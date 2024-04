La Moscova are loc festivalul de film ”BRICS FILM FESTIVAL 2024”, sub patronajul marelui actor și regizor rus Nikita Mihalkov. Festivalul de la Moscova este al doilea ca vechime și prestigiu din lume, după cel de la Veneția. În concurs participă 320 de filme din întreaga lume, filmul ”21 de rubini”, regizat de către preotul ortodox Ciprian Mega, fiind selectat printre cele 9 filme finaliste. Ieri a avut loc o conferință de presă, la care a participat și echipa care reprezintă România la festival.

În cadrul conferinței de presă organizată de Festivalul Internațional de Film cu ocazia prezentării filmului „21 de rubini”, Părintele Ciprian Mega, regizorul filmului, a făcut următoarele declarații:

„Ca să vă răspund, ar trebui să enumăr motivele care m-au determinat să vin aici. Sunt mai multe, dar vă voi spune trei dintre ele. Primul se află în stânga mea, prietenul Ivan Kuntriantsev, directorul acestui festival. Un om de mare calitate, un intelectual profund și un bun cunoscător de cinema. Când te invită un prieten să treci de pe un tărâm pe celălalt, ca să-l întâlnești, se cuvine să dai curs invitației, indiferent de consecințe.

Al doilea motiv ține tot de prietenie, de legătura cu un om pe care-l apreciez și care mă onorează cu prietenia dumnealui. Mă refer la Nikita [Mihalkov], care este un nume uriaș în istoria cinematografiei mondiale.

Al treilea motiv, care este și cel mai puternic, a pornit de la declarația fostului dvs președinte, dl. Medvedev, care, pe contul dumnealui de Telegram, a scris, la un moment dat, că „românii nu sunt o națiune”. Sigur, e o afirmație care să se încadreze intr-un anumit tip de propagandă. Dar, dacă noi am fi ținut cont de propaganda furibundă în ceea ce vă privește, n-am fi fost aici. Noi auzind adesea că trăiți rău, ca nu aveți mâncare în magazine, că economia Rusia e instabilă, că sunteți în pragul revoltelor sociale. Or realitatea este total diferită, de acea propaganda se dovedește mincinoasă.

Vă rog să-i transmiteți d-lui Medvedev că românii nu doar că sunt o națiune, dar sunt un popor vechi, teafăr de multă vreme în conștiința europeană. Când umilești un popor se produce un rezultat asemănător ca atunci când umilești un om. În sufletul aceluia se naște revoltă, dispreț, ură. Nu aceasta este calea!

Vedem, de-a lungul istoriei, dar, mai ales, în ultimii ani, având experiențele din fosta Iugoslavie, din Ucraina, din Orientul Mijlociu: când este agresată fibra unui popor, sensibilitățile etnice și profunzimile culturale, atunci consecințele sunt sângeroase și absurde.

Noi, românii, suntem un neam fără de care Europa ar fi arătat în culori urâte, încă de multă vreme. Avem particularitățile noastre. Dar acum suntem proști. Foarte proști. Niciodată, în istoria noastră, nu am fost atât de proști!

[…] Până să-l judecați pe dl. Medvedev, vă rog să dați un search pe Google. Să scrieți „Ciolacu”! Nu trebuie să ascultați ce spune sau să citiți. E suficient să descifrați fotografia, chipul acela cu privirea tâmpă. Veți înțelege sub ce umilințe se află țara mea. Cât de mult ne batjocoresc cei care îi așază, în fruntea României, pe cei mai idioți români.”

sursa solidnews