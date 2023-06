Semnale alarmante se zăresc la orizont în piața IT din Cluj-Napoca, un pol al tehnologiei și inovației din țară, în condițiile în care, în ultimele luni au existat mai multe concedieri de la firme importante din domeniu. Mai multe companii și-au închis porțile, lăsând în urmă o serie de întrebări și preocupări pentru viitorul acestui sector.

Cluj-Napoca a fost mereu recunoscut ca un centru vibrant și atractiv pentru afacerile din industria tehnologiei, orașul devenind un hub al IT-iștilor. Cu toate acestea, în peisajul economic și social al regiunii s-a produs un mic declic prin concedierea a sute de angajați din domeniul IT. Dacă privim mai atenți, unul dintre motivele care a dus la această situație este impactul global al pandemiei de COVID-19. Sectorul IT nu a rămas imun la consecințele crizei sanitare și economice, mulți clienți din străinătate reducându-și investițiile, ceea ce a dus la o scădere a cererii de servicii IT și implicit la scăderea activității firmelor din Cluj-Napoca.

Un alt motiv care a dus la dificultățile întâmpinate de piața IT din orașul de cinci stele este concurența acerbă din regiune. Orașe precum București și Iași investesc considerabil în dezvoltarea industriei IT și au atas investiții și companii străine importante. Acest lucru a creat o presiune asupra pieței clujene, unde firmele se luptă să rămână competitive și să-și păstreze clienții.

Sabin Sărmaș, deputatul clujean PNL, a fost într-o vizită, la sfârșitul lunii aprilie, la Iași. Parlamentarul clujean a precizat că la Iași s-a deschis cea mai mare clădire de birouri din țară, Palas Campus-Amazon Iași Office, care găzduiește sediul unor companii ca Amazon, Microsoft sau Cognizant, la a cărui inaugurare a participat și fostul premier al României, Nicolae Ciucă.

„Am descoperit un Iași care își valorifică tot mai mult potențialul de al doilea oraș ca mărime din România. De asemenea am participat la forumul Critical Infrastructure Protection, unde am vorbit despre importanța infrastructurii digitale în educație ca fiind una critică pentru viitorul și transformarea României, iar seara am încheiat ziua cu o discuție despre AI, informală, dar foarte interesantă, găzduită de Google”, a afirmat Sabin Sărmaș.

Totodată, deputatul clujean a precizat în urmă cu ceva timp că orașul Cluj-Napoca este și „va rămâne cel mai complex pol IT românesc.

„Am convingerea că vom face mai repede decât ne așteptăm tranziția către o economie locală bazată pe tot mai multă inovare. Și poate la fel de important, suntem un actor tot mai puternic în toate proiectele sau deciziile privind digitalizarea sau inovarea care se inițiază la nivel național”, a spus Sabin Sărmaș la începutul lunii ianuarie.

Dragoș Damian: Persoanele disponibilizate vor găsi imediat alt loc de muncă

Dragoș Damian, CEO-ul Terapia, a precizat pentru Gazeta de Cluj că cea mai mare provocare a României în următorii 15-20 de ani nu vor fi disponibilizările, ci lipsa de personal calificat în orice domeniu, un aspect cauzat în mare parte de deconectarea dintre sistemul de educație și piața muncii.

„Sunt domenii precum IT, industria de prelucrare, construcțiile, agricultura, serviciile, sănătatea, unde nu cred că vor exista disponibilizări, pentru că există o cerere enormă de forță de muncă”, a declarat Damian. Acesta subliniază că în cazul unor posibile disponibilizări, angajații vor găsi imediat alte locuri de muncă, dată fiind penuria acută de forță de muncă din țară. De asemenea, în domeniul IT nu există probleme cum se regăsesc în sistemul medical.

CEO-ul Terapia subliniază însă că o îngrijorare majoră rămâne exodul personalului medical către vest și pensionarea masivă în următorii 10 ani. Aproximativ 55% din medicii de familie au trecut deja de 60 de ani, iar sistemul privat de sănătate continuă să atragă un număr tot mai mare de angajați din sistemul public.

Dragoș Damian

„Efectele penuriei personalului medical sunt vizibile în lipsa de specialiști pregătiți să utilizeze noile tehnologii de investigații, în aglomerarea centrelor medicale din cauza lipsei medicilor la sate și desigur în indicatorii de sănătate care ne plasează la coada UE”, afirmă directorul de la Terapia.

Specialiștii sunt de părere că spitalele regionale și centrele comunitare ce urmează să fie construite în următorii 10 ani vor avea dificultăți în a atrage personal calificat.

Conform lui Dragoș Damian, o guvernare responsabilă ar trebui să conecteze sistemul de educație cu cererea cantitativă și calitativă de angajați din piața muncii. „Sunt slujbe, fabrici, construcții, agricultură, deci nu doar IT, plătite în România cu salarii între 5.000 și 10.000 de lei net pe lună, dar nu există candidați să ocupe pozițiile vacante”, a încheiat acesta.

Totodată, Dragoș Damian a mai precizat pentru ziarul nostru că în țara noastră există o lipsă totală de coordonare în ceea ce privește sistemul de educație și piața muncii, mai puțin în domeniul IT unde, spre surprinderea multora, la nivel național există mii de români care termină facultatea și își găsesc imediat un loc de muncă în IT.

Înfruntând Obstacolele: Probleme Emergente în Sectorul IT

„Și asta se întâmplă pentru că persistă o lipsă totală de coordonare între sistemul de educație și piața muncii. Asta ar trebui să facă o guvernare responsabilă în strategie de educație, să conecteze sistemul de educație de cererea cantitativă și calitativă de angajați din piața muncii”, a conchis Dragoș Damian.

Orașul de cinci stele va continua să se dezvolte pe partea de IT, chiar dacă într-un ritm mai scăzut, dar cu toate acestea, precum Dragoș Damian ne-a alertat, angajatorii se confruntă cu o penurie de muncă, ceea ce duce la o competiție acerbă între angajați.

Cluj-Napoca continuă să se dezvolte ca un important hub IT, atras de un mediu de afaceri inovator și de un sistem educațional de înaltă calitate. Acesta a devenit un punct de referință pentru profesioniștii din domeniul IT din România și din străinătate, alimentând o economie dinamică și diversificată. De asemenea, el a subliniat necesitatea unei mai bune coordonări între sistemul de educație și piața muncii, pentru a pregăti viitoarea forță de muncă pentru nevoile economiei moderne.

Până la închiderea ediției, nu am primit un răspuns din partea reprezentanților NTT Data Cluj privind provocările cu care se confruntă în domeniul IT și perspectiva lor asupra dezvoltării sectorului. Vom continua să urmărim această situație și vom oferi noi informații pe măsură ce devin disponibile.