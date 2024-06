Palestine Solidarity Cluj a organizat un protest pro-Palestina, ocupând curtea facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, UBB. Mai mulţi studenţi din Cluj-Napoca şi-au instalat corturile vineri dimineață în curtea facultăţii. O acţiune similară s-a întâmplat şi în Bucureşti, unde mai mulţi studenţi şi-au instalat corturile lângă facultatea de Psihologie, din cadrul Universităţii Bucureşti, în semn de protest faţă de acţiunile Israelului. Gazeta de Cluj a discutat cu protestatarii pentru a afla dacă sunt mulţumiţi de răspunsul oficial al conducerii UBB şi dacă protestul va continua.

Cine sunt Palestine Solidarity Cluj şi ce revendicări solicită Universităţii Babeş-Bolyai

Aşa cum se arată pe profilul lor de Instagram, Palestine Solidarity Cluj sunt un colectiv anticolonial şi antirasist care susţine lupta de eliberare a poporului palestinan de sub ocupatia israeliana. Principiile după care se ghidează colectivul sunt anticolonialismul, solidaritatea interetnică şi interconfesională, antimilitarismul, dreptul la egalitate şi libertate şi dreptul la liberă exprimare.

Pe aceeaşi pagină de Instagram Palestine Solidarity Cluj au postat şi revendicările studenţilor clujeni pentru Palestina:

Demilitarizarea universităţilor: „Cerem oprirea colaborarilor universitare cu industria militară. Solicităm încetarea orcărei colaborări dintre UTCN şi compania de armament Lockhead Martin, care contribuie la genocidul în desfăşurare din Fâşia Gaza” Boicotul genocidului şi al ocupării ilegale: „Cerem oprirea colaborărilor universitare cu companii şi instituţii implicate în afaceri cu complexul militar israelian sau companii/instituţii care contribuie la susţinerea ocupărilor ilegale din Cisiordania şi Ierusalim” Transparenţă faţă de studenţi şi cetăţeni: „Cerem ca universităţile să facă publice într-un mod transparent toate legăturile cu companii sau instituţii implicate în zone de conflict. Cerem ca universităţile să dezvolte un sistem de audit intern, în care să fie implicaţi şi studenţii pentru a evalua colaborările cu entităţi care operează în zone de conflict şi care ar putea fi parte directă sau indirectă la crime de război sua crime împotriva umanităţii” Solidaritate cu studenţii palestinieni: „Cerem ca UBB şi UTCN, dar şi universităţile, în general, să pună la dispoziţie locuri dedicate pentru studenţii palestinieni refugiaţi în România ca urmare a genocidului din Fâşia Gaza. Suntem solidari cu toţi profesorii şi studenţii palestinieni, victime ale ocupaţiei israeliene, cărora le este refuzat dreptul la educaţie” Sancţionarea rasismului şi a islamofobiei în universităţi: „Cerem ca UBB şi UTCN şi, în general, universităţile să includă sancţionarea şi combaterea islamofobiei în politicile lor interne privitoare la combaterea discriminării. Cerem sancţionarea cadrelor universitare care au emis declaraţii rasiste faţă de populaţia din Fâşia Gaza sau arabă în general” Sistarea fondurilor europene de cercetare pentru proiecte care încalcă legislaţia internaţională: „Solicităm universităţilor şi cadrelor didactite să se alăture apelului iniţiat de 500 de universitari europeni care au înaintat un apel către UE să înceteze finanţarea proiectelor de cercetare <<care pot direct sau indirect să încalce dreptul intenaţional şi drepturile omului>> , în special în ceea ce priveşte finanţarea substanţială pentru cercetare pe care UE o oferă instituţiilor din Israel”. Solidaritate cu studenţii care au fost oprimaţi de universitaţile europene: „Cerem UBB şi UTCN şi, în general, universităţilor să chestioneze universităţile partenere care au reprimat violent protestele studenţilor (de exemplu, Universitatea din Amsterdam, Universitatea din Viena, Liepzig şi Berlin) şi să întreprindă o anchetă internă cu participarea şi a reprezentanţilor studenţilor, în legătură cu cum a fost restricţionat dreptul la liberă exprimare şi manifestare a studenţilor din aceste universităţi. Rezultatele acestei anchete vor fi apoi prezentate studenţilor, care apoi vor decide dacă colaborările cu aceste universităţi vor continua”

Ce a răspuns Universitatea Babeş-Bolyai

În 27 mai, adică în a patra zi a coupării Facultăţii de Sociologie şi Aistenţă Socială, protestatarii s-au întâlnit cu conducerea UBB. La întâlnirea care a avut loc la sediul Rectoratului UBB, au fost prezenţi mai mulţi reprezentaţni ai Consiliului de Administraţie printre care prof.univ.dr Daniel David, conf univ. Horea Poenar, prorector, lector univ. Anca Simioanca, decană a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială. Întâlnirea s-a încheiat cu promisiunea conducerii UBB că va veni cu un răspuns oficial în legătură cu solicitările studenţilor-protestatari.

