Conflictul dintre milionarul Vasile Pușcaș și primarul Emil Boc pare să fie o poveste fără început și fără sfârșit. Primarul Boc este acuzat de niște practici murdare, pe care și le permite din cauza legăturilor politice. Nu e ca și cum se ascunde, căci primarul Boc pare să fie șarlatan pe față, sau cel puțin de acest lucru este acuzat de către omul de afaceri Sile Pușcaș. Cei doi se judecă din 2023 cu privire la Parcul din Zorilor.

Sile Pușcaș ( patron al fost firme Florisal ,acum PSC Imobiliare) a cumpărat un teren cu o suprafață totală de 12.095 mp pe strada Observatorului, din Zorilor, destinată ridicării de blocuri. Și așa ar fi decurs lucrurile, dacă nu intra fălos în scena domnul primar Emil Boc, care nu-i dădea nicicum lui Sile autorizația de construire, pentru că râvnea la un parc, exact pe terenul respectiv.

În decembrie fost adoptată Hotărârea de Consiliu local prin care a fost aprobată Documentaţia tehnică şi a indicatorilor termico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc zona Observator, cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca”.

Vasile Pușcaș a câștigat procesul împotriva lui Boc, după un recurs din partea edilului, fiindu-i datorate despăgubiri în valoare de 15 milioane de euro.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Vasile Pușcaș a revenit cu declarații aprinse în ceea ce privește comportamentul primarului cu care ne „mândrim”:

„Hotărârea instanței a apărut în data de 5 decembrie și din punctul meu de vedere este o hotărâre profund viciată. Au fost trei rapoarte de expertiză a terenului care au stat la baza acestei hotărâri: unul de 15 milioane de euro, unul de 23 de milioane de euro și unul de 27 de milioane de euro. Au fost desemnați trei experți: un expert pentru noi, un expert al Primăriei și un expert principal. Practic fiecare expert lucrează indepedent în cursul procesului. După ce s-a întrunit comisia de experți a început partea de expertiză, s-au căutat niște terenuri similare cu cel expropriat, care au cele mai multe elemente comune și sunt cel mai apropiate de acest teren.

Raportul de expertiză, care a fost luat în calcul de instanță și a dat prețul terenului, este neconform, un fals și e ilegal. Instanța a cerut clar ca terenuri comparabile, care se vor folosi pentru stabilirea sumei, să fie de același timp, adică teren pe care se construiesc apartamente, nu altceva. Experții Feneșan și Răsmeriță au venit cu un teren de birouri, care este destinat pentru spații de birouri, nu pentru apartamente”, a declarat Sile Pușcaș.

Cei doi experți manipulați din culise de primarul Boc au falsificat expertiza!

„ Acest teren are un front mult mai mic decât au considerat ei, ca să le iasă valoarea similară mult mai mare. Au încercat astfel să denatureze expertiza, iar în ultima fază au reușit să falsifice matematic raportul de laturi a terenului, astfel încât să iasă acest teren pe primul loc. Noi am fost nevoiți să facem și o plângere penală pe numele acestor doi experți. Practic ei au dublat din pix frontul terenului pentru a susține că e un teren similar cu cel expropriat. Terenul de la parc are 130 de m liniari, terenul acesta avea 30 de metri și ei au scris în acte 70 de metri. Noi am contestat, au modificat, iar picase terenul pe locul doi, și apoi au modificat raportul laturilor. Nu e o greșeală, este ceva intenționat, iar instanța s-a făcut că nu vede. Unul dintre experți a precizat corect, să se ia terenul de 23 de milioane ca și teren similar, și ceilalți doi, Feneșan, expertul Primăriei, care am înțeles că face orice pentru domnul Boc, și domnul Răsmeriță din Iași au mers pe varianta acestui teren, care este un teren de birouri. S-au pierdut 9 milioane de euro pe o fraudă”.

Chiar mai mult, instanța pare să fi „omis” să se uite peste actul depujs de avocații lui Pușcaș, care ar fi influențat considerabil demersul procesului. Acest lucru i-a nevoit pe avocați să formuleze o contestație în anulare și o cerere de strămutare.

„Este clar că este o omisiune a instanței în acest caz și poate fi depusă o contestare în anulare unde este obligatoriu să se revizuiască tot dosarul. Acest act este dovada de edificare a construcției de birouri. Clar că nu s-a respectat cerința de calitate a terenului și ar da peste cap tot cursul procesului. Dar nu mai îmi fac mari speranțe, cunoscând și trăind pe proprie experiența puterea lui Boc. Din păcate azi trăim într-o Românie în care nu ne putem feri de acești politicieni malefici”, spune Pușcaș.

Într-adevăr, declarațiile primarului Boc ridică semne de întrebare. Acesta spunea lucruri precum „Lasă că, vorbim și noi cu judecătorii, o să vedeți cum se modifică expertizele, o să vedeți cum putem să refacem toata povestea asta în instanță”.

