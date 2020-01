Propunerea Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, pentru conducerea DNA este procurorul Crin Bologa, fost șef al DNA Cluj și actualul șef al Parchetului Tribunalului Sălaj. Pe lângă controversele legate de dosarele instrumentate de procurorul sălăjean sau faptul că face parte dintr-un lot de procurori care și-au dat în judecată parchetul ca să obțină măriri salariale, proiectul de manageriat este destul de ”subțire”. Însă, se pare că, cel mai mult a contat faptul că în proiectul de conducere a DNA, Crin Bologa s-a declarat un fan al Laurei Codruța Kovesi, fostul șef DNA.

În ultimii doi ani, DNA are mari probleme privitoare la dosarele trimise în judecată. În anul 2018, DNA a înregistrat achitări față de 202 inculpați trimiși în judecată, un procent de 36%, foarte ridicat în comparație cu celelalte instituții de parchet, la care procentul de achitări a fost de 1,9%.

În urma audierilor, procurorul Crin Bologa este propunerea Ministerului Justiției pentru funcția de conducere a DNA.

Însă, nominalizarea ridică o serie de semne de întrebare pentru că, în afară de faptul că procurorul se declară fan al fostului șef DNA, Laura Kovesi, proiectul lui de manageriat este unul modest. De asemenea, un alt semnal de alarmă legat de calitățile profesionale și manageriale ale procurorului îl constituie faptul că, anul trecut, parchetul pe care îl conduce nu a avut nicio trimitere în judecată.

”Percepția publică, dar și a mea personală este că, în ultima perioadă de timp, mai ales după revocarea din funcția de procuror șef a doamnei procuror Laura Codruța Kovesi, DNA a devenit vulnerabilă, disfuncționalitățile existente la nivelul direcției s-au agravat și au apărut altele noi”, apreciază procurorul Bologa.

Potrivit proiectului de manageriat, disfuncționalitățile sunt cauzate de schimbările legislative și de competență frecvente, de atacurile asupra instituției și a procurorilor din cadrul DNA, de lipsa de reacție instituțională la atacuri și de ”anumite conduite necorespunzătoare” ale procurorilor DNA.

De asemenea, procurorul mai vede probleme și din cauza ”existenței multor funcții de conducere vacante”. În prezent sunt ocupate 24 de funcții de conducere din totalul de 42 de posturi. ”Acest aspect reprezintă și o vulnerabilitate a instituției, întrucât conducerea unei organizații prin delegare nu oferă autoritatea formală”, apreciază Bologa. O altă problemă identificată constă în neocuparea posturilor de execuție: în decembrie 2018 din totalul de 153 de posturi erau ocupate 124.

”DNA nu mai este atractivă pentru procurorii celorlalte structuri de parchet. Atacurile asupra acestora și a familiilor lor, expunerea publică cu multe informații denigratoare neadevărate, începerea unor proceduri disciplinare care urmare a plângerii unor persoane cercetate, au făcut ca mulți procurori de valoare să plece din DNA”, consideră procurorul Bologa.

Crin Bologa vrea să organizeze Ziua porților deschise la DNA

Procurorul Bologa mai urmărește specializarea procurorilor pentru a participa la ședințele de judecată. ”Nu la toate serviciile teritoriale ale DNA există un procuror specializat care să participe la ședințele de judecată din raza de competență teritorială. Ca soluție cred că se impune specializarea unui procuror de la fiecare serviciu teritorial pentru participarea exclusiv în ședințele de judecată. De asemenea, cred că ar fi eficientă specializarea, în timp, a procurorilor de la serviciile teritoriale pe genuri de infracțiuni (infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare al UE), în funcție de pregătirea, temperamentul și talentul fiecăruia. Aceeași specializare s-ar impune și în cazul ofițerilor și agenților de poliție judiciară, pentru a putea fi formate echipe eficiente cu procurorii”.

Bologa mai vrea să compenseze lipsa de experiență a procurorilor nou veniți în cadrul DNA prin crearea unor echipe din care să facă parte procurori experimentați, iar noii veniți să participe la activități operative, să asiste la ședințele de judecată.

Referitor la protocoalele secrete făcute cu SRI-ul, Bologa consideră că ”fără protocoale secrete, serviciile de informații sunt obligate să pună la dispoziția procurorului, de îndată, în formă neprelucrată informațiile obținute în legătură cu săvârșirea de infracțiuni. Lipsa sesizărilor este și una dintre explicațiile slabei activități a Serviciului de combatere a infracțiunilor săvârșite de militari – 1 singur rechizitoriu și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2018”, se arată în proiectul lui Bologa.

