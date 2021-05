Odată cu începerea primăveri, în trafic răsar biciclete și trotinete, precum răsar florile de primăvară în pădure. A început sezonul sportului în aer liber, iar pe străzile Clujului se poat observa tot mai multe persoane care aleg o modalitate de transport ecologică, peste transportul în comun sau mașina personală. Șoferi, după o iarnă în care străzile nu au fost atâta de circulate de bicicliști, s-au dezobișnuit să fie atenți după această categorie de vehicule. Astfel, cicliști, șoferi și pietoni trebuie să sporească atenția și să respecte ceilalți participanți la trafic pentru a evita accidente care ar putea rezulta în pierderi de vieți.

Mai multe beneficii decât dezavantaje

Alegerea unei modalități de transport care poluează mai puțin este cel puțin lăudabilă. Mersul pe bicicletă sau trotinetă decongestionează traficul și ajută la reducerea poluării din oraș. Adițional, ciclismul este o modalitate de transport extrem de sănătoasă și are o sumedenie de beneficii pentru cel care practică acest sport. Directorul executiv al Clubului de Cicloturism “Napoca” ne arată pe scurt care sunt avantajele deplasării cu bicicleta:

“Contrar aparențelor bicicleta în oraș nu este un vehicul lent, ci de multe ori în orașele aglomerate este cel mai rapid vehicul. Este și unul dintre motivele importante pentru care în alte țări se merge mult cu bicicleta. Și eu când trebuie să merg la birou, de multe ori mă uit la ceas și îmi dau seama că este prea târziu să încerc să merg cu autobuzul sau cu mașina. Cu bicicleta ajung mai rapid. (…) Ești foarte flexibil, ajungi cam oriunde cu bicicleta și destul de rapid, pe jos durează mai mult, iar cu transportul public…stai mult în stație, sunt zone care nu sunt deservite de transportul public, sunt înghesuite. Plus că în perioada asta de pandemie, se merge peste tot cu bicicleta în țările dezvoltate. Nu mai stai înghesuit într-un autobuz.”

Mersul cu bicicleta la lucru poate înlocui un abonament la sală

Oricine are un loc de muncă solicitant, o familie de care trebuie să se ocupe sau pur și simplu are foarte multe lucruri de făcut într-o singură zi, nu mai are timp să meargă la o sală de fitness sau la bazinul de înot să practice un sport. Mersul cu bicicleta la lucru poate înlocui un abonament la sală sau la bazini și să te și ajute să ajungi mai rapid la birou.

Beneficiile pe care le aduce practicarea unui sport sunt extrem de prețioase. Doar mersul pe bicicletă timp de jumătate de oră pe zi reduce riscul de infarct la jumătate, ajută la ameliorarea durerilor de spate, scade colesterolul nociv și încurajează colesterolul benefic, crește imunitatea și reduce durerile provocate de artrită. Persoanele care suferă de diabet pot să își țină sub control nivelul glicemiei cu ajutorul pedalatului. Din cauză că mersul pe bicicletă eliberează endorfine (hormonul fericiri) reduce și riscul de boli psihologice cum ar fi depresia și anxietatea.

În plus, ajută și la sănătatea portofelului! Reduce consumul de bani pentru benzină și reparații pentru autovehiculul din dotare și pentru viitoarele controale la medici, care pot fi evitate prin o jumătate de oră pe zi de mers cu bicicleta.

Dezavantaje tipice românești

Majoritatea dezavantajelor mersului pe bicicletă sunt cauzate de lipsa unei infrastructuri velo bine închegată. Nu există o rețea de piste de biciclete care să-ți confere senzația de siguranță și confort. Majoritatea pistelor din Cluj au fost făcute pentru un simplu motiv: Primăria Municipiului Cluj-Napoca să aibă cu ce se lăuda înainte de alegeri.

“Dezavantajele sunt mai mult aparente, pentru că în România nu sunt rezolvate niște probleme. Poți pune pe bicicletă bagaje destul de mari și deasemenea poți transporta copii cu bicicleta, numai că la noi lumea nu prea are biciclete echipate pentru așa ceva. Sunt biciclete care sunt făcute special pentru a duce cumpărături grele și copii. Se mai plânge lumea de pante și dealuri, pentru asta sunt biciclete asistate electric, dar sunt încă destul de scumpe și în acest caz multă lume la noi nu își permite.” explică domnul Mititean.

Piste de mântuială

Un exemplu de acest fel este aleea din Parcul Mare care a fost transformată în pistă de bicicletă, dar este în continuare utilizată de pietoni. Tot ce au făcut autoritățile pentru această pistă a fost să aleagă o alee mai lăturalnică, să trântească niște semne care să arate că acolo este pistă de biciclete și că este interzis accesul pietonilor. Așa cei de la conducerea primăriei (Boc) s-au scos cu încă câteva zeci de metri de pistă cu care să se laude la campania pentru alegeri. Acest lucru s-a întâmplat în Cluj cu doar câteva luni înaintea alegerilor locale din 2020.

