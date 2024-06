Un protest care vizează modernizarea procesului electoral şi renumărarea voturilor în secțiile unde sunt dovezi de fraudă a avut loc luni seară, în fața Prefecturii Cluj. Protestatarii cer modernizarea și transparentizarea procesului electoral.

Organizatorii protestului au transmis că manifestaţia a fost una apolitică şi nepărtinitoare

„De când am am postat săptămâna trecută, am obținut toate avizele necesare bunei desfășurări ale acestui protest.

De altfel, s-au tot ivit motive pentru care acest protest a devenit mai legitim.

Mult mai multe nereguli în procesul electoral au fost semnalate, mult mai multe procese verbale falsificate.

Aceasta este o manifestație apolitică, nepărtinitoare, efectuată doar pentru susținerea a ce a mai rămas din democrația românească.

De când am avut inițiativa, acțiuni similare s-au organizat sau reorganizat în București și Timiṣoara.

Indiferent de câți oameni vom fi prezenți diseară, vreau să le mulțumesc celor care și-au arătat susținerea pentru această cauză. Am avut de-a face recent cu un cerc de-a dreptul vicios. Cu cât manipularea e mai crasă, cu atât electoratul devine mai cinic, lăsând loc membrilor de partide să voteze în locul lor.

Democrația e pentru noi oamenii și pentru nimeni altcineva!”, a scris un utilizator pe platforma Reddit.