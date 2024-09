În articolul anterior am prezentat metodele neortodoxe prin care dezvoltatorul Ionuţ Bărdăşan încearcă cu orice preţi să îi evacueze pe locatari din casele de pe Aleea Târnăveni. În continuare, ne vom apleca asupra schemelor pe care le-a făcut dezvoltatorul pentru a lufta plata TVA-ului, analizând atât firmele acestuia, cât şi procesele pe care le are în instanţă, dar şi cum a mutat un teren pe numele lui, după ce a semnat o promisiune de vânzare.

Cum au fost vândute casele de pe Aleea Târnăveni

În anul 2017, Bardașan Mircea Ionuț a înființat o societate comercială, Estvillas SRL, în care este asociați cu mama sa, Crișan Maria. Administratorul de facto este, desigur, Bardașan. Ulterior, Estvillas SRL a achiziționat o serie de parcele pe Aleea Târnăveni din Cluj-Napoca. Parcelele pe care nu le-a cumpărat Estvillas SRL au fost achiziționate de Crișan Maria (mama lui Ionuț Bardașan și deținătoarea a 90% din Estvillas SRL). În total, au cumpărat primele 7 parcele.

După a început să tranzacţioneze casele printr-o metodă care l-a scutit de plata TVA-ului. Mai exact, a încheiat contracte la notar, apoi a pus ipoteci pe sume de plată şi s-a împuternicit pe el însuși, în numele tuturor noilor proprietari. Astfel, Bărdășan vinde case, însă, practic, niciuna nu îi aparţine.

Prima parcelă, 320687 – Târnăveni nr. 1 – a vândut-o către Mureșan Laviniu. A pus o ipotecă dinspre Mureșan către firma lui și s-a împuternicit pe el însuși să o tranzacționeze. Pentru Parcelele 2 și 3, anume Târnăveni 3 și Târnăveni 5, a procedat diferit. Acestea au fost vândute către beneficiari, iar apoi s-a oferit el să construiască casele. Mai mult, materialele de construcţie pentru casele pe care le-a construit au fost achiziţionate, tot pentru a evita plata TVA-ului, în baza activelor imobilizate ale firmei Estvillas SRL.

Parcela 320692 a tranzacţionat-o către familia Culai şi, din nou, a pus ipoteca în favoarea firmeri Estvillas SRL. Ulterior, aşa a procedat şi cu următoarea parcelă, care se află în imediata vecinătate a terenului pe care e construită casa lui Răzvan Clinciu, pe care l-am amintit în articolele anterior ca fiind unul dintre cei mai vocali dintre cumpăratorii caselor din Borhanci şi care încearcă în mod activ să-l oprească pe Bărdăşan. Parcela respectivă a fost cumpărată, iniţial, de către Crişan Maria, mama lui Bărdăşan care deţine 90% din acţiunile firmei Estvillas SRL. Fiind cumpărat de mama lui Bărdăşan, la această tranzacţie nu s-au mai adăugat ipoteci, ci doar o împuternicire. În anul 2019 Clinciu a cumpărat terenul, iar clădirea urma să fie intabulata pe Bărdăşan, de la Crisan Maria, si 94mp din 155mp – care urma să deservească un drum – din terenul de lângă a fost cumpărat tot de soţii Culai.

Parcarea ilegală

Clinciu susţine că în momentul semnării antecontractului, Ionuț Bardașan a spus că are autorizație de construire pentru o parcare dublă, conform planului. Totuși, nu a putut obține autorizație pentru o poartă de 6 metri, astfel că în aceeași autorizație figurează o poartă pentru o singură mașină. Așadar, acesta susţinea că va face parcarea, va pune o poartă temporară, iar după recepție va monta o poartă mai mare. În noiembrie 2021, pentru că a fost somat să își finalizeze obligațiile contractuale a zidit accesul în parcare.

Clinciu nu este singurul care a avut probleme cu parcarea. Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, Bărdăşan a recunoscut că a procedat la efectuarea unei parcări ilegale pentru un alt cumpărator:

„Eu recunosc că am făcut o parcare ilegală şi am dat-o în dispoziţie de şantier ca şi zid de sprijin, dar, cum să vă spun, eu am mai făcut lucrări, iar detaliile astea nu contau pe vremea aceea. Primeai recepţia oricum”.

L-am întrebat apoi pe Bărdăşan unde a făcut parcarea: „Lângă casă, dar nu unde mi-a dat acceptul primăria”, a afirmat acesta cu nonşalanţă

Cum a mutat Bărdăşan un teren pe numele lui

Soţii Culai au cumpărat de la Bărdăşan un teren în pe care avea o ipotecă trecută pe firma Estvillas. Aceştia nu au mai putut să o plăti ipoteca astfel că terenul a revenit în proprietatea firmei. Ulterior, Bărdăşan a semnat o promisiune de vânzare a terenului către Clinciu. Actele au fost autentificate de notăriţa Petcu Andreea Ştefania. Deşi respectiva bucată de teren a fost proimisă spre vânzare şi autetificată de notar, Bărdăşan şi-a însuşit terenul şi l-a trecut pe numele lui. L-am contactat de Bărdăşan pentru al întreba despre mărul discordiei, respectiv despre terenul pe care l-a preluat, trecând peste orice proceduri legale:

Reporter: „Aţi mutat o bucată de teren pe numele dumneavoastră deşi era înregistrată o promisiune de vânzare către Clinciu. Cât timp a existat o promisiune de vânzare care nu a fost anulată de nicio instanţă, nu puteaţi face asta”

Bărdăşan: „Într-adevăr, doamna Petcu a făcut o greşeală”.