“La fel și cu senzația de confort și siguranță, neavând infrastructura velo în orașe sau având niște chestii proaste fără continuitate și înguste îți dă un sentiment de disconfort și câte o dată chiar și este obiectiv o insuficientă siguranță, pentru că se conduce agresiv și nu prea este infrastructură velo. Acesta dacă s-ar pune la punct atunci nu ar mai fi factorul acesta de descurajare.”

Cu astfel de piste nu ne putem mira că au loc zeci de accidente în care sunt implicate biciclete și trotinete. Această modalitatea de transport ar trebui încurajată prin construirea unei rețele bine pusă la punct care să încurajeze cetățenii clujeni să aleagă bicicleta peste mașină. Avantajele persoanele, cât și cele la nivel de societatea sunt extrem de importante. Poluarea fonică și a aerului nu ar mai fi atâta de deranjantă, cum este în momentul de față.

Respectul în trafic duce inevitabil la mai multă siguranță

Traficul este împărțit în mai multe categori, carosabilul este destinant autovehiculelor și vehiculele precum bicicletele și trotinetele electrice. Mai sunt pistele care sunt destinate strict bicicletelor și a altor vehicule de genul acesta, accesul pietonilor și a autovehiculelor este strict interzis. Mai rămân trotuarelor care sunt destinate strict pietonilor, iar circulația bicicletele și trotinetele electrice este strict interzisă și ea.

În continuare, persoana care circulă pe bicicletă sau trotinetă trebuie să fie echipată cu cască, iar vehiculul trebuie să aibă, în special pe timp de noapte, o lumină albă pe față și una roșie pe spate, iar roțile să fie echipate cu plăcuțe reflectorizante puse printre spițe. Toate acestea fac biciclistul mult mai vizibil pe carosabil pentru șofer. Le dă șansa de a acționa mai repede și de a evita un posibil accident.

De asemenea prin trafic este obligatori ca ambele roți să fie pe drum, ambele mâini pe ghidon și ambele picioare pe pedale.

Pietonii sunt încurajați să se asigure de fiecare dată când trec o pistă de biciclete, iar cel mai important să nu trateze pista ca un al doilea trotuar mai puțin aglomerat. Bicicleta, chiar dacă are viteză este foarte silențioasă și nu poate fi auzită precum o mașină, de aceea atenția trebuie sporită când se circulă în zone frecventate de bicicliști. Nu auzi când vin și e posibil să te ia la o tură pe ghidon.

Copii nu trebuie lăsați nesupravegheați pe pistele de biciclete, mișcările lor sunt foarte imprevizibile pentru cel care se dă cu bicicleta. Un biciclist responsabil reduce viteza când trece pe lângă un copil, dar tot este periculos și pot cu ușurință să intre sub roata unui biciclist care merge regulamentar. Dar în general avem de-a face cu bicicliști iresponsabili, care trec în viteză pe lângă pietoni care circulă ilegal pe piste, fără a le păsa dacă riscă să provoace accidente.

Trotinetele electrice sau cum sunt poreclite “Monstruleții verzi”

Trotinetele electrice au fost introduse recent în traficul clujean. Au ajuns foarte populare după ce s-au deschis câteva firme care închiriază trotinete electrice la un preț convenabil. Au devenit accesibile pentru oricine vrea să-și scurteze drumul sau care vrea să facă o plimbare inedită.

Legislația care reglementează circulația trotinetelor a fost actualizată de abia anul trecut, în februarie 2020, iar șoferi și pietoni încă se obișnuiesc cu “monstruleții verzi“, așa cum au fost porecliți de taximetriști după ce au devenit populare. Până în februarie 2020 trotinetele aveau voie să circule peste tot, nefiind reglementate prin legislația care vizează circulația. Dar odată cu modificarea legii din februarie anul trecut, trotinetele trebuie să respecte reguli similare cu bicicletele. Nu au voie să circule pe trotuar, doar pe carosabil în lipsa altor piste destinate special circulației vehiculelor fără motor (biciclete, role, skateboard-uri, trotinete,..etc), să poarte cască de protecție, trotinetele să fie dotate cu lumini albe în față, iar în spate lumini roșii.

Atât pietonii, cât și șoferii trebuie să fie atenți

De obicei marginea carosabilului este ticsită cu găuri de canal, gropi și pietre, care nu sunt deloc prietenoase cu roțile mici ale trotinetelor, pot să dezechilibreze sau să împiedice persoanele care circulă pe trotinetă. Multe persoane care aleg să circule cu trotineta și cu bicicleta încearcă să evite pericolele traficului utilizând trotuarul.

Pentru începători și pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu regulile de circulație, traficul poate părea foarte intimidant și riscant. Ocazional este într-adevăr periculos să mergi prin traficul clujean, din cauza modului agresiv în care conduc unii șoferi și a lipsei de respect pe care îl afișează uni.

