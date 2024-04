Intruniti in data de 21 aprilie membrii Asociatiei Initiativa Feleacu au luat act cu stupoare de prezenta Primariei Cluj Napoca printre detinatorii de terenuri despagubiti conform legii 255/2010, si aceasta deoarece o parte din aceste terenuri, aflate in Anexa nr 34 Comisiei municipale de fond funciar, se regasessc pe zona pe care urmeaza sa se realizeze centura metropolitana a Municipiului Cluj-Napoca. Desi Comisia Municipala de fond funciar a Municipiului Cluj-Napoca era obligata, conform legii, sa restituie terenurile de pe aceasta anexa proprietarilor de drept inca de la aprobarea ei in august 2003 ( deci in urma cu peste 20 de ani), terenurile cu care Municipiul Cluj Napoca figureaza ca beneficiar a unor despagubirii ( numai in zona cu terenurile felecanilor de peste 55 milioane lei) au ramas ca rezerva a comisiei, deoarece proprietarii de drept au primit, eventual, terenuri in zone unde valoarea terenului este de cel putin 20 de ori mai mica ( de ex Valea seaca). In fond primaria Clujului a urmat exemplul unor profitori ai revolutiei care “si-au adus”padurile de la sute de km distanta in zona Fagetului. Prin acest “jaf la drumul mare” ( pardon la centura) functionarii si conducatorii primariei clujene se descalifica moral si legal in fata clujenilor nepusi pe capatuiala in detrimentul celor jefuiti de comunisti, in particular, si a romanilor cu frica de Dumnezeu, in general.

Pentru ca jaful sa fie si mai consistent, dintre toti proprietarii si detinatorii de terenuri despagubiti, doar Municipiul Cluj Napoca apare cu toate terenurile despagubit integral, o dovada ca documentatia a fost intocmita dupa cunoasterea traseului centurii, cu mult inainte de a fi aprobata. Pentru ca nu se poate explica cum dintr-un teren de 58.566 mp detinut de primaria domnului Boc aceasta a primit despagubiri pentru o suprafata de 58.566 mp!!!!!!!!!!. Ce forma poate sa aiba o asemenea parcela? Evident exact forma centurii, stiuta probabil de pe vremea cand cineva era prim-ministru.

In consecinta Adunarea generala a Asociatiei Feleacu a hotarat in unanimitate sa protesteze impotriva acestor abuzuri al Comisiei municipale de fond funciar Cluj Napoca, abuzuri posibile cu acordul institutiilor judetene ( Comisia judetena de fond funciar si Prefectura judetului Cluj) respectiv a celor nationale ( ministerul transporturilor, guvernul Romaniei), care legitimeaza inca odata abuzurile comunistilor la peste 34 de ani de la “caderea”comunismului in Romania, din pacate sub interesele profitorilor onerosi, facatori de legi si hotarari doar in interesul lor.

In consecinta, avand in vedere aceasta dovada certificate acum prin document legal, a abuzurilor autoritatilor locale si centrale de blocare a restituirii terenurilor abuziv preluate de comunisti catre proprietarii lor de drept, vor fi reluate mitingurile de protest ale felecanilor, primul pe data de 12 mai 2024, de la ora 12, in varful Dealului Feleacului.

Asociatia Initiativa Feleacu