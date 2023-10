Peste 16.000 de studenți au început, luni, 2 octombrie, noul an universitar în cadrul Universității Babeş-Bolyai. Ceremonia de deschidere a avut loc duminică, în Aula Magna a universității clujene.

„Avem peste 16.000 de studenți la programele de licență, masterat și doctorat. Studenți care efectiv vin din toate județele țării și București, și din 35 de țări.

Astfel, comunitatea noastră devine împreună cu ei mai puternică și sperăm că ei vin cu un suflu nou care să ne stimuleze, să ne dorim să fim mereu cei mai buni din țară, foarte buni la nivel internațional și să rămânem cea mai puternică comunitate academică din România”, a declarat rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David.

De altfel, în acest an universitar se va încheia mandatul echipei coordonate de profesorul Daniel David încă din martie 2020.

„Acest an universitar se leagă și de sfârșitul mandatului acestei echipe (2020-2024), iar mesajul meu pentru comunitatea noastră ține și de valoarea acestui mandat, prin prisma a ceea ce am promis și unde am ajuns”, a punctat rectorul UBB.

„E ceva rău cu arhitectura sistemului academic”

În cadrul mesajului de deschidere a anului universitar 2023-2024, rectorul Daniel David nu a ocolit problemele cu care se confruntă sistemul universitar românesc.

Astfel, după cum a arătat David, în ciuda eforturilor depuse de UBB, decidenții politici nu au înțeles însemnătatea concentrărilor academice, dar nici importanța susținerii științelor și a componentelor biomedicale.

„Aceste dezvoltări și concentrări metropolitane au fost puse și au apărut în programul de guvernare PNL-USR și, după aceea, în varianta PNL-PSD, ca urmare a discuțiilor pe care această universitate le-a avut cu politicienii.

În ambele programe de guvernare, am reușit să punem angajamentul pentru concentrări metropolitane și academice, pentru că doar așa ne putem dezvolta. Așa s-a întâmplat în Franța, Belgia etc.

Politicienii ne-au ajutat în anii 2020-2021, când am preluat Reșița și Institutul din Jibou, însă după aceea unii s-au agitat din cauza dezvoltării UBB. Și atunci au apăsat pe pedala de frână.

Sper ca după alegeri să reluăm această idee a concentrărilor metropolitane. (…). Altfel, România nu are universități „world-class”. Nu are cum să aibă sau le are meteoric, cum am fost și noi în Rankingul Shanghai”, a explicat rectorul Daniel David.

Citește și: Atenție! Escrocherie în numele CEC Bank