Vai, vai, se strange latul in jurul oamenilor lui Emil Boc! Nu mai sunt vremile alea vechi cand procurorii erau trasi pe dreapta de politic, cand nenea Emil croseta influente in Justitie! Avem generatii noi de procurori pe care ii doare la pedala de politicieni si acolitii lor, si bine fac! Tocmai aflasem in week end ca Ion Pantelimon, sulfurosul dinozaur din fruntea Regiei Autonome a Domeniului Public, unde anual se sparg pe rahaturi zeci de milioane de euro, vrea sa ne dea in judecata, manca-ti-as, ca se simte calomniat de mine si de colega mea Dana Tirlea, pentru „vina” de a fi scris, citand date publice, ca Pantelica baga milioane de euro in inchirierea de utilaje detinute de firme de apartament! Si vaaaaai! cum Dumnezo nu bate cu „escavatoru’”!

Injerul Gabriel ne-o fofo trimisa azi dovada ca Pantelica a belit carasu’, caci un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca tocmai ce a cerut de la RADP un purcoi de acte ce privesc o golaneala de proportii pusa la cale de Pantelimon cu un contract ce priveste Pata Rat! In fapt, procurorul investigheaza felul abuziv si ilegal in care Pantelimon a reziliat fara temei un contract de furnizare de produse cu firma Euriteh din Bihor, in favoarea unor pretenari cu o firmulita din Dej, Eco Smart Life SRL.

Nasol si tinut la secret e faptul ca RADP a pierdut deja procesul cu Euriteh, „nota de plata” fiind o nimica toata de 400 000 de euro, daune interese pentru bihoreni, din BANUL PUBLIC al clujenilor.Avem totul, Pantelica, si vom publica totul, Pantelica! Cum dracu’ a scapat necurentat atatia ani un praduitor de ban public ca tine, naiba stie! Dar a venit ceasul! Sursa: ziardecluj.ro

Iata si „licitatiile” date pe neveu firmei din Dej de catre Pantelica: