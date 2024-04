Polițiștii locali au sărit la gâtul primarului Emil Boc, în instanță!  Vor să aibă beneficiile angajaților din MAI și să se pensioneze cât mai rapid

By

Polițiștii locali din Sindicatul Național Pro Lex au pornit o adevărată luptă în instanță împotriva primarului Emil Boc și a Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. Funcționarii publici vor beneficii pentru condiții speciale de muncă și solicită modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei în ceea ce privește Direcția Generală Poliția Locală. Cu toate acestea, magistrații de la Tribunalul Cluj au respins ca neîntemeiate solicitările acestora.

Polițiștii locali din Cluj-Napoca au încercat să obțină drepturi egale cu polițiștii angajați în Ministerul Afacerilor Interne, fără să țină cont de faptul că este vorba despre două categorii de funcționari publici total distincte. Mai exact, activitatea polițiștilor locali intră sub incidența Legii Poliției Locale nr. 155/2010 care se completează cu Regulamentul-Cadru de Organizare și Funcționare a Poliției Locale aprobat prin H.G. nr. 1332/23.12.2010, cât și sub incidența Codului administrativ în cuprinsul căruia este reglementat statutul funcționarilor publici. Spre deosebire de polițiștii locali, polițiștii din cadrul MAI sunt funcționari publici cu statut special a cărora activitate este reglementată expres de Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Polițiștii locali vor să iasă la pensie cât mai rapid

În ciuda acestui fapt, în toamna anului trecut, Sindicatul Național Pro Lex, în numele polițiștilor locali, a dat în judecată Primarul Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Local, solicitând magistraților de la Tribunalul Cluj să dispună obligarea acestora la efectuarea procedurilor pentru încadrarea polițiștilor locali în condiții speciale de muncă, respectiv modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei în ceea ce privește Direcția Generală Poliția Locală. De asemenea, sindicaliștii au solicitat modificarea fișelor de post, emiterea deciziilor de încadrare a activității în condiții speciale de muncă și plata cotelor la asigurările sociale corespunzătoare condițiilor speciale de muncă, respectiv obligarea Primarul Municipiului Cluj-Napoca la eliberarea adeverințelor în vederea valorificării drepturilor de pensie, din care să rezulte încadrarea activității reclamanților în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă corespunzătoare perioadei în care au avut calitatea de polițiști locali, dar și obligarea Consiliul local la emiterea unei hotărâri privind încadrarea activității polițiștilor locali în condiții speciale de muncă.

Sindicatul a motivat în instanță că dreptul polițiștilor locali de a beneficia de încadrarea în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă este cert, deci problema lor nu este dacă există dreptul, ci în ce grupă de muncă sau categorie de condiții se încadrează. Potrivit legii, încadrarea minimă se referă la locurile de muncă în condiții deosebite care prevăd reducerea vârstei de pensionare cu 4 luni la un an de activitate, iar încadrarea maximă face referire la locuri de muncă în alte condiții, caz în care vârsta de pensionare se reduce cu un an pentru fiecare an de activitate.

„Încadrarea activității în condiții deosebite de muncă este minimul la care poate fi încadrarea activității polițiștilor locali, cu alte cuvinte, dreptul fiind cert, sub acest minim nu mai există altă variantă.”, a motivat Sindicatul Național Pro Lex.

Primăria le-a dat deja sporuri speciale

Prin întâmpinarea formulată, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi primarul Emil Boc au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, motivând că, în prezent, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția locală din Primăria Municipiului Cluj-Napoca beneficiază de sporul de condiții de muncă în cuantum de 15% din salariul de bază conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 471/07.07.2022 privind acordarea sporului pentru condiții de muncă funcționarilor publici și personalului contractual.

