Cu siguranță nimeni nu va uita fotografia memorabilă a primarului Emil Boc, surprins în timpul festivalului UNTOLD, ediția din 2016, cu soția sa în spate. Această imagine a generat mii de reacții din partea comunității locale și a reprezentat, spunem noi, pe lângă simpla bucurie de a te distra, și o modalitate modernă de promovare a orașului ca centru al petrecerii, cu un accent special pe festivaluri.

Pe lângă participarea la evenimente atât de importante, primarul Emil Boc nu ezită să posteze constant pe pagina sa de Facebook fotografii și informații despre evenimentele care au loc în Cluj-Napoca, reușind astfel să promoveze rapid tot ceea ce orașul are de oferit. De la plimbări prin parcuri, până la expoziții culturale și concerte , primarul se implică, oarecum, în a evidenția bogăția și diversitatea evenimentelor care au loc în comunitatea locală. Lucru pe care municipalitatea nu-l prea face, chiar dacă are un buget alocat acestui lucru. Gazeta de Cluj a decis să investigheze modul în care șefii de administrații publice ale orașelor din județul Cluj contribuie la promovarea turismului.

Pe lângă activitățile oficiale și ședințele de consiliu local, primarul Emil Boc își face timp să se bucure de orașul de cinci stele pe care îl conduce. Acest lucru este evident în postările sale de pe rețelele sociale, în care edilul împărtășește fotografii și videoclipuri de la diverse locații din Cluj-Napoca. Fie că este vorba despre parcuri aflate în curs de finalizare sau piețe de legume pline de prospețime, primarul Boc surprinde frumusețea și dezvoltarea orașului prin intermediul postărilor sale online. Cu un interes evident pentru viața comunității locale, el se plimbă prin oraș, fiind prezent în „inima” evenimentelor. Cu toate acestea, atragem atenția că de multe ori, Emil Boc arată doar frumusețea orașului, lăsând părțile care deranjează deoparte.

Spre exemplu, unul dintre evenimentele importante în care Emil Boc a participat activ este competiția internațională Jazz in the Park. Primarul postează mai multe fotografii de la acest festival muzical de prestigiu, evidențiind astfel sprijinul și entuziasmul său pentru cultura și artele din Cluj-Napoca. În plus, Emil Boc a participat și la festivitățile de terminare a facultății, unde a avut ocazia să cânte alături de studenți. Această implicare directă în viața academică este o metodă de marketing foarte bună prin care edilul arată lumii că vorba „fain la Cluj” vine mănușă viitorilor studenți, în proporție mare celor din IT. Restul, Dumnezeu cu mila. De asemenea, este important de menționat că primarul Emil Boc nu merge niciodată singur să cumpere legume și fructe de la piață. Pe măsură ce se laudă cu diverse proiecte, Emil Boc nu este niciodată singur. Îl însoțește o armată de oameni implicați, care lucrează împreună pentru a face posibile schimbările și dezvoltarea orașului.

Pe șantiere, pe la școli și alături de oameni… în social media

În timp ce popularitatea sa online nu se compară cu cea a primarului Emil Boc, care depășește 250 de mii de urmăritori, primarul din Turda, Cristian-Octavian Matei, se remarcă prin prezența sa discretă pe rețelele sociale. Acesta postează de la stadiile anumitor lucrări până la evenimente culturale, precum Festivalul Internațional de Teatru din Turda care a avut loc de curând. Deși urmăritorii săi sunt mai puțini în număr, edilul se concentrează în principal pe promovarea investițiilor și proiectelor în dezvoltare.

Cristian Matei

Postările sale sunt dedicate în mare măsură actualizărilor referitoare la diverse lucrări, care sunt în desfășurare sau se apropie de finalizare. Cu toate acestea, turismul local nu este un subiect frecvent abordat în postările sale, chiar dacă ar avea ce promova. În prezent, Turda se confruntă cu unele inconveniențe legate de infrastructură, iar acest aspect este evitat de primar, la fel ca Boc. Multe străzi sunt sparte din cauza lucrărilor în desfășurare, ceea ce poate face orașul să nu pară prea primitor. Cu toate acestea, prin comunicările sale, primarul Matei încearcă să țină cetățenii informați cu privire la progresul și finalizarea lucrărilor.

Primarul din Dej, Costan Morar, nu atrage la fel de mulți urmăritori în mediul online ca cei doi primari menționați anterior, însă el rămâne prezent pe pagina sa de Facebook, împărtășind informații despre lucrările în desfășurare în oraș și anumite activități la care participă. Similar cu ceilalți primari menționați, primarul Morar folosește rețelele sociale pentru a promova evenimentele culturale. În postările sale, el prezintă afișele artiștilor care vor concerta cu ocazia zilelor orașului. Această abordare contribuie la promovarea culturii și a diverselor manifestări artistice din Dej.