În anul 2018, instanțele au dispus un număr de 220 achitări, iar în anul următor 202 de inculpați ai procurorilor DNA au fost achitați. Vizavi de această problemă, Bologa atrage atenția că ”procurorii care întocmesc rechizitoriile trebuie să administreze toate probele posibile și să le interpreteze cu bună credință (…). (Pentru verificarea cercetărilor) o soluție ar fi scanarea întregului dosar, trecerea la dosarul electronic astfel încât procurorul șef de secție să primească dosarul online, în vederea studierii”.

Crin Bologa consideră că în 3 luni de zile ar putea identifica polițiști buni care să ocupe posturile vacante din cadrul DNA. De asemenea, în jumătate de an fiecare serviciu teritorial și secție ar putea fi dotată cu câte o cameră de anchetă și tehnica aferentă, iar pentru achiziționarea de aparatură necesară operațiunilor operative ar trebui un an de zile.

De asemenea, pentru ”spălarea” imaginii DNA, Bologa vrea să organizeze Ziua porților deschise la DNA.

Din cele 30 de pagini ale proiectului de management, procurorul Bologa acordă mai puțin de o treime schimbărilor pe care dorește să le implementeze.

A îngropat dosarul lui Arpad Paszkany

Una dintre controversele legate de activitatea profesională a procurorului Crin Bologa este faptul că l-a scăpat, printr-o soluție de neîncepere a urmăririi penale, pe omul de afacere clujean Arpad Paszkany. Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi motivul pentru care, în 2007, a plecat de la conducerea DNA Cluj, pentru a nu fi demis. De asemenea, Bologa este unul dintre prietenii procurorului CSM, Cristian Ban.

Arpad Paszkany

Anul trecut, candidatul la conducerea DNA a dat în judecată, alături de ceilalți colegi, parchetul la care lucrează pentru o serie de măriri salariale. Inițial, acțiunea a fost respinsă, însă decizia a fost atacată.

De asemenea, Bologa a fost dat în judecată pentru scurgeri de informaţii din dosare.

DNA a mers cu 100 de procurori/10.000 de cauze

Pe parcursul anului 2018 urmărirea penală s-a efectuat , în medie, cu un număr de 109 procurori care au avut de soluționat 9191 de cauze (din care 3113 au fost înregistrate în anul 2018), comparativ cu 11234 în anul 2017. Au fost soluționate 3547, față de 3893 în anul 2017. S-a dispus trimiterea în judecată în 196 de cauze, comparativ cu 381 cauze în anul 2017, când au fost trimiși în judecată 997 de inculpați. Din totalul inculpaților trimiși în judecată un număr de 65 au fost persoane juridice, față de 91 în anul 2017. A crescut numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv de la 22 în anul 2017 la 33 în anul 2018. La sfârșitul anului 2018 au rămas în lucru un număr de 4283 de cauze. Au fost constatate prejudicii de 412,7 milioane de euro, în creștere cu 85% față de anul 2017 și s-au instituit măsuri asiguratorii în valoare de 400,1 milioane de euro.

În toamna anului trecut, la DNA erau în lucru 542 de dosare mai vechi de un an de la data primei sesizări, iar dintre acestea 118 sunt mai vechi de cinci ani.

Averea lui Bologa

Potrivit declarației de avere, Crin Bologa are 7 terenuri în Sălaj, Cluj şi Corbu- Constanţa, 2 apartamente în Cluj şi în Zalău o casă de locuit. Mai deține un Audi A3, un BMW X3, 2 conturi de 87.193,21 lei în total, 1 credit la ING Bank Zalău de 60.000 de lei, are un venit lunar din bani publici de la Parchet de aproape 3800 de euro pe lună, are venituri din chirie şi parcare de 6000 de euro pe an. Soţia lucrează la Ministerul Justiţiei, Serviciul de Probaţiune Sălaj de unde încasează 4527 de lei pe lună, iar darul de nuntă pentru fiica sa, Ţurcaş Andrada Crina a fost de 101.648 de euro. Fiica lui s-a căsătorit cu fiul primarului din Șimleul Silvaniei, Septimiu Ţurcaş. Edilul este un traseist politic: de la PDL a trecut prin PSD, iar acum face parte din PNL.