„Susținerile Sindicatului Național Pro Lex referitor la un așa-zis tratament diferențiat între condițiile de muncă aplicabile polițiștilor din cadrul MAI și polițiștilor locali, sunt neîntemeiate și nu pot fi acceptate în raport cu aspectele menționate. (…) Între cele două categorii de funcționari publici nu poate fi creată o similitudine astfel încât să fie aplicate prin analogie dispozițiile legale de la o categorie de funcționari publici la cealaltă astfel cum în mod eronat susține reclamanta.”, au arătat primarul Emil Boc și Consiliul Local în instanță.

La începutul acestei luni, magistrații de la Tribunalul Cluj au respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de Sindicatului Național Pro Lex împotriva Primarului Municipiului Cluj-Napoca și a Consiliului Local. Instanța a reținut că prevederile din Legea Poliției Locale stabilesc dreptul poliţistului local la încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă. Însă, nu au fost elaborate acte normative care să reglementeze în concret modalitatea de stabilire a acestui drept. Prin urmare, judecătorii au apreciat că personalul poliţiei locale nu poate beneficia de încadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă.

„Pentru a opera încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă sunt necesare norme de drept secundar, practic este necesară elaborarea de acte normative care să reglementeze modalitatea de stabilire în concret a dreptului recunoscut de art. 35 lit. b) din Legea poliţiei locale, aşa cum l-au solicitat reclamanţii. Or, a dispune încadrarea locului de muncă pentru argumente de similitudine a condiţiilor cu cele în care se desfăşoară activitatea în alte locuri de muncă, ar însemna tocmai ca instanţa să statueze asupra încadrării acestuia, contrar celor stabilite prin decizia menţionată anterior. Instanţa mai reţine că nu pot fi aplicate prin analogie nici prevederile legale referitoare la poliţiştii din cadrul Poliţiei Române – H.G. nr. 1822/2004, având în vedere că aceştia reprezintă o categorie distinctă de cea a poliţiei locale, cu reguli proprii aplicabile exclusiv categoriei din care fac parte.”, au motivat magistrații de la Tribunalul Cluj.

Polițiștii locali și-au bătut joc de uniformă de câte ori au avut ocazia

De-a lungul timpului, polițiștii locali din Cluj-Napoca au fost implicați în scandaluri legate de modul în care își desfășoară activitatea. Unul dintre cele mai revoltătoare cazuri este cel al polițiștilor Traian Julean și Florin Cioban, care au fost reținuți pentru că au bătut un cerșetor bătrân căruia i-au rupt mâna. Ulterior, Julea și Cioban l-au filmat pe bătrân în timp ce îi dădeau 500 de lei pentru a semna un acord prin care bătrânul nu mai putea depune o reclamație împotriva celor doi. Polițiștii Ion Zvunca și Daniel Hăran au fost sancționați disciplinar de către primarul Emil Boc, după ce i-au aplicat fiecare câte o amendă de 500 de lei unui clujean care a reclamat de mai multe ori că diferite persoane aruncă deșeuri în mod necorespunzător, în zona Piața Abator. Cei doi polițiști locali au întocmit două procesele verbale de constatare identice în care au consemnat că bărbatul i-ar fi alertat nejustificat, fără motiv întemeiat, cu toate că zona era inundată de deșeuri și nu puțini au fost cei care au reclamat problema. Ion Zvunca a mai fost implicat într-un caz similar, după ce ar fi refuzat nemotivat să preia sesizările repartizate în vederea soluționării acestora. Zvunca l-a dat în judecată pe primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, după ce a fost sancționat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de trei luni. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu o mașină a Poliției Locale a Primăriei Cluj-Napoca parcată ilegal. Din imagini se vede cum unul dintre polițiști revine la mașina parcată cu prânzul comandat. Lista poate continua!

Potrivit raportului de activitate pe anul 2023, numărul total de posturi prevăzute la Direcția Generală Poliția locală este de 321, din care 268 sunt ocupate, 45 posturi sunt vacante și 8 posturi temporar vacante. În perioada analizată la nivelul Direcției Generale Poliția locală, au fost cercetați disciplinar 4 polițiști locali și 2 personal contractual pentru abateri de la disciplina muncii.