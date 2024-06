După ce edilul a sugerat că contracandidatul său ar fi avut o „mașinărie de producție” pentru a-i diminua scorul electoral, omul care a condus campania online a principalului contracandidat al lui Boc la Primăria Cluj a replicat cu determinare.

Vlad Mercori a adus clarificări, afirmând că situația este mult mai simplă decât sugerează primarul. Sabin Sărmaș a obținut un scor onorabil de aproape 30% lucrând cu doar 5 oameni extrem de competenți și bazându-se pe informațiile furnizate de oamenii din jurul edilului, care au ajuns să-l urască din cauza jignirilor și umilințelor.

„Draga Emil Boc,

Nu ti-as fi scris, dar am vazut ca ai facut referire la munca mea si a echipei mele din campania lui Sabin de la Cluj.

Las si clipul ca mai buna reclama de atat nu ne puteai face.

Ai zis asa:

1. „Unul dintre candidati a avut o masinarie de productie cum numai marile studiouri de filme din lume isi permit”

Nu boss, au fost 2 camere si o drona. Practic, tu te plimbai cu tancul sovietic prin oras si noi te-am pus in genunchi cu prastiile.

In timp ce tu mergeai si vorbeai singur in live-uri precum si cel atasat unde, la propriu, terminai dupa o ora cu 2 like-uri, noi gandeam campanii creative din care lumea sa inteleaga ca esti campion absolut la aruncat praf in ochi.

2. „Oameni care au fost adusi din alte parti din tara la Cluj”.

Ne ierti ca am indraznit sa venim peste matale, dar sa stii ca nu-i decat inceputul. Inca din 2012 cand am condus campania impotriva prietenei tale, Elena Udrea, de la Roman am dat de gust. Stii ce gust? Ala de a povesti lumii cum voi, basistii sadea, sunteti o sleahta de manglitori.

Ai coborat de la 74% la 42% si doar ce ne-am incalzit.

3. „Au fost sute de angajati, persoane instruite”

Aici te-ai prins, dar pe jumatate.

Am fost 5 oameni. Dar foarte, foarte buni, nu leprele alea de le platesti tu din bani publici de la primarie si apoi ii folosesti si in campanie.

4. „Vedeti cum din toti contracandidatii unul iese din comun”

Exact. Te-ai obisnuit sa defilezi si sa iei procente ceausiste si atunci cand in sfarsit ai opozitie esti profund mirat. Stiu ca e greu de digerat ca Sabin a luat singur cât tot PNL Cluj la Consiliul local, dar asta e realitatea.

Stii ce e si mai greu de digerat pentru tine?

Ca am facut-o cu informatii venite de la oameni din jurul tau, din partidul tau si din institutia pe care o conduci.

Nu pentru ca i-am intrebat ci pentru ca nimeni nu te mai suporta pentru cum te porti cu ei. II jignesti si ii umilesti.

Fix ce face orice dictator care nu stie sa plece la timp.

Draga Emil Boc, ti-am stricat jucaria.

Nu mai pune slugile din UBB sa justifice faptul ca ai apus.

Esti impuscat, dar neingropat.

More soon.

Gata cu visele pentru prezidentiale.

Te pup!”, a scris Vlad Mercori pe pagina sa de Facebook.

Într-o intervenție pentru ZIUA LIVE, Boc a încercat să explice de ce nu a reușit să ia din nou un scor de 70%, neasumândus-și vina pentru cum a condus orașul în ultimii ani, Boc precizează că de fapt 30% de clujeni nu l-am mai fi votat din cauza „dezinformărilor” din online.

Sursa foto : actual de cluj.ro