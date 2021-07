În urma viralizării pe reţelele sociale a unui clip în care o femeie le reproşează angajaţilor unui spa că au permis ca un transsexual să se dezbrace alături de femei şi chiar fete minore, în Los Angeles au avut loc proteste violente duminică, informează LA Times.

Din imagini se vede cum femeia, vădit revoltată, le reproşează angajaţilor că i-au permis unei persoane transsexuale să se dezbrace la spa, dar lucrătorii îi transmit că legea le interzice discriminarea.

După ce clipul s-a viralizat, câteva sute de persoane s-au strâns în faţa spa-ului şi au cerut să renunţe la această practică. În replică, alte sute de susţinători ai drepturilor persoanelor transgender au organizat o contrademonstraţie, iar lucrurile au degenerat. În cele din urmă, a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru a-i calma pe protestatari.

A woman confronted the staff at the Wi Spa in Los Angeles after a man walked into the women's section with his genitals hanging out in front of girls. He identified as a "woman." The employees said he had a right to do that. The employees say that it's the law.



Part 1 pic.twitter.com/m1VbU0WU6A