R: „Ştiaţi şi dumneavoastră de greşeala asta, că doar dumneavoastră aţi semnat actele”.

B: „E o greşeală notarială”.

R: „Deci aţi trecut un teren pe numele dumneavoastră din greşeală”

B: „Având în vedere că noi începusem evacuarea lui Clinciu şi pentru a opri contractul, eu i-am specificat foarte clar doamnei Petcu să treacă acolo că eu ştiu de proces, dar doamna a omis treaba asta”

R: „Atunci ar trebui ca autorităţiile şi DNA-ul să meargă mâine peste doamna Petcu, să rezolve problema”

B: „Nu e cazul pentru că în acel contract e vorba de un teren cu o autorizaţie şi de bucăţica respectivă de teren”

R: „Dar nu puteaţi face abstracţie de bucăţica respectivă de teren, nu poate fi o eroare”

B: „Corect, e adevărat. Eroarea este că eu trebuia să scriu acolo, în contractul respectiv, că am la cunoştinţă că acea bucată te teren a fost promisă unei alte persoane”

Petcu Ramona Ştefania deţine un birou notraial, alături de alţi doi notari asociaţi, în Piaţa Cipariu. Întâmplarea face ca doamna notăriţă Romana Lacrima Mitre, colegă cu doamna Petcu să fi cumpărat un teren pe Aleea Târnăveni chiar vizavi de casa lui Bărdăşan. L-am întrebat de Bărdăşan şi despre această situaţie:

Reporter: „Cum a ajuns doamna Mitre, colega domanei Petcu să aibă casă chiar vizavi de dumneavoastră, în condiţiile în care fix doamna Petcu a făcut aceste acte cu greşeli. E o întâmplare sau vă cunoşteaţi dinanite?”

Bărdăşan: „Nu înţeleg. Din ce am înţeles, doamna Mitre a vorbit cu o persoană şi s-au înţeles, n-am nicio treabă, suntem co-proprietari pe drum”

R: „Şi nu dumneavoastră le-aţi făcut legătura?”

B: „Nu, nu.”

R: „Am trecut pe la domnul Mitre şi susţine că dumneavoastră le-aţi făcut legătura”

B: „În sensul că mi-a zis dacă nu ştiu pe cineva care s-ar putea să vândă. Aşa i-am zis de acest domn care voia să vândă”.

Procesul dintre Mobile Point SRL, Crişan Maria şi soţii Culai

Clinciu a deschis,prin intermediu firmei sale, Mobile Point SRL, un proces împotriva soţilor Culai, în centrul căruia s-a aflat validarea unei oferte reale de plată. Tribunalul Cluj a pronunțe decizia finală în cazul civil ce implică firma MOBILE POINT SRL, în calitate de reclamantă, și pe Crișan Maria, Culai Ștefan și Culai Livia, ca pârâți, având ca obiect validarea unei oferte reale de plată.

În ședința publică din 16 ianuarie 2023, părțile au prezentat dezbaterile finale, iar pârâții au depus ulterior, pe 31 ianuarie 2023, concluziile lor scrise la dosar. Instanța a amânat pronunțarea pentru data de 1 februarie 2023, după ce a avut nevoie de timp suplimentar pentru deliberare.

Cazul are la bază un antecontract de vânzare-cumpărare încheiat pe 28 februarie 2019 între MOBILE POINT SRL, în calitate de promitent-cumpărător, și Crișan Maria, Culai Ștefan și Culai Livia, în calitate de promitenți-vânzători

Conform documentelor, MOBILE POINT SRL trebuia să achiziționeze două imobile din Cluj-Napoca. Primul imobil era un teren intravilan de 506 metri pătrați, pe care se află o construcție cu regim de înălțime P+E (parter și etaj), iar al doilea era o cotă-parte de 94/155 dintr-un teren de 155 metri pătrați, deținut de familia Culai. Prețul total stabilit pentru tranzacție a fost de 855.000 lei, suma fiind împărțită în mai multe tranșe, dintre care o parte a fost deja achitată la semnarea antecontractului.

Suma principală de 550.000 lei urma să fie achitată în termen de 10 zile de la semnarea contractului final de vânzare-cumpărare, dar plata depindea și de obținerea unei noi autorizații de construcție pentru modificările convenite de părți.

Tribunalul Cluj a admis cererea formulată de MOBILE POINT SRL. Instanța a anulat oferta reală de plată, urmată de consemnare, efectuată de pârâți și consemnată pe 29 iulie 2022. De asemenea, pârâții au fost obligați să achite reclamantei suma de 3.020 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Bărdăşan a constuit case prin intermediul unei firme cu 0 angajaţi

Ionuţ Bărdăşan administrează cinci firme: Estvillas SRL, Apatania Hills SRL, Romin Balan SRL şi Atecon SRL, Normdin SRL

În anul 2019, când s-a apucat de construit proverbialele case de pe Aleea Târnăveni, firma Estvillas avea zero angajaţi. Conform ultimelor date rapotrate, în anul 2023 firma a avut un singur angajat şi o cifră de afaceri de 43 664 lei. În acelaşi an, Apatania Hills SRL a raportat 0 cifră de afaceri aflându-se pe minus şi adunând datorii de 1 126 287 lei. Nici firma Atecon SRL nu o duce foarte bine având, de asemnea, 0 cifră de afaceri şi datorii de 714 510 lei.

În schimb, celelate două firme administrate de Bărdăşan, Romin Balan SRL şi Normdin SRL au înregistrat, în anul 2023, cifre de afaceri de 498 582 lei şi 7 212 lei şi profitur de 69 427 lei, respectiv 5 141 lei.