Conform unui comunicat postat pe News UBB, conducerea Universităţii îşi fundamentează punctual poziţia oficială, în raport cu cerinţele grupului de iniţiativă al studenţilor pro-Palestina, vizând cinci direcţii:

Transparentizarea colaborărilor internaţionale: „Toate parteneriatele strategice ale UBB sunt anunțate public și pot fi regăsite pe siteul propriu, în istoricul comunicatelor și informărilor UBB. Este adevărat că UBB are o mulțime de alte colaborări cu companii sau alte instituții academice sau neacademice, unele stabilite direct la nivelul celor 22 de facultăți (sau chiar la nivelul unor departamente). Toate colaborările de acest tip aflate în vigoare vor fi sintetizate în următoarele două săptămâni și făcute publice pe site-ul UBB. UBB este implicată atent, prin organizațiile internaționale din care face parte – EUTOPIA și GUILD – în dezbaterile care vor duce, la nivelul Comisiei Europene, la măsuri clare asupra situației de “dual-use” a rezultatelor academice – conform WHO “Dual-use research of concern (DURC) describes research that is intended to provide a clear benefit, but which could easily be misapplied to do harm”” Sprijin pentru cadre didactice şi studenţi: „UBB va susține în limita legii și a posibilităților proprii și/sau puse la dipoziție de autorități orice cadru academic/student cu statut de refugiat în România. Universitatea noastră susține eventuale demersuri derulate pe lângă autoritățile competente în vederea identificării unor facilități ce pot fi reglementate (ex. locuri bugetate în universități etc.)” Intreuperea colaborărilor cu diferite entităţi: „UBB monitorizează constant și va întrerupe colaborările cu acele entități sancționate de statul roman și/sau de Comisia Europeană. În absența unor astfel de măsuri adoptate de autoritățile competente, adoptarea în mod unilateral a unora dintre măsurile solicitate de protestatari (ex. excluderea unor entități din procedurile de achiziție publică, rezilierea unor contracte deja semnate etc.) ar situa Universitatea în afara cadrului legal.” Măsuri antidiscriminare pe bază de rasă şi religie: „UBB are probabil primul (și posibil printre puținele) Ghid antidiscriminare între instituțiile academice din România, unde apare explicit interzicerea discriminării pe bază de rasă și religie” Evaluarea răspunsului altor universităţi şi întreruperea colaborării cu cele care au avut răspunsuri problematice: „UBB nu are mecanismele necesare pentru a analiza adecvat decizile interne ale altor universități unde au avut loc proteste similare ale studenților”

În legătură cu poziţia UBB, Nicolae George, student la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, dar şi la Facultatea de Teatru şi Film, specializarea Teatrologie, membru al grupului Palestine Solidarity Cluj a declarat următoarele:

„Noi suntem acest grup organizat non-ierarhic în care toţi suntem studenţi UBB, respectiv UTCN. Evident, studiind sub tutela acestor două mari institutţii din România, dacă acestea nu îşi asumă o poziţie clară şi noi participăm pasiv la asta. Ăsta e marele argument. Nu vrem să fim pasivi la chestia asta. Suntem aici pentru că revendicările sunt şi despre noi pentru că universităţile iau decizii şi în numele nostru. Foarte multe dintre revendicări fac apel la faptul că universităţile sunt militarizate. Una dintre marile revendicări este demilitarizarea universităţilor. Totodată, cerem transparenţă. Dorim transparenţă din partea universităţilor. Dorim să fie real transparent şi accesibil pentru toată lumea modul în care universităţile îşi leagă contractele şi ce tip de contracte sunt şi cum funcţionează. După răspunsul UBB facem încă o dată apel la revendicări şi la modul în care au fost tratate revendicările de ambele părţi implicate, pe de-o parte. Pe de altă parte, ne dorim ca instituţia pe care o conduce Daniel David să vină cu un răspuns clar, concret şi transparent. Transparent pentru toată lumea, nu doar pentru cineva care posedă un capital cultural. Transparenţa face referirile la modul în care toată lumea are acces la informaţie, fără să fie obligată să caute sau să işi explice singură termeni. De asemenea, revendicările noastre sunt valide pentru că au în spate, în primul rând, deciziile luate de ONU şi Curtea Internaţională de Justiţie. Ocuparea Facultăţii de Socioligie şi Aistenţă Socială a început pe 24 mai, au existat nişte scrisori trimise, este totul public şi vă continua până când, aşa cum am zis, o să ni se răspundă clar, transparent şi concret, atât din partea conducerii UBB, cât şi a UTCN”.