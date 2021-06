Man Robert Tiberiu, un bărbat din Florești trimis în judecată pentru trafic cu minor, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj. Față de condamnarea de la fond, pedeapsa lui a fost sporită cu 8 luni de închisoare. Aceasta este a doua judecare a dosarului. Prima dată el a primit 17 ani de închisoare, însă a cerut rejudecarea dosarului, care i s-a acceptat. Pe tot parcursul procesului el a declarat că nu a traficat minori, ci doar i-a fotografiat dezbrăcați în timp ce făceau baie.

Man Robert Tiberiu, bărbatul din Florești acuzat de pedofilie a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj la cinci ani și opt luni de închisoare.

”În baza art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală admite apelurile declarate de Ministerul Public – DIICOT – ST Cluj și de inculpatul MAN ROBERT TIBERIU împotriva sentinţei penale nr. 18 din 20.01.2020 a Tribunalului Cluj pe care o desfiinţează în parte pe latură penală şi, rejudecând în aceste limite: Înlătură dispozițiile alineatului 4 din încadrarea juridică a infracțiunii de corupere sexuală a minorilor (…) pentru care a fost condamnat inculpatul MAN ROBERT TIBERIU cu privire la persoana vătămată xxxx, menținând pedeapsa de 1 an 4 luni închisoare aplicată de instanța de fond. Majorează de la 2 ani închisoare la 2 ani 6 luni închisoare pedeapsa aplicată inculpatului MAN ROBERT TIBERIU pentru săvârșirea față de persoana vătămată xxxx a infracțiunii de corupere sexuală a minorilor, în formă continuată, (…).Majorează de la 3 luni închisoare la 1 an închisoare pedeapsa aplicată inculpatului MAN ROBERT TIBERIU pentru săvârșirea față de persoana vătămată xxxx a infracțiunii de racolarea minorilor în scopuri sexuale, în formă continuată (…). Înlătură din conținutul infracțiunii actul material cu privire la minorul xxxx și reduce de la 2 ani 2 luni închisoare la 2 ani închisoare pedeapsa aplicată inculpatului MAN ROBERT TIBERIU pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă în formă continuată (…) va contopi pedepsele la care a fost condamnat de prima instanță, modificate prin prezenta decizie, dintre care o va alege pe cea mai grea de 2 ani 6 luni închisoare, la care va adăuga sporul de 3 ani 2 luni 10 zile (1/3 din totalul pedepselor de 1 an 4 luni închisoare, de 1 an 6 luni închisoare, de 1an 6 luni închisoare, de 1 an închisoare, de 3 luni închisoare, de 2 ani închisoare și de 2 ani închisoare), rezultând pedeapsa de 5 ani 8 luni 10 zile închisoare, cu executare în regim de detenție”, arată o parte din soluția pe scurt dată de MOLDOVAN Daniela Anca și PURICE Delia, judecători la Curtea de Apel Cluj.

În ianuarie 2016 procurorii l-au reținut pe domnul Man Tiberiu Robert care a fost acuzat de pedofilie, pornografie infantilă şi trafic de minori. Tribunalul Cluj l-a condamnat inițial la nu mai puţin de 17 ani şi patru luni de închisoare cu executare. Însă după ce a contestat sentința și a cerut rejudecarea procesului, el a primit o altă condamnare de cinci ani de închisoare cu executare care a fost majorată acum cu opt luni.

Recruta puștani pe Facebook

“Bărbatul este suspectat că, în perioada 2011 – 2015, a recrutat mai mulţi minori cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani şi, profitând de imposibilitatea acestora de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, precum şi prin oferirea de bani sau de alte foloase părinţilor acestora, i-a adăpostit la locuinţa sa situată pe raza comunei Floreşti, unde i-a supus mai multor gesturi cu conotaţii sexuale, în vederea producerii de materiale pornografice.

Totodată, s-a reţinut că din 23 noiembrie 2014 până în 30 noiembrie 2015 i-ar fi propus unui minor în vârstă de 12 ani, prin intermediul unei reţele de socializare, să se întâlnească în vederea întreţinerii de relaţii sexuale. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că minorii au fost recrutaţi de către inculpatul Man Robert Tiberiu din tabere organizate de către o fundaţie umanitară, fundaţie pentru care inculpatul efectua curse de transport.

