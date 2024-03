Dacă Spiru Haret avea dreptate când spunea: „cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara”, atunci România de mâine va fi țara oamenilor fără convingeri și idealuri naționale, fără identitate, prea slabi sau total nemotivați să și le cultive și să și le asume.

Un caz petrecut recent la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare reprezintă un semnal de alarmă, care arată unde a ajuns școala românească (din cauza legislației, a reformelor repetate și fără sens, a fricii de a ieși din zona de „politically corect” sau din alte motive).

Cert este că, într-o perioadă în care drogurile, violența, agresiunile, inclusiv sexuale, țin zilnic capul de afiș al știrilor, iar studiile arată că tot mai puțini elevi citesc și mult mai puțini înțeleg ce citesc, un elev pasionat de istorie recentă, care își dezvoltă, prin lectură, spiritul patriotic și creștin, valori de bază care au format această țară, este sancționat cu scăderea notei la purtare.

Povestea lui Vlad Țăranu, elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic „George Barițiu” este una atipică pentru vremurile noastre. Vlad este pasionat de istorie recentă, motiv pentru care citește mult, mai ales despre rezistența anticomunistă, una dintre cele mai luminoase pagini din istoria acestei țări. Așa, a ajuns, asemeni celor care au murit în închisorile comuniste, să prețuiască câteva valori fundamentale: credința în Dumnezeu, dragostea de țară și libertatea.

Recent, în 9 martie, când a fost sărbătorită Ziua foștilor deținuți politici, Vlad a ținut să depună și el o floare la Monumentul Aripi, din București, ridicat în memoria celor care s-au împotrivit regimului comunist. A călătorit singur cu trenul și a participat la manifestări. Acolo, a primit mai multe stikere cu mesaje naționaliste de genul „Eroii nu mor niciodată” și „Basarabia e România”.

Fiind originar din Suceava și cunoscând istoria, Vlad a dus câteva stikere cu „Basarabia e România” și la școală. Spune că nu le-a oferit nimănui, dar le-a dat colegilor care i-au cerut. În total, vreo 30-40 de bucăți, rugându-i să nu le lipească pe bănci sau în școală. Fapta lui, care ar stârni zâmbetul oricui, putând fi catalogată drept cel mult idealistă, naivă, romantică etc., a fost privită altfel de consiliul școlii, care i-a aplicat o mustrare scrisă și i-a scăzut nota la purtare cu un punct pe motiv că „a adus la școală și a distribuit autocolante aparținând de Mișcarea Unionistă” și a încălcat un articol din Regulamentul intern care arată că elevilor le este interzis: „să aducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța”. Un articol care, pentru oricine, pare exact opusul faptei lui Vlad.

A urmat o vizită a mamei lui Vlad la școală, discuții și, în final, această mustrare și scăderea notei la purtare, care poate fi anulată dacă elevul dovedește un comportament ireproșabil până la sfârșitul anului. Vlad, însă, nu e supărat din cauza sancțiunii, ci fiindcă el consideră că i s-a făcut o nedreptate: „Eu am citit și statutul elevului, și regulamentul, dar în niciunul dintre ele nu am găsit o regulă pe care să o fi încălcat. Nu m-a deranjat sancțiunea, ci motivul că aș fi atentat la independența, unitatea, integritatea și suveranitatea țării. Când a fost chemată mama, au zis că nu se poate face politică în școală. Dar e un ideal național, nu e propagandă politică. George Barițiu spunea «Ca să voiești ceva, se cere unire, iar fără unire voința nu are tărie» și mai spunea că «Unirea și unimea națională sunt bunuri mari, importante și însuflețitoare, care nu cer mai mult decât voința tare de a fi și a rămâne un singur popor». Iar eu, în Colegiul Tehnic care poartă numele lui George Barițiu sunt sancționat pentru că promovez același ideal pe care îl promova el?”.

