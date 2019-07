Procurorul general Bogdan Licu a declarat că va respecta decizia Curții de Apel Craiova, care i-a respins cererea de revizuire a adopției internaționale în cazul Sorinei și a explicat ce așteptări mai are.

”Nu am vrut nimic altceva decat să respect legea şi să-mi fac datoria. Am aflat din presă de acest caz. Legea m-a obligat sa nu stau si sa fiu spectator. Cererea care se află pe rolul Judecătoriei Slatina nu urmăreşte ceva în plus faţă de ce am facut până acum, ci doar ca Sorina să beneficieze de consiliere psihologică pe durata a trei luni înainte de a pleca din ţară, pentru ca, atunci când va pleca din ţară, să fie împăcată cu situaţia în care se află. Nu puteam să stau şi să aştept. Eu am ales să mă implic. Tot ceea ce am făcut am făcut cu bună credinţă”, a declarat Bogdan Licu vineri, potrivit cotidianul.ro.

”Rămâne acea ordonanţă, cerere de ordonanţă preşedinţială care este în acest moment la Judecătoria Slatina. În toate demersurile pe care le-am făcut am mizat pe o decizie favorabilă, pentru că altfel nu aş fi făcut aceste demersuri”, a mai spus procurorul general, referindu-se la solicitarea de interzicere a părăsirii ţării, care urmează să fie discutată Judecătoria Slatina.

Reacția lui Licu a venit după ce magistrații Curții de Apel Craiova au decis să respingă, joi, cererea sa de revizuire a adopției internaționale, în cazul Sorinei, fetița de 8 ani, din Baia de Aramă, adoptată de o familie de români din SUA.

Astfel, decizia inițială, prin care s-a încuviințat adopția internațională a fetiței în vârstă de 8 ani rămâne valabilă.

În acest dosar, decizia este definitivă.

La Judecătoria Slatina urmează să se judece în data de 20 iulie ordonanța președințială pentru a se decide dacă Sorina poate pleca din țară, în SUA, împreună cu familia adoptivă.