Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România (SNPPC), Vasile Zelca, a declarat, vineri, pentru Agerpres, că „Poliţia Română este în cădere liberă şi aşteptăm să ne zdrobim de fundul prăpastiei, marea problemă din sistem fiind deficitul de personal, generat de lipsa de predictibilitate”.

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual protestează, vineri, în Piaţa Victoriei, faţă de problemele existente în sistemul de apărare publică şi siguranţă naţională.

„Marea problemă din sistem este deficitul de personal, generat de lipsa de predictibilitate din salarizare, carieră şi pensionare. În momentul de faţă, tineretul nu se mai orientează către Ministerul Afacerilor Interne ca loc de muncă doar din perspectiva unui loc de muncă. Analizează foarte bine salarizarea, cariera şi pensionarea. Or, în momentul în care un poliţist debutant primeşte 2.200 lei pe lună şi vorbeşte prietenilor săi despre acest lucru, noi nu facem decât să adâncim, de fapt, deficitul de personal. Acest deficit de personal, după aceea, produce muncă mai multă pentru cei care sunt în activitate, pentru că trebuie să acopere golul lăsat de colegii care ies la pensie, gol neocupat ulterior prin noi angajări. Atunci, ne trezim cu boli profesionale, ne trezim cu poliţişti bolnavi, ne trezim cu poliţişti care fac infarct la 35, la 38 de ani şi trec în nefiinţă. Ne trezim cu situaţii foarte delicate. Pe scurt, aşa ca o definiţie: Poliţia Română este în cădere liberă, este în prăpastie, şi noi aşteptăm să ne zdrobim de fundul prăpastiei”, a susţinut Zelca.

Acesta a insistat asupra faptului că un poliţist activ, după ce iese la pensie, rămâne la dispoziţia statului, în calitate de rezervist, atunci când situaţia o va cere.

„Eu acum sunt poliţist activ, dar în câţiva ani voi îndeplini condiţia de pensie. Eu, toată cariera mea, am stat interzis şi incompatibil cu orice altă funcţie publică sau privată. Nu am voie să fac nimic altceva. Dacă în ultimul an de pensie vine cineva şi spune eu îţi fac pensia la jumătate din cât ştii tu că trebuia să o ai… eu am alt statut. Eu devin rezervist după pensionare şi nu-mi încetez obligaţiile mele faţă de statul român. Ele continuă până pe la vreo 64 – 65 de ani, când trebuie să mă prezint la arme. Eu primesc un ordin de serviciu pe lângă livretul militar, când mă pensionez ca poliţist. Ceilalţi nu au aşa ceva şi nu-i acuzăm că nu au, dar nici nu vrem să ne acuze ei pe noi că avem aceste „beneficii”. Acestea nu sunt beneficii, ci sunt o recunoaştere a statului instituită de pe vremea lui Cuza, şi anume că cei care fac parte din această familie ocupaţională – Apărare Publică şi Siguranţă Naţională – trebuie să primească recunoştinţă, pentru faptul că ei sunt dispuşi oricând, până la o anumită vârstă, să se întoarcă sub arme dacă ţara le-o va cere. Să ştiţi că sub arme nu înseamnă doar un război cu tunuri. Înseamnă şi să păzeşti graniţa ţării, înseamnă să ţii ordinea publică în ţară, siguranţa naţională… Şi acolo este un război de dus. Dacă noi ne batem joc efectiv, cum se întâmplă acum, din păcate, de aceşti oameni, ce vom semăna, aia vom culege”, a afirmat preşedintele SNPPC.

Întrebat dacă, în cursul acestei zile, ar urma să fie existe discuţii cu reprezentanţi ai Guvernului pe tema solicitărilor anunţate, Vasile Zelca a punctat: „Întâlnirile acestea nu ne încălzesc foarte mult dacă ele nu mai generează rezultate. Pentru că să punctăm o întâlnire doar de dragul de a face o fotografie şi de a ne lăuda că ne-am întâlnit, nu mai ţine. Noi ne dorim normalitatea, nu putem să ţinem poliţişti cu 2.200 lei pe lună”.

După protestul din Piaţa Victoriei, începând cu ora 12:00, sindicaliştii vor pleca în marş, pe un traseu care va cuprinde opriri pe traseul: Piaţa Romană (obiectiv – Ministerul Muncii, cu staţionare şi în fata Ministerului Afacerilor Interne) – Universitate – Piaţa Unirii (obiective – Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei) şi retur.

Ce solicită

Solicitările demonstranţilor (poliţişti, rezervişti şi civili) vizează: aplicarea imediată a Legii Salarizării 153/2017, în integralitatea sa şi în forma promulgată, la toate structurile din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (SAOPSN), dar şi pentru toate categoriile socio-profesionale civile; aplicarea imediată, în integralitatea sa, aşa cum a fost promulgată, a Legii Pensiilor Militare de Stat nr.223/2015; excluderea rezerviştilor atât din PNRR, cât şi din Proiectul Legii Pensiilor de Serviciu, pentru a da posibilitatea măririi pensiilor civile în cadrul procentului de 9,4% din PIB; aplicarea Legii 127/2019 tuturor pensionarilor civili; acordarea la salarii şi la pensii a sporului de MApN, MAI, SRI etc., tuturor civililor din structurile SAOPSN care au aceleaşi obligaţii, riscuri şi privaţiuni ca şi cadrele militare/de poliţie; respectarea statutelor militarilor, politiştilor, ceferiştilor si ale altor categorii socio-profesionale, cu toate prevederile privind drepturile specifice câştigate; renunţarea la lichidarea industriei de Apărare, prin vânzarea, la licitaţie, a acţiunilor, dar şi redeschiderea fabricilor de pulberi şi de muniţii; renunţarea la preconizata tripla impozitare a pensiilor.

