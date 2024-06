Politicianul clujean Rareș Bogdan, care a obținut încă un post de europarlamentar la alegerile din 9 iunie, a cheltuit pentru campania electorală aproape 1,5 milioane lei. Nu trebuie să vă faceți griji pentru integritatea financiară a politicianului deoarece banii vor fi decontați de la buget.

Potrivit unei analize publicate de snoop.ro, el a cheltuit 1.492.860 lei din surse proprii în campania electorală.

Potrivit acestuia, suma maximă care poate să fie alocată unei instituții media pe durata unui mandat de europarlamentar sub 15.000 de euro. Este suma maximă care poate fi atribuită în mod direct, fără licitație.

„Am făcut contracte de promovare în media cu instituții media de tip Calea Europeană, știripesurse, DCNews, Comisarul, Podul, Ziua de Cluj, Monitorul de Sălaj, Gazeta de Maramureș, Ziar de Iași, Flux24. Pe acestea mi le amintesc acum. Valorile vi le pot da după ce se redeschide Parlamentul European, adică după data de 12 iunie”, a declarat Rareș Bogdan pentru Snoop.

Valorile contractelor sunt între 2.000 de euro și 14.500 de euro, susține el.

Rareș Bogdan | Foto: Profimedia

„Cred că pragul maxim de 14.500 de euro l-a atins Comisarul, Flux24, iar DC News mai puțin. A mai fost cineva tot în București, tot presă centrală, dar să mă împușcați că nu îmi amintesc. Știripesurse.ro a fost la un moment dat. Contractele pe presa locală au fost mai mici, nu au atins pragul maxim”, a precizat europarlamentarul PNL.

La întrebarea referitoare la marcarea articolelor promovate, el a răspuns afirmativ: „PPE nu le promovează altfel, trebuie să apară cu susținerea EPP, sigla EPP, inclusiv pe site-uri. Nu știu dacă au avut semnul P de la publicitate, dar au avut sigla specială de la EPP”, a spus Rareș Bogdan.

Candidatul la europarlamentare spune că nu a avut vreodată un contract cu site-urile televiziunilor din București.

Nu am bani pentru promovare pe televiziunile din România. Sunt sume mari. Cu 14.500 de euro pe an ce să faci la o televiziune din România? Este 2.000 – 3.000 de euro minutul în campanie,a subliniat Rareș Bogdan

El a adăugat că nici cu televiziunile nu a avut vreun contract.

Sumele alocate televiziunilor de către partidele din România vin de la cetățenii români, prin AEP, și au fost în ultimii ani obiectul unor investigații care au arătat că, de fapt, partidele cumpără știri, fără să informeze publicul că acesta se uită la propagandă.

Rareș Bogdan se descrie ca fiind „un caz special, aflat într-o situație inversă față de ceilalți europarlamentari”.

„Eu nu am o problemă de comunicare. Eu am o problemă să comunic cât mai puțin. Orice spun la partid sau altundeva se preia. Sunt căutat de presă pentru că vorbesc și dau informații. Sau intru pe tv și creez știri. Eu nu trebuie să-mi plătesc promovarea. Eu am tăcut mai mult în campanie să nu pară că monopolizez lucruri. Nu am o problemă de promovare”, este autopromovarea făcută de europarlamentar.

De ce a plătit totuși site-urile?

Nevoia de promovare a unor teme aride, „nu foarte juicy” (atrăgătoare, n.r.), este justificarea oferită pentru contractele încheiate cu anumite instituții media.

„Erau subiecte care țineau de chestiuni tehnice, care nu erau atât de interesante. Atunci ele trebuiau promovate în spațiul românesc, trebuia să știe lumea despre Just Transition Fund, de amprenta de carbon la produse, de multe chestiuni care țineau de rezoluțiile din Parlamentul European, care nu erau cele mai interesante din punctul de vedere al traficului. Am promovat barometre de opinie despre pozițiile românilor față de Europa”, a fost explicația oferită de Rareș Bogdan, potrivit snoop.ro.