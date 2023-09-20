Primarul orașului Tatarbunar, Andrii Glușcenko, a provocat un val de indignare din partea comunității românești din regiunea Odesa după ce a publicat pe Facebook un mesaj despre elogierea „Răscoalei de la Tatarbunar” din septembrie 1924 – o revoltă armată împotriva autorităților române și populației românești din sudul Basarabiei pusă la cale de diversioniștii bolșevici, scrie BucPress din Cernăuți.
În postarea sa, primarul a folosit termeni precum „colonizatorii români” și „politica colonială a Regatului României”, exprimându-și punctul de vedere într-un mod care a fost perceput ca insultă la adresa României și a poporului român.
„ASTĂZI, PE 16 SEPTEMBRIE, MARCĂM CEA DE-A 99-A ANIVERSARE A UNUI MOMENT TRAGIC ȘI, ÎN ACELAȘI TIMP, GLORIOS DIN ISTORIA PĂMÂNTULUI NOSTRU NATAL – RĂSCOALA DIN TATARBUNAR DIN ANUL 1924.
NE APROPIEM DE JUBILEUL DE 100 DE ANI AL ACESTUI EVENIMENT MEMORABIL, CARE VA FI SĂRBĂTORIT ÎN ANUL URMĂTOR. GENERAȚIILE ACTUALE AU CUNOȘTINȚE DESPRE CURAJOASELE ACȚIUNI ALE COMPATRIOȚILOR NOȘTRI ÎMPOTRIVA COLONIZATORILOR ROMÂNI DE ATUNCI DOAR DIN POVEȘTILE BUNICILOR LOR, A PĂRINȚILOR, DIN CĂRȚI ȘI FILME. CU TOATE ACESTEA, ÎN CONȘTIINȚA LOCUITORILOR DIN TATARBUNAR EXISTĂ FERM ADEVĂRUL CĂ ACUM 99 DE ANI, ÎN REGIUNEA TATARBUNAR, S-A LUPTAT PENTRU LIBERTATE, MUNCĂ LIBERĂ ȘI ECHITABILĂ, CARE A FOST SUPRIMATĂ DE CĂTRE GUVERNUL ROMÂN REACȚIONAR.
DORIND SĂ SE UNEASCĂ CU ÎNTREGUL POPOR UCRAINEAN, ȚĂRANII BASARABENI AU IEȘIT ÎMPOTRIVA SCLAVIEI ȘI A NEDREPTĂȚII, A OPRESIUNII SOCIALE ȘI NAȚIONALE ADUSE DE POLITICA COLONIALĂ A REGATULUI ROMÂNIEI. ATRACȚIA NATURALĂ DE A-ȘI ADMINISTRA PROPRIILE TERENURI, DE A-ȘI CONSTRUI CASE, DE A PLANTA GRĂDINI ȘI DE A-ȘI CREȘTE COPIII I-A ÎNDEMNAT PE STRĂMOȘII NOȘTRI LA O LUPTĂ DESCHISĂ ȘI HOTĂRÂTĂ. CU TOATE CĂ RĂSCOALA A FOST ÎNĂBUȘITĂ CU GREU, EA A PUS BAZELE UNEI REZISTENȚE PUTERNICE A POPOARELOR DIN BASARABIA ÎMPOTRIVA ASUPRIRII, CARE A DURAT PÂNĂ APROAPE DE MOMENTUL ELIBERĂRII ÎN 1940, ARĂTÂND PUTEREA VOINȚEI LOCUITORILOR NOȘTRI ȘI HOTĂRÂREA LOR FERMĂ DE A SE ELIBERA DE SUB STĂPÂNIREA STRĂINĂ…..”, A SCRIS PRIMARUL ANDRII GLUȘCENKO.
Comunitatea românească din regiunea Odesa a reacționat imediat la aceste afirmații și a emis o notă de protest către Consiliul Orășenesc Tatarbunar, cerând primarului să-și ceară scuze public pentru ofensa adusă României și poporului român.
De asemenea, edilul a fost acuzat de promovarea narativelor propagandei pro-ruse, într-un moment în care Ucraina se află în războiul de independență împotriva Federației Ruse.
„ÎI SOLICITĂM PRIMARULUI DE TATARBUNAR NICI MAI MULT, NICI MAI PUȚIN, SĂ-ȘI CEARĂ SCUZE ÎN MOD PUBLIC PENTRU OFENSA ADUSĂ ROMÂNIEI ȘI POPORULUI ROMÂN, INSTIGARE LA URĂ INTERETNICĂ, ROMÂNOFOBIE ȘI PROPAGANDĂ COMUNISTĂ, PRO-SOVIETICĂ ȘI PRO-RUSĂ, ÎN CONDIȚIILE UNUI VERITABIL RĂZBOI DE INDEPENDENȚĂ A UCRAINEI FAȚĂ DE RUSIA IMPERIALISTĂ, VREMURI ÎN CARE ROMÂNIA SPRIJINĂ PE TOATE CĂILE STATUL UCRAINEAN ȘI GĂZDUIEȘTE SUTE DE MII DE REFUGIAȚI DE RĂZBOI, INCLUSIV PROVENIȚI DIN ORĂȘELUL TATARBUNAR.
ÎN ACEST CONTEXT, O SOLICITARE DE OPINIE ASUPRA DIVERSIUNII BOLȘEVICE, A VERITABILULUI ACT TERORIST INSTIGAT, FINANȚAT ȘI DESFĂȘURAT DE URSS PE TERITORIUL REGATULUI ROMÂNIEI A FOST EXPEDIATĂ ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ ȘI CĂTRE INSTITUTUL UCRAINEAN PENTRU MEMORIA NAȚIONALĂ, CONȚINÂND INCLUSIV SOLICITAREA DE DEMOLARE A MONUMENTULUI PARTICIPANȚILOR LA REBELIUNEA BOLȘEVICĂ DE LA TATARBUNAR, PRECUM ȘI INTERZICEREA ORICĂROR ANIVERSĂRI ALE ACESTUI INCIDENT REGRETABIL, PRECUM ȘI A MANIFESTĂRILOR LEGATE DE ÎNFIINȚAREA RASS MOLDOVENEȘTI PE TERITORIUL UCRAINEI”, A SCRIS ANATOL POPESCU, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAŢIONAL-CULTURALE „BASARABIA” A ROMÂNILOR DIN REGIUNEA ODESA.