În urma percheziţiei au fost descoperiţi şi ridicaţi suporţi optici, telefoane mobile şi înscrisuri pentru probarea activităţii infracţionale, fiind pus în executare mandatul de aducere emis pe numele acestuia. Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca”, arătau cei de la DIICOT.

Inculpatul nu se declară de tot vinovat

Man Robert Tiberiu a recunoscut în faţa procurorilor că au existat câteva momente în care a fotografiat copii ce făceau duş în locuinţa acestuia din Floreşti. Acest aspect era cunoscut și de părinţii acestora. În concret acesta avea anumite fantezii și anume când vedea un copil inculpatul și-l imagina dezbrăcat dar la momentul actual acesta susține că urmează o terapie care a reuşit să îi stăpânească aceste fantezii.

Inculpatul a declarat pentru reporterul Gazeta de Cluj în trecut, că: „Ancheta penală derulată nu s-a făcut într-o manieră legată, eu fiind acuzat de racolare minori, pornografie infantilă şi trafic de persoane. Cu privire la ceea ce ştiu că am greşit, eu am recunoscut, însă unele acuzaţii care îmi sunt aduse sunt neîntemeiate şi nu au fost administrate probe, precum martori, înscrisuri, imagini, înregistrări video, etc.”.

Din discuția inculpatului avută cu reporterul Gazeta de Cluj reiese faptul că acesta nu realizează că există o problemă la comportamentul său. După ce bărbatul a recunoscut că a făcut acele poze minorilor acesta afirmă că nu i se pare că ar exista o problemă pentru că “oricum acei copii nu conștientizau că le fac poze”, ba chiar mai mult inculpatul spune că autoritățile sunt cele vinovate pentru că aceștia le-au spus copiilor ce s-a întâmplat. Individul mai afirmă pe un ton foarte calm aproape amuzat de acest fapt și că avea fantezii cu copii dezbrăcați. De asemenea acesta spune că i se pare normal să vorbească cu copii și să îi cheme la el, să doarmă și să facă baie la acesta acasă și că le-a cumpărat chiar și lenjerie intimă.

Mărturia unei mame care își trimitea copiii să facă baie la pedofil acasă

“La nivelul anilor 2013-2014, Alexandru aveam în jur de 13 ani, iar Adrian vreo 7 ani. Pe inculpat îl cunoșteam dinainte deoarece el îi transporta pe copii în tabere sau excursii. La un moment dat a început să îl sune destul de frecvent pe băiatul mei mai mare chemându-l la el acasă să povestească, să discute tot felul de chestii și să facă baie, căci noi nu aveam acasă , iar copii se spălau în covată. De două ori cei doi copii ai mei au fost împreună la inculpat acasă, iar odată Alexandru a fost singur. Atunci când a fost singur Alexandru s-a apucat de plâns și a trebui să îl aducă spre casă, eu mergând înaintea copilului până la intersecția din apropierea casei. Cu toate că am insistat să îmi spună de ce a plâns, copilul nu a vrut să zică. Nu știu ce s-a întâmplat în locuința inculpatului, copii nu mi-au spus niciodată nimic, doar în momentul în care a fost arestat inculpatul, atunci copii au dat declarații la poliție, dar nu știu ce au declarat, deoarece cu toate că am mers cu ei la poliție, nu ne-au lăsat înăuntru când au dat declarații , au fost doar polițiștii și psihiatrul”, a relatat mama unei alte victime.

Părinții își lăsau copiii să doarmă la pedofil acasă

Din mărturiile din dosar se constată faptul că inculpatul este vinovat dar totodată, o parte mare de vină o au și părinții care și-au lăsat copii să doarmă și să facă baie în casa unui străin în vârstă de peste 30 de ani. Inculpatul deținea o firmă de transport, și anume P.F.A. Robert Tiberiu Man, prin intermediul căreia recruta minorii dintr-o tabără organizată de către o fundație umanitară, fundație pentru care acesta efectua curse de transport. După ce se “împrietenea” cu minorii în taberele respective le cerea acestora numărul de telefon sau contul de Facebook după care le scria creându-le poze cu ei dezbrăcați și îi ademenea să doarmă la el sau să facă baie la el pentru ai poza dezbrăcați.