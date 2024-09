Pentru mulți dintre noi, animalele de companie au devenit nuclee ale existenței noastre, ferircirea și starea de bine a animalului de companie fiind esențiale pentru o viață de calitate. Pentru un stăpân responsabil, sănătatea blănosului ar trebui să reprezinte o prioritate, de aceea anumite măsuri preventive sunt necesare pentru a evita potențialele neplăceri care pot apărea în timp. Printre aceste măsuri amintim castrarea și sterilizarea animalelor, prevenind animalele de companie de o serie de complicații, care pot apărea în timp.

Mulți oameni încurcă acești doi termeni, însă castrarea și sterilizarea prezintă diferențe. În primul rând, nu se poate vorbi despre procedura de castrare în rândul femelelor, aceasta fiind specifică masculilor. Castrarea constă în îndepărtarea testiculelor, care este mai puțin invazivă și mai rapidă decât sterilizarea. În situația în care testiculele nu au coborât până la o vârstă cuprinsă între 6-12 luni, atunci procedura devine similară sterilizării și este nevoie de chirurgie abdominală.

Sterilizarea, procedura specifică femelelor are un grad puțin mai ridicat de invazivitate comparativ cu castrarea câinilor masculi și necesită o incizie abdominală, pentru îndepărtarea ovaerelor și uneori a uterului. La cerere, stăpânul poate opta ca sterilizarea să se efectueze laparoscopic, diminuând durerea post-operatorie și riscul de refacere.

Deși prezintă numeroase beneficii pentru animale, sterilizarea și castrarea încă sunt subiecte controversate în societate, mulți stăpâni refuză aceste intervenții, de cele mai multe ori din lipsă de cunoaștere. Revoltele precum „Nu vreau să îmi chinui animalul” sunt cele mai comune, însă medicii veterinari asigură deținătorii de animale că o expresie mult mai relevantă a iubirii o reprezintă diminuarea riscului asociat cu complicațiile cu care majoritatea animalelor se vor confrunta mai târziu . În rândul masculilor, castrarea previne tumorile testiculare să reduce riscul cancerului de prostată, precum și posibilitatea unor hernii în partea de jos. Totodată, ameliorează comportamentul neplăcut asociat animalelor în călduri: părăsirea locuinței animalului, agresivitatea, marcarea teritoriului sau încercarea de a se împerechea cu oameni și obiecte.

Când vorbim de sterilizare, situația nu stă foarte diferit: riscul de cancer mamar și al infecțiilor uterine scad semnificativ. Previne sarcinile nedorite, iar comportamentul femelei se va îmbunătăți. Gestațiile false, în care cățelușa prezintă semne de agitație și nervozitate vor dispărea.

Beneficiile se extind și proprietarilor, întrucât bună starea lor merge mână în mână cu cea a animalului de companie. Se evită pornirile neplăcute din perioada căldurilor sau teama că animalul va pleca de acasă în încercarea împerecherii, precum și costurile suplimentare necesare igienei din faza menstruală a cățelelor.

Sterilizarea și castrarea- obligată prin lege

Cu toate că beneficiile castrării și sterilizării sunt evidente pentru iubitorii de animale, populația încă are anumite rețineri în a-și steriliza animalele. Acest lucru aduce după el anumite neplăceri în societate, precum înmulțirea animalelor fără adăpost, care, de multe ori au un comportament agresiv. Numărul mare de sesizări au atras atenția autorităților: „Conform OUG 155/2001, art. 13, sterilizarea, microciparea și vaccinarea câinilor sunt obligatorii. Persoanele care au câini sunt obligate prin lege să respecte anumite reguli, ce contribuie atât la sănătatea și siguranța patrupedului, cât și a persoanelor din jur”.

Totuși, costurile sterilizării nu sunt întotdeauna mici, fapt care poate reprezenta un impediment. În Municipiul Cluj-Napoca, niște asociații iubitoare de animale, acționează ca niște eroi ai patrupedelor. Acționând din iubire și respect pentru animale, asociațiile TacSocial și Arca lui Noe sar în ajutorul clujenilor și ale animăluțelor acestora și oferă servicii de sterilizare și castrare complet gratuit. Acești eroi fără pelerină, dar cu suflet mare, sunt o expresie a compasiunii și a adevăratei esențe umane.

