Promovarea este acum cheia oricarei afaceri. In trecut, promovarea era importanta, insa nu se presta la cotele din zilele noastre. Astazi, fara o buna promovare, orice afacere, serviciu sau produs nu poate fi vandut si implicit nu ajunge in atentia clientilor. Foarte multe business-uri apeleaza la persoane sau firme specializate, care au in vedere acest aspect si pot propulsa un business la un nivel neasteptat. Toate acestea trebuie efectuate de catre specialisti, astfel incat sa te poti bucura de rezultat multumitoare. Promoveaza-ti business-ul la eAdvertising prin metode eficiente.

eAdvertising este locul unde poti beneficia de specialisti in ceea ce priveste promovarea afacerii tale. Poti solicita publicare comunicate de presa in presa nationala, locala sau de specialitate , cat si alte servicii utile. In functie de tipul afacerii tale, compania iti pune la dispozitie mai multe tipuri de promovare, prin diverse mijloace. Cu ajutorul comunicatelor de presa obtii notorietate, increderea clientilor, ai parte de promovare SEO, iar valoarea si popularitatea brandului pot creste cu usurinta. Despre comunicatele de presa si cat sunt de utile acestea poti citi direct pe site. eAdvertising vine in ajutorul oricarei afaceri cu diferite cai de a face publicitate intr-un mod eficient!

Compania pune la dispozitia clientilor mai multe pachete optime pentru diferite tipuri de afaceri. Indiferent de domeniul in care activeaza afacerea ta, produsul tau sau serviciul pe care il oferi, la eAdvertising vei gasi cu siguranta un pachet potrivit. Bineinteles, specialistii te vor ajuta sa iei o decizie buna si sa alegi ceva optim nevoilor tale. In functie de buget, pachetele vor putea fi ajustate, respectiv se vor folosi mai multe sau mai putine resurse. Acestea sunt direct proportionale cu sumele pe care vrei sa le investesti in promovare.

Pachete multiple pentru nevoile afacerii tale

Alege pachetul optim pentru afacerea ta! Compania iti ofera posibilitatea de a alege intre pachetele silver, gold sau platinum. Fiecare dintre ele este corespunzator unor anumite tipuri de afaceri si pot fi optimizate in functie de buget. Nimic nu este standard, ci totul poate fi personalizat in functie de nevoile fiecarui client in parte.

Pachetul silver spre exemplu este potrivit pentru cabinete de stomatologie, cabinete veterinare, firme locale de termopane, design interior, cat si alte tipuri pe care le gasesti pe site. Cel gold corespunde cu domeniul fashion, cabinete de avocatura, produse farmaceutice, produse BIO, cursuri, constructii si asa mai departe. Pachetul platinum este ideal pentru imobiliare, casa si gradina, transport international, bijuterii, pariuri sportive, auto, asigurari si multe altele.

Mai multe beneficii pentru business-ul tau

In functie de nevoi, la eAdvertising poti solicita servicii de SEO, campanii PPC, campanii in presa, dar si administrarea continutului de pe canalele de social media. Acestea difera de la afacere la afacere, insa pentru o promovare mai eficienta, este util sa se foloseasca toate mijloacele existente. Offline sau online, indiferent de tipul business-ului tau, compania ii poate aduce numeroase imbunatatiri.

Pentru a discuta cu specialistii, poti suna la numarul de telefon sau la adresa vanzari@e-advertising.co.