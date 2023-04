Primăria comunei Vultureni funcționează precum o administrație de familie de ani de zile. După ce s-a instalat în scaunul de primar, în anul 2004, Eugen Mureșan și-a dorit să-și țină familia aproape. În jurul anului 2010, Mureșan și-a angajat sora, pe Cornelia Bădău, în funcția de contabil șef al Primăriei Vultureni. Pentru că arborele genealogic din instituție nu era complet, la scurt timp și-a angajat și cumnatul, pe Florin Bădău, în funcția de responsabil al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Vultureni și i-a atribuit și postul de șofer al microbuzului școlar.



Nepotismele au fost ridicate la rang de artă în instituțiile publice. Familii întregi se conectează la robinetul de bani publici și țin de funcții cu dinții ani de zile. Eugen Mureșan are 72 de ani și se află la cel de-a cincilea mandat de primar al comunei Vultureni, fiind ales pentru prima dată în anul 2004. După ce a ajuns în funcție, Mureșan a angajat-o pe sora acestuia, Cornelia Bădău, în funcția de contabil șef a instituției. Cornelia Bădău a venit „la pachet” cu soțul său, Florin Bădău, care s-a ales cu două funcții importante în cadrul administrației locale. Cu toate că are numai un contract încheiat cu Primăria Vultureni, pentru postul de responsabil al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, lui Bădău i-a fost atribuit și postul de șofer al microbuzului școlar.

Reporterii Gazeta de Cluj l-au contactat pe Eugen Mureșan pentru a-i solicita un punct de vedere în legătură cu nepotismele din instituția pe care o conduce. Acesta ne-a comunicat că în perioada în care s-a angajat sora sa pe postul de contabil șef al Primăriei, legislația permitea acest lucru și cu toate că au existat mai multe plângeri și sesizări în acest sens anchetatorii nu au constatat probleme.

„Este adevărat. Cumnatul meu este șofer pe microbuzul școlar și responsabil la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, iar sora mea este contabil șef. Când s-a făcut angajarea era legal, știți că la noi de fiecare dată când se ia o decizie se avizează legalitatea de către prefectură. Nu v-aș putea spune anul de când a fost angajată sora mea, dar sigur s-a angajat după ce am fost ales primar. Atunci legea prevedea că rudele de gradul I nu se pot angaja, dar sora mea a îndeplinit condițiile de la acea vreme. Știu acest lucru pentru că am avut o reclamație la DNA București, la DNA Cluj, la Prefectura Cluj, la Consiliul Județean, dar nu e nicio problemă. Am avut nenumărate controale și vizite, dar nu am încălcat cu nimic legea. S-ar putea interpreta că este vorba despre o părtinire sau despre o incompatibilitate, dar nu este cazul. În fiecare an am avut controale, reclamații, am fost verificați și încă n-am călcat pe bec. Asta-i situația și ăsta-i adevărul.”, a declarat primarul comunei vultureni, Eugen Mureșan.



Cumnatul lui Mureșan, angajat pe două posturi din motive economice

Întrebat despre situația cumnatului său, care ocupă simultan două funcții în cadrul Primăriei Vultureni, Eugen Mureșan a declarat că a recurs la această soluție pentru că și-a dorit să facă economie și nu a vrut să angajeze un șofer care să „frece mangalul” în timpul în care copiii sunt la ore.

„Acum se suprapun posturile, dar facem și noi o economie. De exemplu transportul cu microbuzul școlar se face dimineața între orele 7:00 și 8:00, după aceea între 12:00 și 13:00, iar între timp rămân niște ore în care poate presta și serviciul de responsabil al SVSU. Eu consider că facem o economie, nu am angajat doi oameni, am angajat numai unul. Degeaba angajezi un șofer care să lucreze trei ore pe zi și cinci ore să frece mangalul.”, a transmis edilul.

L-am întrebat pe Eugen Mureșan cum se va împărți cumnatul său în cazul în care ar putea apărea o situație de urgență, de exemplu un incendiu, în timp ce își exercită atribuțiile de șofer pe microbuzul școlar. Edilul ne-a răspuns ferm că dacă ar apărea un incendiu ar contacta pompierii, însă astfel de evenimente nu sunt atât de dese și Florin Bădău nu a întâmpinat probleme în gestionarea celor două posturi.

„Dacă e un incendiu, conform legii, anunțăm pompierii, până la urmă cât durează să duci copiii la școală, e problemă de o oră. Nu am avut probleme de acest gen, dar eu zic că am făcut bine, am făcut economie nu am angajat doi oameni să se uite unul la altul. Cumnatul meu nu are două contracte, nu îi dăm două salarii. El e angajat la SVSU, dar duce și copiii la școală și când merge și vine vede și situația din fiecare localitate în fiecare zi. Nu am avut evenimente pe care să nu le putem rezolva.”, a conchis edilul.

Potrivit declarației de avere completată în anul 2022, Eugen Mureșan încasează anual un venit anual de 73.008 de lei, la care se adaugă o pensie de 40.116 de lei pe an și o subvenție pentru un teren agricol în valoare de 12.000 de lei. De asemenea, Eugen Mureșan deține trei terenuri cu o suprafață totală de peste 12 ha, o casă și un spațiu comercial în Vultureni și un apartament în Cluj-Napoca.

Soții Cornelia și Florin Bădău încasează din cadrul Primăriei Vultureni peste 88.000 de lei anual. Familia Bădău deține două terenuri și o casă în comuna Vultureni, dar și un apartament în Cluj-Napoca.

Nepotismele din Primăria Cluj-Napoca

Nepotismele din instituțiile publice din Cluj nu sunt numai câteva cazuri izolate, se întâmplă și la case mai mari. Emil Boc a avut patru nepoți angajați de-a lungul timpului în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: Mihaela Eugenia Boc, George Boc, Naomi Boc și Ioan Alexandru Boc.

Eugenia Mihaela Boc este nepoata primarului Emil Boc. Protejaţii acestuia au reușit să o impună pe nepoata preferată în diverse funcţii publice. Eugenia a fost prima dată angajată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, sub tutela unchiului. Când unchiul Emil Boc a ajuns prim-ministru, a reuşit să o propulseze la cabinetul Ştefaniei Ferencz. Reîntors la Primăria Cluj-Napoca, primarul Emil Boc a luat-o sub aripa sa protectoare pe nepoţică şi a trecut-o la cabinetul primarului. Ioan Alexandru Boc a lucrat la Regia Autonomă de Termoficare (RAT), în 2006. Acesta ar fi primit atunci un salariu mai mare decât al altor angajați, dar și un premiu. Din acest motiv, în 2007, Emil Boc era acuzat de sindicaliștii din RAT de nepotisme.

„Suntem convinși că este vorba despre niște interese materiale și morale imense, din moment ce auditul făcut sub aripa lui Boc este trunchiat, și nu ni se dă. Banuiesc că aceste interese sunt și tovărășești, deoarece dl. Boc a avut angajat la noi pe nepotul său, Boc Ioan Alexandru, care în martie 2006 a primit și un premiu de 1.300 de lei, cu trei zile înainte de a pleca”, spunea, în 2007, liderul de sindicat din RAT, Ioan Vilt, citat de ziare.com.

Același Alexandru Boc, nepotul lui Emil Boc, a fost în 2008 reprezentantul PDL în Biroul Electoral Municipal Cluj Napoca pentru alegerile locale. El era membru PDL din 2000 și a ocupat și funcții în Organizația de Tineret a PDL.