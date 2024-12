În redacția noastră, am avut ocazia să testăm și să evaluăm trotineta electrică AERIUM AOVO PRO COMFORT care, în opinia noastră, reprezintă o soluție ideală pentru mobilitatea urbană și suburbană. De la început, putem spune imediat că aceasta a fost proiectată având în vedere confortul, caracterul practic și siguranța și îl putem recomanda pentru o gamă largă de utilizatori.

Principalele avantaje ale modelului includ o construcție foarte robustă, suspensie față și spate, o autonomie mare și caracteristici cuprinzătoare de siguranță, inclusiv divertisment, de exemplu. Roțile gonflabile relativ mari adaugă o călătorie sigură, dar și confort, precum și șaua foarte confortabilă și ghidonul lat.

Primul contact

Trotineta electrică ne-a fost livrată printr-un serviciu de curierat, în timp ce livrarea la adresă nu a fost posibilă în această zi. A trebuit așadar să mergem la punctul de livrare, unde ne aștepta o cutie destul de mare și grea. A fost norocul nostru că am mers cu mașina pentru trotinetă, întrucât dimensiunile pachetului nu sunt ideale pentru transportul pe distanțe lungi.

Poți transporta și singur cutia, chiar persoanele mai slabe sau femeile, însă asistența unei alte persoane va fi aproape necesară. Despachetăm deja în doi și îți putem recomanda același lucru. Trotineta electrică este foarte bine ambalată în cutie, echipată cu multe protecții din spumă și este în mare măsură pliată. Tot ce trebuie să faceți este să pliați stâlpul ghidonului, să fixați ghidonul, șaua și să montați coșul din spate și gata. Astfel, asamblarea durează aproximativ 30 de minute, inclusiv citirea manualului, și este intuitivă. Ultimul lucru de făcut este să umflați anvelopele la presiunea recomandată de 2,2 până la 2,5 bar.

De interes

Manual în limba română, inclusiv ilustrații și imagini

Ambalaj de calitate

Asamblare și punere în funcțiune rapidă

Parametri de bază și date tehnice

Viteză maximă – 25 km/h

Autonomie – 43 km

Putere – 500 W

Timp de încărcare – 5 h

Capacitate/tip baterie – 10,4 Ah/Litiu

Capacitate de încărcare – 120 kg

Roți – 14 inch, gonflabile

Frână – pe disc față și spate

Lumini – față, spate și direcție

Grad de protecție – IP44

Caracteristici de conducere și performanță

Am parcurs peste 100 de kilometri cu trotineta electrică în 14 zile, motiv pentru care ne-am putut forma o părere obiectivă. Accelerația este foarte lină datorită puterii motorului de 500 W, iar limita de viteză de 25 km/h este atinsă în câteva secunde. Accelerația este așadar excelentă pe teren plat, iar trotineta nu își pierde puterea nici pe dealuri mai line. Puterea începe să se piardă doar pe dealuri mai abrupte sau atunci când mergeți mai mulți pe trotinetă. Accelerația crește prin rotirea mânerului din dreapta, similar modului în care este la o motocicletă sau un scuter.

Caracteristicile de condus sunt grozave, după primele porniri ne-am simțit foarte în siguranță pe trotinetă. Acest lucru se datorează în mod clar roților gonflabile mari, dar și ghidonului relativ lat, care oferă o senzație de control mai încrezătoare în timpul conducerii.

De interes

Senzație de condus foarte plăcută

Nu pierde putere nici pe dealuri medii

Roți și suspensie

Deși, pe de o parte, roțile gonflabile se pot înțepa și, prin urmare, pot cauza neplăceri considerabile, pe de altă parte, ele aduc un confort, siguranță și capacitate de teren accidentat semnificativ mai mari. Nu ne-am schimba după experiența noastră și lăudăm doar trotinetele cu roți gonflabile. În acest caz, sunt și relativ mari, anvelopele au un model adânc, așa că nu trebuie să vă faceți griji că ieșiți de pe asfalt cu trotineta.