TacSocial are un parcurs impresionant. Inițial o companie elevețiană privată, apărută în 2013 în Cluj-Napoca pe nume Emfodo (Empathy for Dogs), care deși a realizat peste 6000 de sterilizări în județul Cluj într-un interval de 2 ani, s-a închis. Din dorința de a ajuta în continuare, o parte din fosta echipă au reușit să obțină donații de aparatură din partea prorietarilor Emfodo și au luptat pentru continuarea programului. Sub noul nume de Transylvania Animal Care, noua echipă a început din 2015 sterilizările și tratamentele gratuite. Au devenit astfel, prima asociație de medicină veterinară socială din țară.

Arca lui Noe are o istorie care datează din 2013, din inițiativa doamnei Bora Finuca. Dânsa a ținut asociația pe picioare din punct de vedere financiar mult timp, iar acum activitatea de sterilizare continuă prin colaborări cu cabinetele medicale locale și sisteme foster-care. Arca lui Noe intervine și în situații de urgență și conduce campanii de educare a publicului în legătură cu multe aspecte care îi privesc pe stăpânii responsabili ai patrupedelor. Pentru a preveni înmulțirea în masă a câinilor și pisicilor, Arca lui Noe oferă servicii de sterilizare și castrare gratuite.

Recent, primăria Municipiului Cluj-Napoca a promovat lansarea unui program multianual, care ar oferi gratuit servicii de castrare și sterilizare a câinilor și pisicilor de rasă comună și a metișilor acestora, cu stapân domiciliat în municipiu. Primăria promovează sterilizarea ca o metodă a diminuării înmulțirii animalelor fără stăpân. „Scopul acestui program este acela de a preveni înmulțirea necontrolată a câinilor și pisicilor, reducând astfel numărul animalelor fără stăpân din municipiul Cluj-Napoca”, se laudă Boc într-un video postat pe platforma de Facebook a primăriei. Proiectul este programat pentru dezbatere publică între 4-19 septembrie, nefiind încă implementat.

Inițiativa a fost apreciată și este un subiect abordat de multe redacții de știri din oraș. Totuși, ridicăm un semn de întrebare : De ce autoritățile nu au acționat mai repede în această privință, având în vedere numeroasele plângeri care sesizau prezența exagerată a animalelor de rasă comună? Potrivit legii, consiliile judeţene și consiliile locale, au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi (…) adăposturile publice pentru câinii fără stăpân. În oraș, responsabil este Centrul de Gestionare al Cainilor fara Stapan Cluj-Napoca (CGSF). De ce totuși există atât de multe ONG-uri care se implică activ și desfășoară campanii de sterilizare gratuită de mulți ani? Proiectul primăriei a făcut vâlvă pe internet, însă să nu uităm de asociațiile care de zeci de ani luptă ca să ofere animalelor sterilizări și castrări complet gratuit, precum și adăpost. Asociații finanțate din buzunarele proprii ale cetățenilor clujeni și ale voluntarilor, cărora, aparent le pasă mai mult de problema înmulțirii animalelor fără stăpân, decât primăriei. Site-urile ONG-urilor sunt pline de anunțuri despre campanii și activități destinate deținătorilor de animale din Cluj.

Situația sta chiar mai diferit la sate, unde problema câinilor maidanezi e absolut scăpată de sub control, iar singurii care sar în ajutor sunt asociațiile deja menționate, TacSocial, Arca lui Noe, precum Icare, Nuca, RayRescue și altele. De ce autoritățile nu intervin în colectarea animalelor fără adăpost din zona satelor, unde locatarii nu pot ieși noaptea pe stradă, fiind terorizați de haite de câini periculoși, nevaccinați și nesterilizați. Sute de voluntari cu spirit civic se chinuie colectând câini de pe străzi, oferindu-le adăpostul, vaccinările și sterilizările de care au nevoie. Oameni cu suflet mare și inițiativă, care ne sterilizează animalele de companie de ani de zile, iar noi rămânem hipnotizați de programul promovat de Boc, uitând de cei din umbră care au realizat munca autorităților pro-bono.