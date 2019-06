Societatea actuala, in special in mediul urban, pune pret pe dinamism, alaturi de abilitatile individuale de adaptare. Prin urmare, pentru a ne integra rapid, avem nevoie de libertatea de miscare pe care ne-o confera un autoturism. Cu toate acestea, inainte de a putea conduce autovehicule, ne trebuie un permis auto in termen de valabilitate.

Chiar daca, in trecut, obtinerea actelor necesare pentru permis era o sarcina anevoioasa, astazi se pot elibera in regim rapid. Facem referire aici la documentul care in trecut ne putea da dureri de cap, punandu-ne pe drumuri chiar si zile intregi: fisa medicala permis auto!

Din fericire, in prezent multe clinici private si autorizate elibereaza rapid fisa medicala permis auto, iar tot acest periplu se incheie intr-o ora, maxim doua, soldandu-se cu eliberarea documentului solicitat.

Drept urmare, iti oferim cea mai simpla metoda de a obtine fisa medicala permis auto, in doar trei pasi simpli. Iata care sunt acestia:

1. Intra pe site-ul fisamedicala.info, unde gasesti toate informatiile de care ai nevoie pentru obtinerea fisei medicale. De asemenea, tot aici vei gasi si lista cu toate actele pe care trebuie sa le ai asupra ta inainte de a te prezenta la clinica.

2. Stabileste o programare, fie direct pe site, la sectiunea „Tarife si programari”, fie prin telefon, la numarul 0722.435.435 sau 031 40 53 950. Daca ai orice fel de nelamuriri, specialistii iti vor sta la dispozitie cu clarificarile necesare.

3. Prezinta-te la clinica StandardMed, avand asupra ta actele necesare si obtii fisa medicala permis auto in maxim o ora si jumatate de la completarea formularelor, pentru categoriile A si B. Mai mult, in cazul in care acest interval este depasit, ti se va returna jumatate din suma platita!

Trebuie sa stii ca fisa medicala permis auto este un document valabil la nivelul intregii tari, indiferent de localitatea in care a fost emisa.

Iata care sunt actele pe care trebuie sa le ai asupra ta, inainte de a te prezenta la StandardMed:

– carte de identitate;

– fisa de scolarizare – pentru cei care urmeaza scoala de soferi;

– adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

– Daca solicitantul sufera de diabet sau de boli cardiace, este necesara si o scrisoare medicala de la medicul diabetolog/cardiolog, in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca persoane respectiva este apta pentru a conduce.

De asemenea, in cazul in care persoana poarta ochelari de vedere, este recomandat sa ii aiba asupra sa in momentul examinarilor.

Motivul pentru care fisa medicala permis auto se elibereaza in regim rapid la StandardMed este prezenta concomitenta a cadrelor medicale specializate in acelasi interval orar. Astfel, nu va mai trebui sa te plimbi pe la diverse clinici, ci vei face un singur drum, deoarece fisa medicala permis auto se completeaza si elibereaza pe loc. Asadar, foloseste pasii descrisi mai sus, vino la StandardMed si beneficiaza de cel mai bun raport calitate-pret de pe piata!