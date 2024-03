Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat, luni, o hotărâre privind acordarea unui suport financiar pentru copiii cu dizabilități din municipiul Cluj-Napoca. Suma alocată pentru anul 2024 este de 5 milioane lei (1 milion euro), bani de la bugetul local.

Acordarea suportului financiar are ca obiectiv creșterea gradului de acoperire a nevoilor individuale ale copiilor cu dizabilități din municipiu. Astfel, fiecare copil cu dizabilități va primi un sprijin financiar lunar de la Primăria Cluj-Napoca, în valoare de 600 de lei, începând cu luna aprilie 2024.

Condiții pentru acordarea sprijinului financiar:

a) copilul cu dizabilități este mcadrat într-un grad de handicap;

b) copilul cu dizabilități are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

c) copilul cu dizabilități nu este instituționalizat ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial sau nu se află în alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter social sau medico-social, în care i se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice centrale sau locale pe o perioada mai mare de o lună;

d) solicitantul (părintele/reprezentantul legal) are domiciliul pe raza municipiul Cluj-Napoca, cu cel puțin 24 luni anterior datei depunerii cererii.

Pentru a putea beneficia de suportul financiar, solicitantul va depune la registratura Direcției de Asistență Socială și Medicală următoarele documente doveditoare:

a) certificatul de nastere (pentru copiii sub varsta de 14 ani) si/sau cartea de identitate (pentru copiii peste varsta de 14 ani);

b) certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului;

c) cartea de identitate a parintelui/reprezentantului legal al copilului, care sa ateste domiciliul pe raza municipiul Cluj-Napoca, cu cel putin 24 luni anterior datei depunerii cererii;

d) certificatul/hotararea judecatoreasca de divort a parintilor sau reprezentantului legal, dupa caz;

e) hotararea Comisiei pentru Protectia Copilului/hotararea judecatoreasca de plasament, tutela, incredintare in vederea adoptiei, de exercitare a autoritatii parintesti si alte asemenea, daca este cazul;

f) extrasul de cont bancar al beneficiarului/solicitantului.

Pentru cererile aprobate, suportul financiar se va vira lunar in contul bancar al beneflciarului/solicitantului.

936 de copii cu handicap la Cluj-Napoca

Potrivit referatului de specialitate care stă la baza hotărârii, la nivelul județului Cluj, la 30 septembrie 2023, erau înregistrate 30.574 persoane cu handicap, din care 2.476 erau copii, iar 28.098 erau adulți. În municipiul Cluj-Napoca, la 31 decembrie 2023, existau 11.483 persoane încadrate în grad de handicap, din care 10.545 erau adulți, iar 936 erau copii. Repartiția copiilor pe grade de handicap se prezintă astfel: 582 cu handicap grav, 70 cu handicap accentuat, 196 cu handicap mediu și 90 cu handicap ușor.

„În județul Cluj funcționează doar 4 centre publice de recuperare pentru copii cu dizabilități, care ofera servicii gratuite, însă au locuri limitate raportat la numărul de copii cu dizabilități care necesită intervenție și nu pot acoperi toată gama de servicii de recuperare necesare. Astfel, copiii ajung fie să aștepte pe liste interminabile, fie să apeleze la centrele private pentru terapie. Costul lunar pentru terapie pot ajunge la 4.800 de lei pe lună”, arată municipalitatea.

CEREREA TIP este disponibila AICI si poate fi depuse, incepand de marti, 26 martie 2024, la sediile primariilor de cartier sau la sediul central.