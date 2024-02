Din cauza tensiunilor geopolitice și a unui context economic imprevizibil la nivel global și în industrie, alături de politici fiscale și guvernamentale fluctuante, profitul înainte de impozitare al grupului petrolier ungar MOL a înregistrat o scădere cu 36% în anul 2023, ajungând la 1,936 miliarde de dolari, conform informațiilor furnizate vineri de companie, care are activități și în România, relatează Agerpres.

MOL a subliniat într-un comunicat de presă că rezultatul operațional CCS EBITDA pentru anul 2023 a fost de 3,1 miliarde dolari, o reducere cu 34% față de anul precedent, dar totuși peste ținta anuală de 2,8 miliarde dolari. Cu toate că s-au înregistrat cheltuieli de capital prudente și bine echilibrate, și s-a generat un flux de numerar solid, fluxul de numerar liber simplificat a atins suma de 1.678 de milioane dolari.

Președintele director general al MOL, Zsolt Hernadi, a declarat: „Din cauza unor circumstanțe externe excepționale și dificile, profitul nostru înainte de impozitare a scăzut în 2023. Acest lucru nu este o surpriză, deoarece ne apropiem de sfârșitul unui an marcat de tensiuni geopolitice, macroeconomice și industriale, iar mediul de reglementare și politicile fiscale au continuat să ne pună sub presiune. Cu toate acestea, am înregistrat un an solid și o performanță internă mai bună decât ne așteptam, datorită eficienței operaționale și efortului de reducere a costurilor, care au reușit să compenseze impactul externului.”

Pentru anul 2024, MOL estimează că profitul înainte de impozitare va fi de aproximativ 1,6 miliarde dolari.

Grupul MOL este o companie internațională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie și retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Cu operațiuni în peste 30 de țări și o forță de muncă de aproximativ 25.000 de angajați la nivel global, MOL are peste 100 de ani de experiență în industrie. Compania controlează trei rafinării și două unități petrochimice în Ungaria, Slovacia și Croația, precum și o rețea de aproape 2.400 de stații de servicii în 10 țări din Europa Centrală și de Sud-Est.