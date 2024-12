 In ziua de 24 decembrie 2024 – Ajun de Craciun si 31 decembrie 2024 – Ajun de An

Nou, transportul urban si metropolitan se va desfasura intre orele 5,00 – 22,00, conform

programului pentru zilele lucratoare;

 In zilele de 25, 26 si 29 decembrie 2024, respectiv 1, 2, 5, 6 si 7 ianuarie 2025 transportul

urban si metropolitan se va desfasura intre orele 6,00 – 23,00, conform programului de

transport pentru zilele de duminica;

In 25 decembrie 2024 si 1 ianuarie 2025 liniile spre VIVO! Cluj-Napoca (28B si

43P) si cursele speciale CARREFOUR vor fi suspendate, fiind suplimentat transportul pe

liniile 24, 28 si 43B. Linia 24B va avea un program special;

 In zilele de 27 si 28.12.2024 respectiv 3 si 4 ianuarie 2025 transportul urban si

metropolitan se va desfasura intre orele 5,30–23,00, conform programului de transport

pentru zilele de sambata;

Suplimentar, in data de 27.12.2024 si 03.01.2025 vor fi introduse plecari pe liniile

26L, 36L, 48L, 50L si 52L pentru a asigura legatura intre cartiere si B-dul Muncii,

respectiv zona Emerson.

 In ziua de 30 decembrie, transportul urban si metropolitan se va desfasura intre orele 5,00

– 23,15, conform programului pentru zilele lucratoare;

 Transportul de noapte se va desfasura in perioada 24.12.2024 – 07.01.2025 intre orele

23,00 si 1,30 (la ora 1,00 – ultimele plecari din capetele de linii) pe liniile 5N (str. Traian

Vuia–P-ta Garii), 25N (str. Unirii–str. Bucium) si 54N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu).

Exceptie fac zilele de 24 decembrie – Ajun de Craciun si 31 decembrie 2024 – Ajun de

An Nou, cand transportul va fi asigurat intre orele 22,00 – 1:30. Plecarile se vor efectua

din 30 in 30 de min.

 Toate detaliile privind programele de circulatie vor putea fi consultate pe site-ul

companiei www.ctpcj.ro si in aplicatia de mobil Tranzy.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Compania de Transport Public Cluj – Napoca S.A.

urează publicului călător “CRACIUN FERICIT !”