„Aceste procese de expropriere pentru legalitate sunt asistate de un procuror. Procuorul, la final de proces propune o soluție. Soluția propusă de procuror în acest caz a fost o altă expertiză cu o sumă de 23 de milioane de euro. Probabil că acest procuror a sesizat foarte ușor falsurile și ilegalitățile care au fost făcute ca să împingă acestă expertiză frauduloasă în față, ca să scadă suma cu 9 milioane de euro.

După ce am cumpărat terenul am obținut studiul de oportunitate de la Primărie și am început demersurile pentru PUZ. După care s-a blocat totul. Primarul s-a sucit de pe o zi pe alta că el acolo vrea să facă un parc. PUG-ul a apărut în decembrie 2014 și eu am cumpărat terenul în 2015. Erau tot felul de discuții că acest teren va fi prins fie în zona verde, adică în zona de parcuri a orașului, fie în zona de construcții. Noi nu am vrut să ne asumăm un risc și am zis că, chiar dacă vom plăti un preț mai mare pe teren, vom decide să cumpărăm terenul în 2015. A trecut PUG-ul în 2014 cu destinație clară de apartamente. Mă întreb de ce nu l-au trecut atuci, în 2014 ca zonă verde, că aveam același primar, era mult mai simplu. Nu cumpăram și nu era tot scandalul ăsta. Noi nu am cumpărat mai repede terenul să riscăm un eventual scandal.Parcul din Zorilor are vreo 7000 de mp verde, că 5000 mp i-a betonat. Cu siguranță că un om normal nu s-ar fi băgat într-o asemenea dispută. Nu ar fi expus Primăria la un asemenea proces, la o asemenea sumă, chiar dacă rămâne această sumă nedreaptă și total sub valoarea reală a terenului. Nu cred că merită și nu cred că clujenii au vrut asta. Cred că a fost o decizie personală a domnului primar. Toată abordarea acestui caz a fost strict poziția dânsului. Orce specialist îți poate spune că un parc cub 3-4 hectare nu are niciun rost, nu ai unde să te desfășori. Acel parc nu reprezintă decât o gaură în bugetul Primăriei”, adaugă omul de afaceri.

Întrebat dacă mai are planuri pentru viitoare proiecte imobiliare în Cluj-Napoca, Vasile Pușcaș a răspuns:

„Eu aș avea planuri pentru alte proiecte imobiliare, dar atât timp cât avem un edil ca domnul Boc care nu are decât două nuante, alb și negru. Dacă nu faci parte, să nu zic din gașca lui, din apropiații lui, el nu emite autorizații de construcție. O știe toată lumea dar le este frică să spună. Dacă nu faci parte, sau nu consideră el că meriți, el este cel care stabilește dacă ai făcut destul pentru Cluj, dacă n-ai făcut destul pentru Cluj, cât faci tu pentru Cluj, cât a făcut Clujul pentru tine. Declarațiile lui față de mine: cât mi-a dat mie Clujul. Toate terenurile le-am cumpărat. Domnul primar m-a confundat cu cineva când a spus că mi-a dat Clujul terenuri. Toate terenurile au fost cumpărate din piață. Nu a fost nicio relație cu un teren a Primăriei, nici măcar concesiune”

Consilierii Locali nu ar fi votat în Consiliul Local hotărârea de expropiere daca s-ar fi cunoscut valoarea reală a terenului:

„Niciodată în România nu a existat o obligativitate să faci o expropriere la valoare natorială. Acea valoare notarială se referă la un prag minim de plată a terenurilor pentru că sunt foarte multe cazuri în care în care oamenii nu au posibilitatea și disponibilitatea financiară să meargă în intanță și atunci eu au dreptul să primească cel puțin suma din grila notarială. Nu scrie nicăieri să nu se facă o evaluare. Oricum, ei au făcut o evaluare inițială la acest teren la 1,5 milioane de euro. Întrebarea mea este, dacă domnul Boc făcea corect această evaluare și ieșea suma reală, că e 14, că e 25 de milioane de euro, oare Consiliul local ar fi dat un vot favorabil pentru această expropriere? Ei au găsit un subevaluator din București, pentru că niciunul din cei 35 de evaluatori din Cluj nu a vrut nimeni să semneze acest act. ”

Emil Boc și jocurile necurate, sub acoperișul PNL-ist:

„Mie mi s-a părea incredibil ca un politician să poată să schimbe cursul unui proces. Știam care sunt legăturile dintre Boc și Flutur (baron PNL de Suceava, unde a avut loc procesul pentru terenul lui Sile Pușcaș). Recent am aflat că au petrecut Crăciunul sau Revelionul la Suceava. Știm care sunt legăturile dintre domnul Boc și domnul Bolojan, care conduc acum PNL. Mă gândeam că ar putea fi niște interferențe politice în procesul meu, dar nu mă gândeam că legăturile politice pot coborî la tot felul de afaceri subterane.”

Cu toate că instanța a stabilit despăgubiri în valoare de 15 milioane de euro, Vasile Pușcaș dă de înțeles că războiul continuă, din cauza pierderilor de 9 milioane de euro pe care le-a suferit pe parcursul procesului.

Citește și: Conflictul de viziuni dintre Emil Boc și milionarul Vasile Pușcaș i-a costat pe clujeni 15 milioane de euro