Două clujence au fost urmărite de un pervers în cartierul Gheorgheni, însă cele două tinere au reușit să scape de urmăritor.

”In seara asta (miercuri, 5 august), in jur de ora 22:00, stateam cu o prietena in parcul de pe strada Ariesului (de langa gradinita) cand a aparut brusc la banca noastra un barbat de vreo 40-50 de ani (carunt, undeva la 1,70, cu o geanta sport in mana) care statea si se uita insistent la noi. Ne-am ridicat si am plecat din parc, si cand ne-am uitat in spatele nostru am vazut ca ne urmareste. Am luat-o inspre piata Hermes, am crezut ca am scapat de el, cand a aparut exact langa noi de dupa masini. Atunci am inceput sa fugit si am intrat in scara de bloc pe strada Albac. Din scara l-am mai urmarit cateva minute si am vazut ca inca ne urmarea, prima data de dupa masinile de peste drum, apoi s-a mutat in tufisuri, iar apoi a venit direct in fata scarii sa se uite la noi.

Noi nu am apucat sa ii facem o poza, poate stiti ceva despre el. Aveti grija cand va mai plimbati seara in zona”, a scris N.L., pe un grup.