Stresul igenizării periei de toaletă devine o amintire. Eugen Guțiu, doctorand al Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) , a inventat prima perie smart de toaletă care este realizată prin imprimare 3D.

”Este vorba despre o perie smart pentru toaletă, pe care am numit-o Vulcan, care este din silicon, ușor de curățat și de dezinfectat, cu lichid sau cu lumină UV. Am lucrat 3 ani până am realizat un prototip funcțional, care poate fi dus pentru producție în piață.Toate piesele sunt imprimate 3D și sunt din plastic biodegradabil și rășină.

Când intrăm în baie, peria se activează, se pregătește pentru a fi folosită, prin pornirea ciclului de dezinfecție, cu lumină UV și cu lichid, iar după folosirea în toaletă, se introduce înapoi în soclu, și începe dezinfecția cu lichid, iar după 40 de secunde are loc dezinfecția cu lumina UV.

Tot acest ciclu se repetă de fiecare dată când scoatem și introducem peria în dispozitiv. Acesta este dotat cu un senzor inteligent care detectează peria, astfel că nu pornește dacă, accidental, cineva introduce mâna”, a explicat doctorandul UTCN. Potrivit acestuia, marele avantaj al periei din silicon moale este faptul că bacteriile nu au unde să se ascundă, nefiind cu peri clasici.

Această invenție poate fi folosită în industria hotelieră, în spitale, unde este nevoie de igienă mult mai mare, centre de îngrijire vârstici, școli și grădinițe, dar poate fi folosită și acasă.Acumulatorii durează aproximativ o lună de zile în mediu casnic”, a spus Eugen Guțiu.

Vulcan este în curs de brevetare la OSIM, dar mai multe bucăți au fost, deja, vândute.Costurile de realizare a prototipului s-au ridicat la 8.000-9.000 de euro, iar o astfel de perie smart poate fi cumpărată cu 1.500 de lei.

Antonia Mihăilescu