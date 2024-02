Brigada de Operațiuni Speciale Cluj, o ramură discretă a Poliției, parte a organismului regional al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, se specializează în interceptări, localizări și filaje, oferind o gamă variată de „servicii”.

Membrii acestei unități ar trebui să fie, și de multe ori sunt, invizibili, integri, mereu atenți la mediul înconjurător și la relațiile sociale. Aceștia sunt cei care petrec ore în șir în mașini, efectuând filaje indiferent de vreme, cei care se ocupă de mandatele de interceptare și ascultă cu atenție convorbirile suspecților, unele extrem de intime sau deosebit de secrete. Ei sunt responsabili să păstreze tăcerea în cercul lor și să nu dezvăluie niciun detaliu, nici să profite de informațiile obținute în scop personal. De asemenea, aceștia sunt cei care organizează flagrantele.

Urmaresc această poveste de luni de zile și trebuie să recunosc că mi-a fost extrem de dificil să rezist impulsului de a scrie sau de a semnala autorităților statului ceea ce știu despre ea.

Astăzi dezbatem un dosar deosebit de secret, investigat de experimentatul șef al DIICOT Sălaj, procurorul Dan Budușan. De ce este secret? Pentru că protagoniștii nu sunt oameni obișnuiți.

Traficant de droguri… politist

E sambata seara, 5 august 2023, cea mai hot dintre cele 4 seri de la Untold, marele festival international cu sediul la Cluj, patronat de Bogdan Buta, pedofilul gay dat in vileag de mine acum doua saptamani.

In ultimii ani, la picioarele lui Bogdan Buta s-au asezat cuminti toti sefii institutiilor de forta din Cluj, basca Romania: Politie, Jandarmerie, SRI, Politie Locala, ITM, IGSU, sub coordonarea prefectului sau a lui Emil Boc, primarul orasului.

I s-au pus la dispozitie fara cracneala trupe de ordine, ambulante, masini de pompieri, filtre de politie, zeci de hectare de teren din Parcul Central, toate gratis.

La schimb, multi dintre sefii de institutii de forta primeau invitatii gratuite si, cei mai sefi dintre ei, locuri speciale la salonul VIP unde mancau si se imbatau pe saturate.

E sambata seara, 5 august 2023, cea mai hot dintre cele 4 seri de la Untold, cand doi frati din Salaj, amandoi politisti, intra pe poarta festivalului.

Nu sunt la lucru ca politisti, asa cum ati putea crede, ci au venit sa se distreze si sa agate gagici.

Dar sunt la lucru ca infractori, dupa cum veti vedea in cele ce urmeaza.

Rares Cristian Groze este politist la Cluj, intr-o structura speciala – Brigada de Operatiuni Speciale Cluj.

Fratele sau, Dacian Ionut Groze, este ofiter principal la IPJ Bihor.

Fiecare poarta cu lejeritate in buzunare pliculete cu droguri.

Nu numai ca nu sunt ca muritorii de rand, avand legitimatii de politisti (“pentru orice eventualitate”) si cu droguri in buzunar (“ne pupa in p…”), dar ei si-au facut “rezidenta” la salonul VIP de la UNTOLD si sunt pusi pe distractie si pe “lovit” gagici.

Fratii au o strategie: Rares “pescuieste”, Dacian pazeste.

Seamana ca doua picaturi de apa cei doi frati, dar cel mai curajos si mai smecheroi e Rares Cristian Groze, cel care scaneaza cu ochi fin fetele frumoase si singure de la VIP si le face avansuri.

Una dintre ele, ultra sexy, rusinoasa si singura pare victima perfecta. Un mic flirt si apoi vine intrebarea: “Vii cu mine la baie sa iti dau ceva bun de mirosit?”, aluzie la droguri.

Fata se codeste la inceput, dar el e deja “montat” si pana la urma cedeaza. Inca o fraiera de “fu…ut” in seara asta, isi spune politaiul Rares Cristian Groze.

Dar SOC! Ajunsi in baie, politistul in timpul liber Rares Cristian Groze scoate un plic cu prafuri de tras pe nas sa i-l dea domnisoarei. Din fata suava si prostanca ce venise cu el in toaleta, mutra ei se schimba fioros si tipa scoate o legitimatie de inspector la Biroul de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Bihor, se prezinta si ii spune ca este politist sub acoperire.

Rares Cristian Groze isi revine repede din soc si, cu un tupeu de infractor, scoate si el legitimatia de politist la Brigada de Operatiuni Speciale Cluj si se da mare ca e de la Filaj si ca il doare in cot de acest flagrant.

In cele din urma, Rares Cristian Groze si-a dat seama ca a facut o greseala, si cu legitimatia, si cu lauda, si ca flagrantul e de necontestat, mai ales ca nu stia daca politista sub acoperire are pe ea tehnica, asa ca a decis sa mearga de buna voie la sectie cu ea.

Fratele lui Groze, politistul de la IPJ Bihor, si-a asteptat in van fratele sa soseasca de la toaleta. Dupa o ora, s-a prins ca s-a intamplat ceva, a scapat repede de plicurile din buzunar si a uschit-o.

Nu pentru mult timp.

PS: Am ales sa fac publica aceasta ancheta si informatiile tocmai pentru ca, desi cred mult in profesionalismul prim-procurorului DIICOT Salaj, Dan Budusan, nu vreau ca acest dosar sa fie bagat sub pres de forte oculte din IGPR avand in vedere ca e vorba de un politist dintr-o structura sensibila a Politiei.

Una era un incident casnic, daca Rares Cristian Groze ar fi fost implicat in vreunul, alta e ca un politist de la Brigada Operatiuni Speciale Cluj a fost prin in flagrant oferind droguri de tras pe nas unei politiste sub acoperire de la BCCO Bihor.

Sursa: ziardecluj.ro