Roata din față are furcă cu suspensie, care funcționează bine, deși apare o ușoară bătaie atunci când amortizoarele revin în poziția inițială. Roata din spate nu este suspendată direct, dar tija de scaun și chiar și scaunul în sine sunt suspendate cu propriile arcuri mari. Am fost deosebit de plăcut surprinși de suspensia din spate sau mai degrabă de suspensia scaunului, pentru că funcționează excelent și ai impresia că stai pe o canapea în timp ce mergi. Aceasta este într-adevăr o suspensie foarte confortabilă.

De interes

Roțile mari gonflabile sunt excelente pentru a depăși terenul și denivelările

Suspensia din spate a șeii este foarte confortabilă

Amortizoarele din față produc zgomot când revin în poziția de bază

Baterie și autonomie

Bateria cu litiu de 10,4 Ah se încarcă efectiv în aproape 5 ore și trebuie să aibă o autonomie de până la 43 de kilometri la capacitatea sa maximă. Totuși, acest lucru se aplică în condiții optime de temperatură de 20 până la 25 de grade Celsius, cu un utilizator cântărind aproximativ 75 kg, atunci când conduceți pe o suprafață plană și cu o viteză de până la 15 km/h.

În timpul testului nostru, temperaturile au variat între 5 și 10 grade Celsius și am condus pe drumuri ușor înclinate. În primul caz, conducătorul avea o greutate sub valoarea de referință de 75 kg și, în al doilea caz, o greutate peste 75 kg. Am condus întotdeauna cu accelerația la maxim, adică până la o viteză de 25 km/h. Din punct de vedere al calculului autonomiei, conduceam într-un mediu complet nepotrivit și într-un stil nepotrivit, și totuși autonomia noastră se apropia de jumătate din intervalul indicat, pe care ne-am bazat.

De interes

Intervalul indicat este doar orientativ în condiții optime

Încărcător eficient cu răcire activă (ventilator)

Frâne și elemente de siguranță

Am fost foarte impresionați de frânele trotinetei și sunt printre cele mai bune pe care le puteți găsi pe trotinetele electrice de astăzi. Există frâne cu disc mecanice pe roțile din față și din spate, care sunt controlate prin cabluri de la pârghiile de pe ghidon. Am folosit frânele așa cum au fost montate și reglate din fabrică, spre satisfacția noastră maximă. Am câștigat rapid încredere în frâne și ne-am oprit în siguranță cu ele în orice situație.

Pe lângă aceste frâne, trotineta ar trebui să fie echipată și cu o frână electrică, adică o rezistență care apare atunci când conduci și nu accelerezi. Nu am găsit efectul de frânare al acestei frâne deosebit de semnificativ, așa că am folosit trotineta mai mult pentru navigare în acest moment – am lăsat-o să se oprească fără probleme.

De interes

Frâne reglate precis din fabrică

Efect de frânare ridicat al frânelor cu disc

La frânare, lumina roșie din spate se aprinde

Controlul

Există un afișaj simplu pe ghidon, care arată în primul rând viteza și starea bateriei. Acestea au fost datele care ne-au interesat cel mai mult în timpul testării. Afișajul arată, de asemenea, distanța curentă parcursă, distanța totală parcursă și tensiunea bateriei. Display-ul, sau mai degrabă calculatorul, nu poate fi controlat în niciun fel și este iluminat noaptea. Dedesubt se află o cutie de comutatoare, care, după ce roteșie cheia, pornești trotineta.

Pe partea stângă a ghidonului, veți găsi și alte opțiuni de control, inclusiv aprinderea/stingerea luminii din față (lumina din spate se aprinde automat și întotdeauna), controlul semnalizatoarelor și al claxonului. Semnalizatoarele sunt integrate doar în lumina din spate și nu sunt foarte proeminente. Din experiența noastră, nu ne-am bazat pe ele și ne-am comportat întotdeauna cu cea mai mare grijă și precauție față de traficul din jur.

De interes

Lumină față și spate foarte puternică

Control simplu și nepretențios

Absența aplicației și mai multe opțiuni pentru setări

Accesorii și instrumente

Deoarece testarea noastră a avut loc la sfârșitul toamnei, am fost deosebit de încântați să vedem că atât roata din față, cât și roata din spate protejează eficient aripile. Deși am evitat să conducem pe ploaie și pe umed pentru propria noastră siguranță, tot nu am putut evita o băltoacă sau un loc noroios uneori. Apărătoarele de noroi ne-au protejat perfect și obțin o notă bună de la noi.