Costan Morar

De asemenea, primarul Morar, la fel ca Emil Boc și Cristian-Octavian Matei, postează frecvent imagini de la școli sau de la evenimente de importanță, precum Ziua Tricolorului. Deși numărul urmăritorilor săi online poate fi mai mic, primarul Costan Morar utilizează rețelele sociale pentru a comunica cu cetățenii și a promova evenimente culturale și sociale relevante. Prin postările sale, el aduce în prim-plan realizările și activitățile din orașul Dej, demonstrând astfel angajamentul său față de comunitate și dezvoltarea acestuia.

Primarul Dorin Lojigan din Câmpia Turzii se remarcă prin activitatea sa și implicarea în comunitatea locală. Una dintre aspectele notabile este popularitatea sa crescută, având un număr mare de urmăritori pe pagina sa de Facebook, depășind chiar și primarul din Turda. Pe lângă responsabilitățile administrative, primarul Lojigan a demonstrat preocupare pentru cetățenii săi și a fost activ în sprijinirea comunității. A postat imagini pe pagina sa de Facebook, în care a arătat cum a oferit asistență și sprijin pentru mai multe familii din zona Hărcana, în urma revărsării unui pârâu și a inundațiilor rezultate. De asemenea, primarul Lojigan a fost prezent și implicat în numeroase evenimente locale din luna iunie, dovedindu-și astfel sprijinul și apropierea față de oamenii din comunitatea sa.

Dorin Lojgan

Pe pagina sa de Facebook, primarul are obiceiul de a posta frecvent fotografii care evidențiază rezultatele investițiilor în infrastructură. Acestea includ imagini cu străzi asfaltate și locuri de parcare nou create, ilustrând progresul și dezvoltarea orașului. Cu toate acestea, observăm că există o discrepanță în ceea ce privește promovarea turismului în orașul său. Deși primarul postează în mod activ despre realizările municipiului, nu am găsit foarte multe postări în care să promoveze obiectivele turistice și atracțiile locale. Acesta poate fi un aspect pe care primarul poate dori să-l exploreze mai mult, în vederea evidențierii potențialului turistic al orașului și atragerii de vizitatori.

Primarii gospodari ai județului Cluj

Primarul Dragan Ovidiu din Gherla se bucură de o prezență activă în mediul online, având aproape 4.000 de urmăritori pe pagina sa de Facebook. Pe această platformă, el postează frecvent fotografii care evidențiază lucrările și reparațiile efectuate în oraș, la fel ca omologii săi despre care am vorbit. Un alt aspect notabil este faptul că primarul Ovidiu împărtășește imagini alături de copiii săi, îmbrăcat în haine tradiționale românești, subliniind astfel valorile și identitatea culturală. De asemenea, el a fost prezent la festivitățile de sfârșit de an școlar în mai multe licee, arătându-și sprijinul și implicarea în educația locală. Primarul din Gherla este, de asemenea, cunoscut ca un adept al valorilor familiei, făcând postări frecvente cu familia sa pe pagina sa de Facebook. Aceasta indică preocuparea sa pentru valorile tradiționale și relațiile interpersonale. În plus, primarul Ovidiu a anunțat organizarea unor activități în Parcul Central cu ocazia sărbătorii Rusalii, invitând pe toți să participe.

Primarul Mircea Moroșan din Huedin urmează exemplul celorlalți primari despre care am vorbit și postează fotografii alături de copii, în special în această perioadă când școala s-a încheiat. El a fost invitat la ceremoniile de sfârșit de an școlar, exprimând astfel sprijinul și implicarea sa în educația locală. Un alt aspect notabil este participarea sa la evenimentele zilelor orașului Huedin, promovând mesajul de „Sâmbătă Bucurie”. Aceasta denotă dorința sa de a crea o atmosferă pozitivă și de a încuraja bucuria și unitatea în rândul comunității.

De asemenea, primarul Moroșan a postat o imagine pe pagina sa de Facebook, anunțând că a fost onorat cu un premiu special din partea Asociației Orașelor din România. Acest premiu a fost acordat în recunoașterea investițiilor sale în proiecte de infrastructură în domeniul sănătății, finanțate prin fonduri europene.

Mircea Moroșan

Printre primarii care încearcă constant să promoveze orașul este Emil Boc, evident, fiind avantajat de faptul că reprezintă o comunitate de tradiție și bine înfiptă în realitate. Cu toate acestea, în urmă cu câteva luni, Gazeta de Cluj a scris un material privind modul în care primăria investește bani pentru a atrage turiști din toate colțurile la Cluj-Napoca, iar la o privire mai atentă, lucrurile nu sunt prea roz. Înțelegem că UNTOLD și ELECTRIC CASTLE aduc sute de mii de oameni, dar cât la sută dintre aceștia vizitează orașul? O întrebare la care încă nu avem răspuns.