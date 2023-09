O femeie se plânge că angajații Serviciului Ridicări Auto din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca i-au distrus mașina, după ce ar fi parcat neregulamentar.

Aceasta susține că i-a fost ridicat autoturismul de pe strada Tipografiei, iar angajații RADP nu au putut să o descarce de pe platformă. Astfel, s-au folosit de o macara și au reușit „performanța” să scape mașina de pe platformă. Mai mult, brațul macaralei a căzut, la rândul lui, peste autovehicul.

Femeia susține că, în cazul unor evenimente de acest fel, RADP are o poliță de asigurare facultativă, care acoperă daune de maxim 15.000 euro/eveniment, însă în acest caz suma ar acoperi doar o parte din daună.

„Cum este posibil ca in 2023 Primaria Cluj-Napoca sa mandateze RADP prin serviciul de Ridicari Auto sa ridice masini cu utilaje vechi, pentru care nu se face mentenanta si nu sunt asigurate pentru cazuri in care produc daune vehiculelor pe care le ridica? Pana unde merge nepasarea primariei fata de contribuabili?

Ne-au ridicat masina parcata pe Tipografiei (e discutabil si motivul, dar asta e alta poveste – putem dezbate) si pentru ca “a fost prea grea” nu au putut sa o descarce de pe platforma in curtea RADP, motiv pentru care au chemat o macara proprietate RADP in ajutor si au reusit performanta de a o scapa de pe platforma si de a scapa bratul macaralei pe masina, distrugand-o.

Desigur ca au o polita de asigurare facultativa, care acopera daune de maxim 15.000 euro/eveniment, care in cazul nostru nu acopera doar o parte din daună.

Intreb cum are dreptul Primaria Cluj Napoca sa mandateze firme care sunt un pericol pentru bunurile cetatenilor si isi asuma asta prin neverificarea ca fac serviciul mandatat cu utilaje conforme si asigurari de bunuri?”, a declarat femeia păgubită.

Sursa: cluj24.ro

