Comuna Geaca are cel mai tânăr primar din județul Cluj. Daniel Cheța, un tânăr inginer și fermier de 30 de ani din satul Lacu, a câștigat mandatul de primar al comunei din partea PSD. Înainte de a candida, Daniel spunea că este foarte atașat de satul său natal și, mai presus de toate, este o persoană simplă, „de la țară”, cum ar spune unii.

Născut în 1994, Cheța a câștigat alegerile locale la o diferență de 122 de voturi față de contracandidatul său de la PNL, actualul primar în funcție. Cheța a mai candidat și la alegerile locale din 2020, din partea altui partid, dar atunci s-a clasat pe locul al doilea.

„Tu ce îți dorești pentru comuna ta? Probabil, la fel ca mine, vrei să o vezi mai prosperă, mai modernă, mai atractivă pentru copiii și familiile de aici. Și îți dorești ca oamenii de la conducere să te respecte și să te reprezinte prin fapte integre și principii solide.

Sunt o persoană simplă, “de la țară”, cum ar spune unii, cu o gândire pragmatică, cu o atitudine pozitivă, responsabil și cu grijă pentru oameni. Întotdeauna mi-am dorit să mă dezvolt ca om și mi-a plăcut să muncesc, să învăț, să fac astăzi mai bine ce nu am reușit ieri.

Încă de la vârsta de 20 de ani, de pe băncile facultății, am decis să dezvolt mica fermă a familiei, care se ocupa atunci cu crescutul oilor și la care am muncit și eu cu plăcere de când eram copil. Am preluat această activitate, împărțindu-mă între facultate și fermă, învățând de la profesori, dar și de la oamenii din sat, alături de care munceam”, declara Daniel Cheța înaintea alegerilor de duminică.

Deși unii îl pot considera prea tânăr, noul primar spune că experiența sa ca fermier, consilier local și principiile sale îl recomandă: după vorba atât de înțeleaptă „omul sfințește locul”.

Originar din satul Lacu, comuna Geaca, Daniel Ionuț Cheța a absolvit Liceul Teoretic „Petru Maior” din Gherla și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

4o