Un alt accesoriu distinctiv al trotinetei este coșul din spate sau suportul. Nu i-am găsit o utilizare, dar credem că poate ține o geantă de cumpărături sau un rucsac mai mic. Producătorul îl furnizează chiar și cu o banchetă din spate, care este instalată pe partea superioară a coșului și este, de asemenea, cel mai mare mister pentru noi. Acest accesoriu încurajează circulația cu mai multe persoane, ceea ce este exclus și în instrucțiunile din manualul de utilizare, unde circulația cu mai multe persoane este interzisă. Deci cum este? După testarea noastră, cu siguranță nu am recomanda călătoria cu mai multe persoane și considerăm scaunul furnizat ca un accesoriu inutil.

Trotineta este echipată și cu un cric, care își îndeplinește bine funcția, mai ales pe locurile plate. Unghiul de înclinare al trotinetei atunci când este așezată pe cric ar putea fi mai mare, așa că am preferat întotdeauna să ne asigurăm că trotineta este stabilă. Uneori, ajută și întoarcerea ghidonului spre cealaltă parte a suportului, ceea ce crește stabilitatea, iar apoi în cele mai multe cazuri nu există nicio problemă cu stabilitatea trotinetei atunci când se folosește cricul.

Ne place, de asemenea, antifurtul lung pe care îl primiți gratuit ca accesoriu suplimentar. Deoarece trotineta are mai multe piese închise de un cadru solid datorită cadrului său, oferă blocarea în aceste locuri la puncte fixe precum stâlpi sau balustrade. În această combinație, puteți proteja trotineta în siguranță împotriva furtului.

Ultimul lucru, foarte practic, este suportul pentru telefonul mobil, care se află pe ghidon. Funcționează foarte bine de unul singur și fixează telefonul mobil chiar și atunci când conduceți pe un drum accidentat. Dedesubt este un conector USB, de pe care vă puteți încărca telefonul în timp ce conduceți. Ne-a plăcut foarte mult această soluție.

De interes

Apărătoare funcționale

Coș din spate robust

Suport telefon mobil cu încărcare

Construcție pliabilă și conformitate

Deși trotineta are un design pliabil, datorită naturii sale nu este foarte compactă. Cu siguranță nu luăm acest lucru ca pe un lucru negativ, ci o caracteristică a acestui model special. Pe scurt, roțile gonflabile sunt mari, scaunul ocupă și puțin spațiu, iar cadrul robust adaugă o greutate adecvată.

Așa că nici nu am încercat să punem trotineta în portbagajul mașinii, nu este cu adevărat posibil decât dacă dețineși un vehicul de dimensiunea cel puțin a unui MPV. Cu toate acestea, cu armonie acasă sau în apartament, nu este un dezastru. Desigur, va ocupa ceva spațiu în apartamentul dvs., dar nu este mai rău decât în cazul trotinetelor de oraș mai mici.

De interes

Când este pliată, nu este compactă pentru transport în mașină

Nu ocupă mult mai mult spațiu într-un apartament decât tipurile urbane

Se potrivește cu ușurință în lifturile din blocurile de apartamente

Cui i-am recomanda-o?

Recomandăm AERIUM AOVO PRO COMFORT tuturor celor care se așteaptă la confort, siguranță și accesibilitate pe teren ușor de la o trotinetă electrică. Se potrivește perfect suprafețelor pavate cu asfalt, dar ține foarte bine și pe pistele de biciclete cu suprafață naturală sau pietriș.

Aceasta va servi bine persoanelor în vârstă ca mijloc de transport nepretențios și confortabil prin oraș, pentru drumuri la medic, cumpărături, vizite la familie și altele asemenea. Același lucru este valabil și pentru toți cei care caută un mijloc de transport pentru a face naveta către oraș dintr-un sat din apropiere, la serviciu sau școală.

Sursă de imagine: Aeriumshop.ro