În lipsa unei piste destinată mersului pe bicicletă sau trotinetă, începătorii inevitabil aleg să circule pe trotuar, chiar dacă acest lucru pune pietoni în pericol. Din păcate, trebuie să ne obișnuim cu prezența lor pe trotuare. Până nu se construiesc mai multe piste destinate acestui tip de transport, multe persoane vor alege să circule pe trotuar.

În Cluj putem găsi destule piste, dar ele nu formează o rețea care să lege toate zonele orașului. Acestea sunt poziționate în apropierea centrului, de-a lungul Someșului și pe bulevardele principale. Dar lipsesc cu desăvârșire în zonele metropolitane ale Clujului și în cartierele mărginașe. Spre exemplu drumul dinspre Florești către Cluj nu are nici o pistă amenajată. Bicicliști sunt nevoiți să se strecoare prin traficul deja aglomerat și periculos, în spațiul infim de sub jumătate de metru care a mai rămas între mașini și trotuar. După ce se conving că nu au și ei spațiu pe carosabil, majoritatea aleg să nu circule pe carosabil și aleg să meargă pe trotuar.

Uneori este foarte greu să respecți regulile de circulație impuse de autorității, în special în cazurile unde acestea nu îți oferă o cale sigură de a o respecta. Sunt locurile unde respectarea legii nu se poate face în siguranță.

Siguranța în trafic și purtatul căști de protecție

Multe persoane conduc trotinetele și biciclete în trafic fără să știe regulile de circulație. Majoritatea nu sunt bicicliști înainte să fie șoferi. Se poate întâmpla ca un trotinist sau biciclist să intre în intersecție fără să știe că nu are prioritate sau că trebuie să oprească.

Șeful Poliției Rutiere a fost întrebat cum comentează faptul că unele persoane ies în trafic fără să cunoască legislația în vigoare, acesta a afirmat că nu poate spune nimic despre acest subiect: “Nu prea am ce să vă spun atâta timp cât legea le permite să circule. Părerea mea nu prea contează în cazul acesta.” El recomandă ca toți participanții la trafic, pietoni, bicicliști și șoferi deopotrivă să respecte regulile de circulație și să citească codul rutier.

Este datoria fiecărui cetățean să se informeze care sunt regulile de circulație și care este semnificația semnelor de circulație. “Este treaba fiecăruia să cunoască regulile și legile, și pietonul, și biciclistul, și căruțașul, și cel care iese cu trotineta electrică” afirmă Radu Mititean director executiv al Clubului de Cicloturism “Napoca”.

Tot de datoria noastră este să conducem preventiv pentru a putea avea timp de reacție în momente în care viața unui om depinde de cât de repede frânezi sau eviți coliziunea.

De asemenea, este foarte important ca persoanele începătoare sau copii care intenționează să utilizeze trotineta sau bicicleta în trafic, să poarte cască de protecție. Deși autoritățile recomandă purtarea căști de fiecare dată când se circulă pe bicicletă, indiferent de vârstă sau experiență, directorul executiv Clubului de Cicloturism „Napoca” Radu Mititean susține că acest lucru este un mit:

“Casca nu are rost, nu am purtat-o în viața mea și nici nu am de gând. Legea cere cască pentru persoanele sub 16 ani. Eu le-aș recomanda celor care sunt începători sau care merg într-un stil foarte înfipt, gen curierilor, ăștia care fac slalom printre mașini. Altfel asta este o legendă urbană, cum că mersul pe bicicletă este prin natura lui periculos și că ar trebui să ai ceva echipamente speciale de protecție.

Este o mare prostie, care din păcate la noi e promovată. În țările în care se merge mult cu bicicleta, nu se poartă! (…) Nu strică, dar e obiectivă, dacă mergi cu grijă nu e nevoie.” explică Radu Mititean. În continuare recomandă casca celor care fac acest sport de performanță, care se antrenează pentru concursuri, care practică Mountain Bike-ul și celor care conduc agresiv. Nu consider că este necesară dacă doar mergi cu bicicleta de la lucru, acasă, într-un mod grijuliu.” spune acesta.

Dacă biciclistul în cauză nu merge cu viteză în trafic și este preventiv, șansele ca un accident să fie provocat este prea mic. În plus mai argumentează, în cazul unui impact provocat de o mașină, casca nu ajută foarte mult, leziunile fiind de obicei interne.

Un pas important pentru Cluj

Mersul pe bicicletă este sănătos și nu destulă lume îl practică. Vine cu multe beneficii la pachet, iar dezavantajele în general țin de lipsa unei infrastructuri care să confere siguranța și confortul cetățeanului care dorește să practice acest sport. Dacă Primăria Municipiului Cluj-Napoca ar construi o rețea de piste de biciclete care să unească toate zonele de interes ale orașului, să fie acoperite și zonele metropolitane și zonele de margine ale Clujului, mult mai mulți clujeni ar alege această modalitate de transport. Este un pas important pe care Clujul ar trebui să îl facă pentru sănătatea generală a cetățenilor. Poluarea are nenumărate victime, stresul la fel, lipsa de mișcare și ea ucide. Alege o modalitate verde de transport pentru tine, pentru cei din jurul tău și pentru bunăstarea orașului.