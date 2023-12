Dan Tarcea, viceprimarul orașului Cluj-Napoca, a anunțat că primăria va continua acțiunea de demolare a garajelor și în anul 2024, precizând că la nivelul municipiului vor fi puse la pământ 3.500 de garaje.

„Pot să spun că dacă luăm o medie de 1.000 de garaje desființate, vor rezulta un plus pe medie de 220 de locuri de parcare. Aș vrea să fac o mențiune pentru că am văzut că se fac confuzii. Cel care a avut un garaj și a avut un contract cu serviciul de parcări, pe care și l-a demolat benevol, primește automat loc de parcare fără a mai fi necesară depunerea unei cereri. Noi am început demolarea garajelor din anul 2018. Sunt demolate până în prezent 6.800 de garaje. Am avut peste 10.000 de garaje, deci ar mai fi aproximativ 3.500 la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Vom continua și în anii următori acest proces de demolare a garajelor”, a declarat la ZIUA LIVE, viceprimarul Clujului, scrie Stiridecluj.ro.

Un clujean care locuiește în Mănăștur amenință Primăria Cluj cu judecata după ce a rămas fără un loc de parcare, deși și-a demolat garajul pe propria cheltuială. În sesizare, acesta precizează că autoritățile locale motivează decizia prin faptul că locurile s-au acordat în funcție de ordinea depunerii la începutul anului.