Întrebarea lui Vlad este evident retorică. Iar răspunsul este, din păcate, da. De ce?

Directorul colegiului, Simona Valeria Popescu, a încercat să ne explice argumentele pentru care consiliul a luat această decizie: „La nivelul unității de învățământ s-a emis această mustrare scrisă în urma prevederilor legislative, prin întrunirea consiliului clasei, cu prezența părintelui, elevului, a cadrelor didactice, exact cum prevede legea, cu amendamentul așa cum scrie în sancțiune că se poate reveni asupra ei dacă va demonstra o conduită ireproșabilă până la sfârșitul anului școlar. S-au analizat și s-au pus lucrurile într-un context mai larg, în care el este la a doua faptă care a fost supusă consiliului clasei în acest an școlar și, mai mult decât atât, el cunoaște și i s-au prelucrat toate regulamentele la început de an școlar, există semnătură în acest sens. Și primul articol încălcat pe care l-am invocat este cel din legea învățământului preuniversitar, «școala nu este un spațiu de manifestare a unor convingeri de nicio natură religioasă, politică și așa mai departe. Este interzis prozelitismul politic și religios»”.

Am încercat să înțelegem raționamentele pentru care un ideal, despre care au vorbit de altfel și oameni politici, premieri, președinți și care nu e interzis în niciun fel prin nicio lege în vigoare, e considerat propagandă politică: „Da, este prozelitism politic. Știți ce înseamnă prozelitism politic? Când încerci prin ceea ce inițiezi să faci oamenii să adere la anumite convingeri”.

Iar legat de articolul din Regulamentul intern, doamna director spune că: „Dacă vi se pare că nu acoperă fapta în integralitatea sa, gândiți-vă la intoleranță. Și mai face referire la o reglementare legislativă care spune că nu se vor difuza materiale care pot afecta integritatea psihică a colectivului de elevi. În momentul în care te duci cu niște crezuri, convingeri spre niște grupuri de elevi, ce faci? Influențezi, duci într-o anumită direcție. Una e să ai opinii personale, una e să ai acțiuni care influențează un colectiv”. Directorul colegiului a mai menționat că, înainte de acest incident, profesorul de istorie a purtat numeroase discuții cu elevul și că, în prezent, Vlad beneficiază de consiliere psihologică.

Wow. Deci elevii cu convingeri patriotice au nevoie de consiliere psihologică în România? Iar a face apel la un ideal național, despre care s-a vorbit foarte mult și se va mai vorbi curând, având în vedere că în 27 Martie sărbătorim 106 ani de la Unirea Basarabiei cu România, înseamnă intoleranță? Deci, în acest context nu poți folosi în școli sintagma cunoscută „Ardealul pământ românesc”, de exemplu? Sau nu poți împărți iconițe cu Maica Domnului? Ne scuzați, dar prezervative se pot distribui? Am văzut inițiative în acest sens.

Nu acuzăm oamenii, ci sistemul. Dacă legislația impune astfel de aberații, înseamnă că legislația trebuie schimbată urgent. Iar dacă am ajuns să transformăm școlile din România într-un spațiu lipsit de convingeri, înseamnă că școlile nu mai fac educație, deoarece asta ar însemna să formeze și caractere, ci doar furnizează informații. E trist că, în loc să încurajăm tinerii să fie mândri de originea și identitatea lor, îi sancționăm. Și, ulterior, ne mirăm că pleacă din țară. Pleacă pentru că noi nu i-am învățat să-și iubească țara.

Domnilor profesori de la Barițiu sau din orice școală, dacă tineri ca Vlad, puțini e drept, au „deviații” din cauza adolescenței, exuberanței sau oricărui alt motiv, aduceți-i cu tact la calea cea dreaptă. Dar nu-i deviați de la valorile fundamentale ale acestui neam, pentru că ele ne definesc ca popor și, fără ele, școala românească nu ar exista.

Sursa: activenews.ro

