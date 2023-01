Radu Moisin, despre plagiatul lui Lucian Bode: Nu comentez activitatea altor colegi de partid

Deputatul clujean Radu Moisin a avut o conferință de presă în care și-a prezentat raportul de activitate parlamentară pe perioada iulie-decembrie 2022. Parlamentarul a vorbit despre inițiativa personală în ceea ce privește criza din energie, proiectele legislative privind digitalizarea și modul în care a reușit, cu ajutorul parlamentarilor francezi, să aducă în țară sute de mii de medicamente pe perioada crizei sanitare în perioada Covid-19.

După prezentarea succintă a realizărilor sale, un jurnalist l-a întrebat ce părere are despre plagiatul lui Lucian Bode și dacă ar trebui să demisioneze din funcția de ministru de Intere. Radu Moisin a spus clar că nu evită acest subiect, doar că nu comentează activitatea altor colegi de partid.

„Mă consider o persoană sinceră și nu vreau să evit acest subiect. În primul rând, eu nu comentez activitatea altor colegi de partid. Doi, eu am o situație particulară: am o relație foarte veche cu UBB și respect activitatea acestei instituții. Totodată, am o relație foarte bună cu Lucian Bode. Dați-mi voie să nu răspund. Am o relație corectă, foarte bună, prin urmare nu vreau să fiu nesincer. E o situație mai personală”, a precizat Radu Moisin.

Totodată, parlamentarul a vorbit și despre modul în care coaliția de guvernare va continua și după alegerile din 2024.

„Totul depinde de votul popular, să vedem dacăcetățenii dacă mai au încredere în aceste două partide. Candidații vor fi individuali, asta e cert. În funcție de rezultatele acestor alegeri vom vedea după ce se va întâmpla. Coaliția de guvernare trebuie să-și facă treaba și mai bine. Avem acest PNRR care est un ceasc care ticăie și la fiecare 3 luni de zile trebuie să rezolvi toate jaloanele și țintele din trimestrul respectiv, unele dintre ele fiind destul de greu de realizat. De exemplu, o nouă lege a pensiilor. Există inechități uriașe, asta toți știm. Provocarea a acestei sesiune parlamentare este reforma pensiilor. Cunoașteți complicațiile juridice, opinii foarte divergente în cadrul coaliției. Acestă sesiune trebuie să pun punct acestui lucru”, a precizat deputatul clujean.

De asemenea, întrebat de rotativa guvernamentală, Moisin a spus că acest lucru se va întâmpla, în ciuda informațiilor care au apărut în presă în ultima perioadă.

„Dacă se va face un act adițional la protocolul de guvernare este prea devreme să știm, mai ales că mai sunt 4 luni de zile până atunci. Dacă se dorește o discuție la nivelul coaliției pentru păstrarea unui ministru care a performat, asta este altceva”, a conchis Radu Moisin.

