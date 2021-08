Profesorul universitar și activistul Cornel Vâlcu critică deciziile Primăriei Cluj Napoca de a îngrădi spațiile publice din oraș cu ocazia organizării fiecărui festival privat din oraș.

”Vreau să lansez încă de azi o discuţie care, presimt, îmi va aduce multe înjurături – poate nu atâtea ca obişnuitele mele intervenţii „împotriva” (t)Untold-ului, dar cu siguranţă destule. Nu sunt, însă, nici rolul meu, nici aspiraţia mea de intelectual sau „activist” cele de a fi simpatizat sau măcar aprobat; gândesc doar, şi spun public ce gândesc în zonele despre care simt că merită discutate – id est, că n-ar trebui acceptate, somnambulic, drept naturaleţe sau firesc. Dacă bine/ corect înţeleg ce se pregăteşte, săptămâna viitoare un nou festival va ÎNCHIDE (circulaţia în) unele zone centrale ale acestui oraş pentru toţi ne-plătitorii de bilet. Lucrul, e adevărat nu e deloc nou – el a avut cel puţin două precedente clare:

1. TIFF-ul – cu Piaţa Unirii, dar fără perturbarea gravă a mobilităţii urbane şi fără scoaterea din circuitul public a unei zone importante, ca dimensiune şi poziţie; în plus, festivalul de film a procedat treptat, începând cu gărduleţe cvasi-simbolice care nu împiedicau vizibilitatea şi crescând, de la an la an, numărul construcţiilor care îi împiedicau pe cei fără bilet să vadă proiecţiile.

2. (la un cu totul alt nivel, ca dimensiuni) UNTOLD, început cu banii clujenilor şi devenit, din cel de-al doilea an de desfăşurare, cel mai mare eveniment privat din România care confiscă, vreme de aproape două săptămâni, o zonă semnificativă din oraş, încurcă circulaţia, distruge orice speranţă de odihnă nocturnă pentru zeci de mii de oameni, încălcând mai toate legile şi regulamentele de convieţuire socială ale comunităţii, dar şi ale statului; cum, însă, festivalul e un soi de copil de suflet al administraţiei Boc, tot ceea ce în restul timpului ar constitui motiv de amenzi, suspendare de activitate etc. devine argument de laudă/ mândrie locală şi de atac la adresa „haterilor” care semnalează această dublă măsură.

Ei bine, cred/ presimt/ prevăd (iar evenimentele vor confirma sau infirma) că, odată cu ECSpecial, vom avea zone din „centrul centrului” (de exemplu, mica „piaţă” din faţa sediului central al UBB, cu monumentul Şcolii Ardelene etc., pe strada Kogălniceanu) în care pur şi simplu nu vom putea intra/ trece fără a plăti un bilet – de altfel, destul de piperat. Cum ceea ce se întâmplă e doar o agravare/ continuare a unei tendinţe de mult acceptate în oraş, presupun că evenimentul va trece aproape neobservat.

Or, lucrul pe care, cu riscul asumat de a vă enerva pe toţi, vreau să îl repet e că NU E OK. Una e să organizezi, în incinta instituţiilor publice (eu ştiu? Cluj Arena sau sala polivalentă sau curţile Muzeului de Artă, UBB, USAMV) evenimente private – sau, mă rog, acceptarea lor, raportul cost/ beneficii etc. e problema instituţiilor care „deţin” spaţiile respective. Cu totul altceva e să iei un spaţiu care aparţine, prin definiţie, TUTUROR CETĂŢENILOR şi să îl transformi în teren privat.

Că Primăria şi alte instituţii au ştiut (din start, sau au învăţat pe parcurs) cum să facă pentru a face tranziţia cât mai insesizabilă, că mai ales din politeţe, poate şi din simpatii personale pentru unele dintre evenimente (eu, admit, ador, TIFF-ul; tot eu mă ştiu înjurat şi ameninţat în fiecare an de către o groază de fani UNTOLD) nu am reacţionat cum s-ar fi cuvenit – reocupând, reclamând spaţiile respective, atrăgând atenţia, activist, că însăşi raţiunea lor de existenţă a fost deturnată… toate acestea sunt deja istorie. Să încetăm, însă, să ne punem problema a ceea ce e (susţin eu şi sunteţi liberi să mă contraziceţi) profund anormal şi tot mai exagerat ca dimensiuni şi consecinţe ar fi o greşeală.

Nu, cu toată eventuala simpatie, nu e ok ca TIFF-ul să taie bilete folosind piaţa centrală a Clujului; cu atât mai puţin e ok ca UNTOLD să facă, anual, câte o mega-petrecere privată cu ocazia căreia toate regulile aplicate celorlalte evenimente similare devin pur neant. Dar săptămâna viitoare s-ar putea să ne trezim că sunt străzi pe care nu putem călca, în chiar inima oraşului – şi să nu percepem câtuşi de puţin cât de anormal e lucrul acesta. Doar atât am vrut să vă spun”, a scris Dumitru Cornel Vilcu pe Facebook.