În urma dezvăluirilor din presa occidentală și română despre organizarea vânătorii ursului Arthur au apărut multiple opinii pro și contra. Avem opinii pro și contra vânătoare, pro și contra relocării de urși, pro și contra Direcției pentru investigarea infracțiunilor grave de mediu. În consecință, Gazeta de Cluj a stat de vorbă cu mai mulți specialiști din domeniu, de la instituții publice, la ONG-uri, politicieni dar și profesioniști din domniul mediului respectiv faună și urși.

Ce spune Directorul Gărzii de Mediu?

Există o anumită legislație pentru mediu în România și am dorit să vedem opinia unor specialiști din domeniu referitor la actualitatea acesteia. Dat fiind faptul că Garda de Mediu a fost prima instituție abilitată, care a început ancheta despre uciderea ursului Arthur, am considerat firesc să discutăm cu Directorul acestei instituții. Astfel, l-am contactat pe Directorul Berceanu Octavian (fot) și l-am întrebat despre ancheta începută la data de 28 martie 2021. Din nefericire, dată fiind complexitatea situației, directorul nu ne-a putut spune mai multe detalii decât că această anchetă a fost preluată mai departe de instituția parchetului. Rămâne să așteptăm așadar rezultatele anchetei procurorilor.

În urma discuției cu Berceanu Octavian am înțeles că instituția pe care o conduce, Garda de Mediu, este subdimensionată. Asta înseamnă că această gardă care se ocupă în România de supravegherea, controlul și investigarea acțiunilor omului privind mediul înconjurător nu are suficienți angajați. Nu numai că nu are suficienți angajați, însă chiar și dintre cei care sunt în prezent angajați nu sunt cu toții calificați în acest domeniu. A se vedea în această privință în special activitatea comisarilor de mediu. Spre exemplu, un comisar de mediu investighează dacă un anumit proiect are avizul de mediu. Se face constatarea că nu există avizul de mediu. Însă comisarul nu face nimic. După un anumit timp, vine corpul de control și se constată că proiectul a început fără avizul de mediu. Cum poate fi evaluat comisarul respectiv care nu a luat nicio măsură în această speță? Evident acel ‘’comisar’’ nu are ce căuta în Garda de Mediu. De ce? Deoarece avem aici o complicitate între marii poluatori și comisarii cumpărați de aceștia precum și alte persoane din Ministerul Mediului. Ce se poate face pentru a remedia această problemă? Se poate trece la digitaliarea supravegherii și monitorizării acestor activități poluante: camere video, drone, sesizări informatice ale cetățenilor. Am aflat că spre deosebire de anul 2020 când au avut loc 3000 de sesizări în tot anul, acum, în 2021 avem câte 3000 de sesizări lunar…

