N-a fost doar impresia jurnalistului Robert Turcescu, ci a unei intregi tari care a urmarit in direct la emisiunea lui Victor Ciutacu de pe Romania TV cum primarul Baii Mari, Catalin Chereches, vorbeste dezarticulat, isteric, aberand ca si cum ar fi fost sub influenta unor substante interzise.

Nu e prima oara cand in Baia Mare se vorbeste despre „apetenta” lui Chereches despre droguri. Azi, am dezvaluiri grele.

Saptamana trecuta, zeci de minute la rand, Chereches a tinut un monolog debil infiorand opinia publica. Nu era „tonalitatea” unui om care consumase alcool, erau ganduri dezlanate, agresive, momente de pauza pentru „recalibrarea” la realitate, lucru care m-a facut si mine sa strig in direct la RTV: „Cocainaa!”.

In ultimii 15 ani de cand face politica la varf, fiind deputat sau conducand municipiul Baia Mare, moaca lui Catalin Chereches s-a schimbat simtitor. La modul atat de socant, ca nu am putut sa nu ii compar transformarea cu cea a unui mare artist al lumii, Elvis Presley, consumator de marca al cocainei si medicamentelor psihotrope.

Nu stiu daca e relevant montajul meu pentru a DOVEDI consumul de substante interzise, dar sigur va va pune pe ganduri. Seamana unu la unu cu transformarea lui Elvis Presley, daca tot ii plac primarului din Baia Mare referinte la vedete animate sau nu ale Americii.

In ciuda a peste un deceniu de zvonuri ca Chereches e fan stupefiante, niciun procuror DIICOT Maramures nu a fost curios sa investigheze aceasta posibila pista, desi informatii au fost cu duiumul, inclusiv despre identitatea dealerului sau, fiul unui ziarist dinozaur al Maramuresului. Darr cum sa fie investigat Chereches cand si fostul sef DIICOT MM, procurorul Cristian Dragota, cat si actualul, procurorul Florin Tohatan, l-au protejat pe edil din toate fortele si cu toate interesele!

Discutam de Maramures, patria hotilor din politica, patria primarilor jefuitori, patria evaziunii fiscale din alcool si a furturilor de lemn.

Sigur, veti spune ca sunt 15 ani, asa e, de acord. 15 ani apasa pe epiderma oricarui barbat, dar parca genetica lui Chereches era menita sa fie una buna, un baiat frumusel cu ochi vii ce se lansa in politica cu o furie si dorinta de a fi remarcat incredibila.

Chereches dorea sa arate lumii ca e un loverboy, un dictator, un rebel, un pervers politic. Si a reusit pe deplin.

Primul post i l-a cumparat „mica” cu banii de la „ticu”: l-a facut pe tanarul Catalin Chereches vice la Consiliul Judetean Maramures si purtator de cuvant al institutiei. Tot cu banii de la „tati”, „mami” i-a cumparat si primul post de parlamentar la PSD in 2008, erau vremurile cand chiar si vulpoiul Viorel Hrebenciuc ii prevedea un mare viitor politic.

„Tati” a fost Dorel Chereches, un comunist destept care, dupa revolutie, din postura de „sef al padurilor”, adica de director Romsilva Maramures, a furat de-a rupt, lasand la moartea sa, in 2001, o avere colosala familiei. Nu era nici PNA, nici DNA atunci, era un no man’s land in care in Maramures se ciordea fara jena.

Un context favorabil din punct de vedere politic coroborat cu prostia celebra a morosenilor de a se lasa mereu prostiti de politicieni perversi si hoti au facut ca Baia Mare sa incapa pe mana lui Catalin Chereches in 2011.

Da, sa nu se opareasca morosenii sensibili, asta e adevarul. Electoratul din zona e prost, intr-atat de lipsit de inteligenta ca a ajuns subiect national:

In spatiul public, dar si in intimitatea prietenilor, Chereches a sustinut mereu ca dosarele penale i-au fost facute la comanda lui Traian Basescu pornind exact de la aceasta poza facuta acum 10 ani:

Acum 10 ani, Chereches era pe cai mari. Il doreau toate partidele politice, se spunea chiar ca va fi presedintele Romaniei.

Traian Basescu, inca presedinte al Romaniei in functie in 2013, nu a suportat sa vada fotografia. Cel mai tare in poza de mai sus l-a enervat postura mainilor: ale lui Chereches cu ale Elenei Udrea, dar si ale primarului cu EBA, fiica sa.

