Europarlamentarii Rareș Bogdan și Daniel Buda au votat contra Raportului Matic al Parlamentului European care prevede ca si barbatii pot naste sau ca avortul e drept fundamental al omului. Cu toate acestea, raportul a fost adoptat cu 378 de voturi pentru, 255 impotriva si 42 de abtineri.

Acest raport propune, printre altele:

1. Considerarea avortului ca „drept fundamental al omului”. Prin urmare, dreptul de a prunucide are intaietate in fata dreptului la viata a copilului nenascut. Oricine va vorbi contra acestui „drept fundamental” sau a altor asemenea pseudo-drepturi, cum ar fi preotii si pastorii, vor suferi rigorile legii. 2. Impunerea educatiei sexuale obligatorii in scoli, ba inca si la cei care nu sunt la scoala, din frageda pruncie. Aceasta educatie sexuala va cuprinde ideologia de gen si tot ce e asociat cu aceasta.

3. Eliminarea dreptului la libertatea de constiinta a doctorilor si personalului medical, in baza caruia acestia nu fac proceduri medicale (ex. avort) care le incalca constiinta. Din moment ce avortul este socotit a fi un drept fundamental, un medic sau personal medical nu poate, pe motiv ca-i incalca lui constiinta, sa opreasca o alta persoana sa se bucure de un drept fundamental (sa faca avort). Pe langa multe alte aberatii pe care acest raport le contine, asupra carora voi reveni, raportul sustine ca si barbatii pot sa nasca copii, motiv pentru care trebuie, „în astfel de cazuri, să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și serviciile de îngrijire legate de naștere fără discriminare pe criterii de identitate de gen” (lit. N din raport).Nu in ultimul rand, raportul incalca Tratatele UE, care prevad ca domeniul sanatatii este exclusiv de competenta statelor membre.Asa cum am declarat in plenul Parlamentului European, in urma adoptarii acestui raport UE devine, dintr-o uniune care promova libertatea si prosperitatea, una care promoveaza moartea.

Voturile romanilor pe raport au fost astfel:

1. In favoarea lui: BOTOS, CIOLOS, GHEORGHE, MITUTA, STEFANUTA, STRUGARIU, TUDORACHE

2. Contra: BASESCU, BLAGA, BOGDAN, BUDA, BUSOI, FALCA, GRAPINI, HAVA, MOTREANU, NISTOR, TERHES, TOMAC, VINCZE, WINKLER

3. Abtineri: BENEA, MARINESCU, PISLARU

4. Nu au votat: AVRAM, CIUHODARU, CRETU, MURESAN, NEGRESCU, NICA, PLUMB, TUDOSE

5. Absent:MANDA

Din voturile pe grupuri politice, dupa cum vedeti din captura atasata, rezulta ca:- singurul grup politic de la care nimeni nu a votat in favoarea acestui raport a grupul ECR, din care si eu fac parte;- din grupul S&D doar 2 au votat impotriva raportului;- din grupul Renew nici unul nu a votat impotriva raportului; – grupul PPE a fost impartit. Radiografia voturilor pe grupuri politice e importanta pentru a intelege ce valori sustine fiecare grup. De asemenea, s-au votat si o serie de amendamente sau articole pe bucati (split votes). Va voi arata si acolo cum au votat fiecare. Din acest moment tot ce stiti despre UE se schimba radical, Parlamentul European dand semnal Comisiei Europene sa vina cu reglementari ce sa transpuna in lege europeana cele prevazute in raport, sau sa santajeze statele membre UE sa transpuna in legislatia interna cele prevazute in raport. PNTCD si Grupul ECR duce mai departe lupta atat pentru respectarea suveranitatii nationale, cat si a drepturilor si libertatilor fundamentale!

