O încăierare care a mobilizat zeci de „actori” – înarmați cu bâte, răngi și securi – a avut loc în după amiaza zilei de duminică, 24 martie, pe strada Cantonului din cartierul Someșeni! Mărul discordiei, mai bine zis „Elena din Troia” a fost de această dată Clara, o frumusețe și “vedetă” locală care a aprins simțurile a doi bărbați: unuia care i-a fost iubit și altuia care trăiește cu ea și dorește s-o păstreze, având de altfel și trei copii împreună. Iar bătălia, de pe urma căruia au rezultat câțiva răniți – inclusiv Clara – a fost curmată într-un final doar de apariția trupelor de intervenție ale poliției și jandarmeriei!

Nicu: “Au femei prostituate și au stat mai mult prin pușcărie”

Luni, 25 martie, la I.M.L. Cluj își face apariția o familie de romi care însoțește un bărbat uriaș de statură, Nicu, în vârstă de 37 de ani. Acesta are capul bandajat și mâna înfășurată într-un pansament ghipsat și mărturisește că a fost cotonogit în ziua precedentă de mai mulți locuitori de pe renumita stradă a Cantonului. Povestește soția acestuia, bărbatul părând prea marcat de loviturile încasate ca să fie în stare să vorbească: “Ieri pe la ora patru după amiază l-am văzut pe nepotul meu căzut la pământ iar atunci l-am sunat imediat pe soț, care tocmai plecase la pescuit, spre Câmpenești. Și când a ajuns soțul aici, nici bine nu s-a dat jos din mașină că l-au și atacat și pe el cu bâtele și răngile. I-au dat în cap și l-au pus jos, cu o lovitură de rangă în cap. Era Dorel, bărbatul femeii din cauza căreia a început totul – prostituată de pe Calea Turzii, cu care are și copii – care l-a așteptat pe nepot ca să se răzbune pe el, fiindcă avea ciudă că a fost iubitul lui nevastă-sa cu ani în urmă”! Bărbatul își vine puțin în fire și relatează în continuare că a ajuns cu ambulanța la U.P.U.Cluj-Napoca, plin de sânge, de unde a fost transferat, pentru braț, la Clinica de Ortopedie. Și adaugă: “Ăialalți doi care m-au bătut au femei “producătoare” și mai mult au fost în pușcărie decât acasă”. Mărturisește apoi că atacatorii săi se numesc Marian, Dorel, Paul și Sorin. “Însă Dorel este cel mai periculos dintre ei, pentru că face cu toată lumea la fel: bate fără discernământ și nu-i pasă de nimeni. Dar acuma, vă spun clar că i s-a înfundat – lui și ceilalți – mai ales fiindcă în momentele când eram căzut între mașini, soră-mea m-a ridicat, clipă în care cineva i-a tras cercelul de aur din ureche, iar ceilalți i-au spart cu răngile parbrizul mașinii lui Sandu și i-au îndoit capota mașinii de 3.000 de euro, cu care am venit pe Cantonului. Și numai intervenția mascaților și polițiștilor de la Secția 7 i-a oprit pe atactori, altfel și eu și ceilalți eram morți la ora asta”! Bărbatul este poftit în cabinetul de consultații de unde, după minute bune de ședere, se întoarce cu un certificat în care legiștii i-au recomandat între 30 și 35 de zile de îngrijiri medicale.

Clara: “Încă din pușcărie Jakab amenința că vine și-mi strică familia”

A doua zi, dis de dimineață, își face apariția la I.M.L.Cluj și partea adversă, nu mai puțin de șase inși, plus doi minori – unul aflat la sânul Clarei, “Elena din Troia” de pe Cantonului, și un băiețel, tot al ei și al lui Dorel, zburdând neliniștit prin preajmă. Noii veniți sunt chiar cei acuzați de Nicu pentru motivul că ar fi autorii “măcelului” în ziua precedentă: Dorel – “titularul” Clarei, Marian, Paul și Sorin. Sorin e cel mai volubil dintre ei – deși este cel mai tare lovit. Mă cunoaște fiindcă am mai relatat o întâmplare în care a fost protagonist, cu ani în urmă, “tot pentru o femeie”, spune el. Are un bandaj pe frunte și mă pune la curent în câteva secunde despre cum stă situația: “Să vă spun cum a fost: rivalii noștri au fost mai mulți, fiindcă familia lui Nicu e foarte numeroasă, iar noi am fost numai patru inși, cei pe care-i vedeți aici. Totul a pornit de la muierea lui Dorel, pe care a vrut să i-o ia cu japca Jakab ăla, nepotul soției lui Nicu. S-a întors din pușcărie și o dorea cu orice preț, așa că a venit s-o ia direct de lângă soț și copii! Și el era rupt de beat, dar și Dorel! Și a început o bătaie ca-n filme, dar eu am căzut primul, ca prostu` fiindcă am intrat între ei ca să-I despart! Au fost șapte inși care m-au bătut, cu parii, doar fiindcă le-am zis să nu se bată pentru o muiere când îs beți, să se bată mâine, când vor fi treji! Și familia lui Nicu ne-a luat la rând, după aceea, pe toți, că erau mulți de tot, de ordinal zecilor. Abia într-un târziu cineva a anunțat poliția și a fost și “transmisiune în direct” (nota noastră – în termeni argotici, intervenția mascaților) fiindcă au fost mai mulți răniți: eu, Dorel, Marian, Paul, Sorin și chiar și Clara. Dar mascații au venit doar când pe “câmpul de bătălie” erau deja victime, adică noi”… Intervine în discuție Dorel, cu capul bandajat și cusut în trei locuri: “Nici nu mai știu cine m-a lovit, că erau destui: m-au lovit cu furci, topoare – și au venit să mă bată până și rude de-ale lor din Iris! Am ajuns la Urgență, inconștient, lovit însă cu siguranță de Călin, Jakab și Sandu, cel care venise cu mașina”… Intervine în discuție și Clara, femeia în vârstă de 29 de ani, ținându-și strâns la piept bebelușul: ”Jakab nu-mi dă pace de ani de zile și acuma o venit la noi în casă și o vrut să mă ducă cu el, mințind la bărbatu-meu că trăiesc cu el. Mă amenința încă de când era în pușcărie că vine și-mi strică familia. Asta, când eu am copii cu Dorel și-l iubesc numai pe el! Iar când bărbatul meu a vrut să-l întrebe de ce face asta, a început bătaia. Și am luat și eu de la femeile din familia lui Jakab, că uite, îs plină de vânătăi peste tot”! Însă, până la urmă își scot certificate doar Dorel, Paul și Sorin, Marian lăsându-se deocamdată păgubaș nevând scos buletinul de la Evidența Populației, iar Clara renunțând, probabil din lipsă de bani. Iar zilele de pe certificatele medico-legale arată astfel: Sorin – 28-30 de zile de îngrijiri medicale, Dorel 12-14 zile și Paul 12 -13. Însă concluzia, savuroasă, a întregii tărășenii i-a aparținut cumnatei lui Dorel, soția lui Paul: “Tare urâtă mi-e Clara asta, că de la ea a pornit scandalul. Mare vedetă, renumită, știe să cânte și la saxafon”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“Se pare că e vorba de un conflict mai vechi dintre cele două familii, care a reizbucnit duminică între acestea. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.