost firme de profil care au venit, au măsurat și au etimat costurile. Cele mai mici costuri pe care le-am primit au fost de 58 de mii de euro+TVA pt acoperiș și de 38 de mii de euro+TVA pt conducte, cele două lucrări foarte urgențe. Acoperișul este atât de stricat încât sunt scurgeri în interior, tavanele saloanelor din partea cu curtea interioară sunt toate afectate, până la parter. Ar mai fi de rezolvat problema geamurilor, fiind distrusă tâmplăria exterioară, intră frig înăuntru chiar dacă sunt geamuri duble. Este necesar să fie pus tarchet la un etaj, refăcute și consolidare scările pe unde este accesul pacienților, recompartimentarea a două saloane, crearea unui spațiu pentru arhivă spitalului, lucrările necesare pentru obținerea avizului de la ISU. Dacă schimbăm conductele în băi, acestea vor trebui renovate, schimbat gresie/faianță/grupuri sanitare și de asemenea ușile care sunt toate crăpate. Repet, acestea sunt cele obligatoriu de făcut. Pentru partea de dotări este nevoie de mobilier, de calculatoare, de perne, paturi, cântare pentru nou născuți, dispensere de săpun, cazi de dus, coșuri de gunoi etc.

În acest moment stăm pe loc deoarece nu am reușit să obținem cei 5000 de Euro+TVA, bani cu care trebuie plătit arhitectul pentru a face releveul și proiectul tehnic, care trebuie depus pentru obținerea avizelor. „, explică Oana Mîndruț

Cei care vor să doneze bani pentru această cauză, pe Facebook se derulează o campanie de strângere de fonduri, ce se va încheia la finalul lunii septembrie. AICI se pot dona bani.

Deasemenea, bani se pot dona și în contul Asociatiei Life Education for all- Cont RON: RO69BTRLRONCRT0268430201, deschis la Banca Transilvania. Asociația e înscrisă și în Registrul National al ONG-urilor, așadar se pot primi și donații din impozitul pe profit al firmelor.

Cei care vor să ia legătua cu reprezentanții Asociației Life Education for All, îi pot contacta la office@lifeeducationforall.org