Ca o fi, ca nu o fi asa, dosarele de coruptie nu se puteau face daca edilul Baii Mari nu lua mita. Nasol a fost si ca dosarele sale de coruptie au ajuns la instantele clujene, unde protectia justitiei maramuresene nu mai functiona. Chereches e disperat, a incercat toate tertipurile sa atinga prescriptia, dar nu va reusi sa blocheze sentinta finala care va fi, cel mai probabil, de condamnare.

Aceste momente de vulnerabilitate ale primarului din Baia Mare fac sa iasa de la naftalina tot felul de scandaluri inabusite pana acum de amenintarile inimaginabile ale lui Chereches la adresa oricarui adversar.

Un fost politist al IPJ Maramures m-a contactat in week-end si mi-a adus la cunostinta un episod absolut ingrozitor, „omorat” in fasa de politia corupta a municipiului Baia Mare si de procurorii maramureseni. Este prima dovada palpabila a apropierii lui Chereches de subiectul „droguri”.

I-a pus 5 feluri de droguri in vin

In toti anii din urma, de cand s-a cocotat pe tronul Baii Mari, Chereches a dezvoltat un comportament absolut dictatorial. A nenorocit presa locala, izolandu-i pe jurnalistii critici, asta daca nu i-a santajat sa ii devina tuteri; a anihilat orice competitie politica din oras; si-a numit oameni in pozitii cheie in toate institutiile importante; s-a razbunat pe toti agentii economici care nu „intelegeau” si i-a promovat pe cei care „se prindeau”.

Pana sa se insoare acum cateva luni, Chereches obisnuia sa zica despre sine ca e cel mai ravnit burlac din Romania, motiv pentru care se si comporta ca atare. Potrivit sursei mele, dar si a unor oameni care i-au fost in anturaj mult timp, Chereches organiza maratoane sexuale cu fete bine alese, venite pe recomandari, dar avea si pretentii „speciale” pe care nu as vrea sa le dezvolt acum

Din cand in cand insa, lucrurile degenerau.. Asa a fost si cazul unei fete din Satu Mare care a avut proasta inspiratie sa il pozeze dezbracat iesind din baie dupa o partida. Cu ochii injectati de furie, Chereches a batut-o groaznic pe fata, episodul fiind apoi „domolit” de avocati, amenintari si bani de „daune”.

In noiembrie 2019, undeva pe strada Petofi Sandor, intr-un apartament detinut de fostul sef al valutistilor, Nelu Coman, azi spalat dezvoltator imobiliar, apartament folosit constant de Chereches pentru momente intime, a avut loc o harjoneala sexuala mai dura intre primar si o prostituata de lux adusa de la Bucuresti, pe numele ei Cristina M (nascuta in 1988), pe care o rog sa ma contacteze neaparat daca vede acest articol.

Pare-se ca primarului i-a placut mult „prestatia” ei, ei, insa, nu i-a placut „maniera” mai violenta de abordare. Tarziu in noapte, intr-o incercare de a o face sa mai stea, Chereches i-a propus sa mai bea un pahar de vin si sa se calmeze. Fata a baut paharul, dar nu a mai vrut sa ramana. Ajunsa afara din locuinta, o astepta o masina cu cineva care o adusese. Odata intrata in masina, a inceput sa se simta foarte rau, astfel ca in acea noapte a ajuns la UPU Baia Mare zbierand din toti rarunchii ca a drogat-o primarul Chereches, lucru care a si iesit la analizele de sange, sub forma a 5 substante interzise.

Cristina M. nu a renuntat la episod si a depus si plamgere la Politia Baia Mare, lucru confirmat mie de o alta sursa din interiorul IPJ Maramures.

Unde a disparut aceasta plangere? De ce nu s-a sesizat niciun procuror baimarean cu privire la aceasta otravire cu droguri a Cristinei M.?

Cel mai probabil e nevoie de o interventie in forta din partea Diicot Cluj sau chiar a ministrilor de Interne si Justitie.

Era lui Chereches a apus. Chiar daca a durat nepermis de mult aceasta era, trebuie sa fie aduse la lumina toate abuzurile acestui primar corupt. Altfel, nu va mai crede nimeni in Lege.

Sursa: ziardecluj.ro

